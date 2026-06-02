Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên bầm dập trong 'Trại buôn người'
Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên bầm dập trong 'Trại buôn người'

TT Phát triển Nội dung số
02/06/2026 13:24 GMT+7

Rũ bỏ hình tượng cực ngầu từng ghi dấu trong phim 'Mưa đỏ' và 'Không giới hạn', Steven Nguyễn khiến khán giả bất ngờ với diện mạo lam lũ, lấm lem trong teaser 'Trại buôn người'. Nam diễn viên 35 tuổi trải qua nhiều thử thách trong quá trình quay phim để mang đến một tác phẩm chỉn chu và giàu cảm xúc cho người xem.

Ngột ngạt, hỗn loạn và kịch tính là những cảm xúc mà trailer Trại buôn người mang đến ngay từ những hình ảnh đầu tiên. Trong đoạn clip dài 55 giây, các nhân vật không có bất kỳ lời thoại nào, thay vào đó là những âm thanh hỗn loạn gợi lên bi kịch của 700 con người bị lừa bán sang xứ người và bị đối xử một cách tàn bạo.

Bên cạnh việc tái hiện chốn "địa ngục trần gian", trailer còn gây chú ý với tạo hình khác lạ của diễn viên Steven Nguyễn. Không còn vẻ ngoài soái ca, lịch lãm, nam diễn viên 35 tuổi khiến người hâm mộ thích thú bởi hình ảnh chàng trai nhà quê hiền lành, nghèo khổ, lam lũ, đậm chất nông dân ở vùng Tây Nam bộ. Ngoài ra, khoảnh khắc nhân vật của anh bị thương tích đầy mình cũng khiến người xem xót xa.

Chia sẻ với truyền thông, Steven Nguyễn cho biết vai diễn trong tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đánh dấu bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của mình. Nam diễn viên sinh năm 1991 khẳng định khán giả sẽ khó nhận ra Steven Nguyễn trên màn ảnh và chắc chắn sẽ đồng cảm với số phận nhiều biến cố của nhân vật này.

Ngoài Steven Nguyễn, bộ phim của nhà sản xuất Mèo Bích Trang (Chói Entertainment) còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, Long Đẹp Trai, Khánh My, Á hậu Minh Kiên... Đáng chú ý, Quách Ngọc Tuyên bị thương vài lần vì tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên

Thông qua thế giới khắc nghiệt phía sau những lớp lồng sắt, Trại buôn người không chỉ khai thác cuộc đối đầu giữa cái thiện và cái ác, mà còn khắc họa những lựa chọn sinh tử, sự hy sinh, tình thân cùng khát vọng tự do của những con người bị đẩy đến tận cùng nghịch cảnh. Theo nhà sản xuất, kịch bản bộ phim được phát triển trong nhiều năm trước khi chính thức bước vào giai đoạn sản xuất. 

Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tiếp cận các câu chuyện có thật và liên tục khảo sát thực tế tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác nhằm xây dựng hệ thống bối cảnh có chiều sâu, phản ánh sát nhất thực trạng được đề cập trong phim.

