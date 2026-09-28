Á hậu Minh Kiên ám ảnh câu chuyện của nạn nhân mua bán người

Mẹ Minh Kiên xót xa vì con gái bầm dập trên màn ảnh

Trong lần thứ hai chạm ngõ điện ảnh, Á hậu Minh Kiên gây chú ý với vai Út Đẹt trong Trại buôn người. Nhân vật là cô gái có hoàn cảnh khó khăn, luôn khao khát kiếm tiền phụ giúp gia đình và tìm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, cô không may bị lừa vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đối với Á hậu Minh Kiên, khi cầm kịch bản cô sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách và không ngại lăn xả ẢNH: NVCC

Để chuẩn bị cho vai diễn, Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 dành thời gian rèn luyện thể lực và học bơi nhằm đáp ứng yêu cầu của những cảnh hành động. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 2004 còn gặp gỡ, trò chuyện với những người từng là nạn nhân của các đường dây buôn người để hiểu hơn về tâm lý nhân vật. Minh Kiên cho biết những câu chuyện có thật giúp cô hình dung rõ hơn về hoàn cảnh khắc nghiệt mà các nạn nhân từng trải qua.

"Trong 700 diễn viên tham gia phim thì cũng có những bạn từng bị bán vào các trại buôn người nên tôi cũng có nói chuyện với họ. Tôi biết rằng chỉ khi mình lắng nghe người thật việc thật thì mới có thể lột tả được tâm lý của nhân vật. Dù mình chỉ là người nghe mà đã cảm thấy quá kinh khủng. Các bạn tâm sự rằng mỗi bữa ăn đều không diễn ra bình thường, họ bị đánh rồi mới được ăn. Bên cạnh đó, tôi còn được lắng nghe câu chuyện từ diễn viên Nhân Gà. Anh cũng là người từng bị lừa vào đường dây buôn bán người. Sau khi trốn thoát, anh ấy còn tham gia cứu những nạn nhân trong các trại buôn người", Minh Kiên chia sẻ.

Minh Kiên không nghĩ mình là á hậu khi lên phim trường ẢNH: ĐPCC

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cũng nhận thấy bản thân có nhiều điểm tương đồng với Út Đẹt, đặc biệt ở tình yêu dành cho gia đình. Cả hai đều xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn và luôn mong muốn nỗ lực làm việc để người thân có cuộc sống tốt hơn.

Minh Kiên bộc bạch: "Khi đọc kịch bản và tìm hiểu về Út Đẹt, Kiên nhận ra giữa mình và nhân vật có một vài điểm khá giống nhau. Út Đẹt rất thương gia đình, luôn nghĩ về mẹ, về anh trai và mong muốn mình có thể làm được điều gì đó để mẹ và anh trai có cuộc sống tốt hơn. Có lẽ điểm chung lớn nhất là cảm giác của một người con luôn muốn bảo vệ mẹ. Kiên cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nên khá đồng cảm với tâm lý muốn cố gắng làm việc để gia đình có cuộc sống thoải mái hơn".

Sau khi xem phim, mẹ Minh Kiên không khỏi xót xa khi chứng kiến con gái xuất hiện với hình ảnh bầm dập, tả tơi trên màn ảnh. Trong khi đó, nữ diễn viên cảm thấy tự hào khi Trại buôn người vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Với Minh Kiên, thành tích này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cả ê kíp trong quá trình thực hiện bộ phim.