Lý do Hứa Vĩ Văn không đóng vai soái ca suốt 10 năm

Hứa Vĩ Văn không muốn lặp lại chính mình

Thành công vai bác sĩ Lê trong phim điện ảnh Mưa đỏ đã mở ra cho Hứa Vĩ Văn cơ hội góp mặt trong dự án phim lịch sử Tận hiến. Ở tác phẩm truyền hình này, Hứa Vĩ Văn vào vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1) gan dạ và mưu lược. Nhân vật này được xây dựng dựa trên hình tượng thượng tá Nguyễn Thiệu Giốc.

Lấy bối cảnh Đông Dương những năm 1960, phim kể hành trình của Nguyễn Thành khi nhận mật lệnh sang Lào thâm nhập vào hàng ngũ đối phương. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị đầy hiểm nguy, nhân vật này còn phải gánh vác trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình.

Cách đây hơn 10 năm, Hứa Vĩ Văn từng làm xao xuyến trái tim khán giả nữ nhờ vai diễn tổng tài, soái ca trong một số bộ phim Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Chàng trai năm ấy... Ảnh: NVCC

Trong quá trình đóng phim, Hứa Vĩ Văn trèo đèo, lội suối, phơi nắng và diễn nhiều cảnh hành động. Vai diễn này được xem là dấu mốc đáng nhớ đối với nam diễn viên 47 tuổi vì được thử sức ở dạng vai mới lạ, đặc sắc so với các dự án trước đây. Theo Hứa Vĩ Văn, khi đã chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật thì nghệ sĩ phải chủ động rèn luyện thể lực, chuẩn bị tâm lý vững vàng để sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Tuy Hứa Vĩ Văn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ nhưng trong khoảng 10 năm qua anh chưa từng nhận lời đóng những vai soái ca. Vì nam diễn viên sinh năm 1979 không muốn rập khuôn hình ảnh của mình trong mắt khán giả cũng như giới hạn khả năng của bản thân. Đối với Hứa Vĩ Văn, được thử sức với những dạng vai khác nhau là trải nghiệm đáng giá trong hành trình làm nghề.