ON TRENDING: Minh Kiên thử thách Steven Nguyễn, hé lộ bí quyết trốn thoát 'Trại buôn người'

Đến với On Trending, Steven Nguyễn và Minh Kiên khởi động bằng loạt câu hỏi nhanh để kiểm chứng mức độ ăn ý, đồng thời hé lộ nhiều chuyện hậu trường sau quá trình đồng hành cùng dự án của đạo diễn - nhà sản xuất Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang.

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Từ việc tập luyện trước khi ghi hình đến on set trong điều kiện khắc nghiệt, Steven Nguyễn và Minh Kiên chia sẻ cách cả hai phối hợp, hỗ trợ nhau để hoàn thành phân cảnh nhiều thử thách. Trải nghiệm này cũng giúp hai diễn viên hiểu hơn về nhân vật và tính cách bạn diễn của mình phía sau màn ảnh.

Không dừng lại ở chuyện hậu trường, hai khách mời còn tiếp tục bước vào loạt thử thách vui nhộn và trả lời câu hỏi xoay quanh hành trình sự nghiệp. Màn tung hứng của Steven Nguyễn và Minh Kiên mang đến nhiều khoảnh khắc bất ngờ, đồng thời hé lộ góc nhìn thú vị của cả hai về con đường nghệ thuật.

Để trò chuyện, đặt câu hỏi, thử thách cho Steven Nguyễn và Minh Kiên, mời khán giả đón xem chương trình On Trending vào lúc 15 giờ ngày 2.10 trên Thanh Niên Online, Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.