Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Chiều 24.10, diễn viên Quách Ngọc Tuyên chính thức trình làng dự án web drama Trăng điên. Tại sự kiện, Quách Ngọc Tuyên bật mí sau thành công của vai anh Vi Cá cùng loạt vai diễn trong phim điện ảnh Lật mặt, anh mong muốn trải nghiệm một dạng vai khác lạ, mang đến màu sắc mới cho khán giả. Khi đọc được kịch bản của Trăng điên, nam diễn viên 8X không khỏi hào hứng, quyết bắt tay thực hiện dự án này. Tại sự kiện, Quách Ngọc Tuyên có những trải lòng về quá trình thực hiện tác phẩm, bao gồm cả lý do không mời NSƯT Hoài Linh cùng tham gia dù có mối quan hệ thân thiết với đàn anh.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên cùng tham gia như diễn viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi Ảnh: NVCC

Trăng điên là dự án phim chiếu mạng được Quách Ngọc Tuyên đầu tư khoảng 1 tỉ đồng để thực hiện. Với nhiều người, đây là hướng đi mạo hiểm khi khả năng thu hồi vốn không cao. Về phần mình, Quách Ngọc Tuyên cũng trăn trở về điều này. Tuy nhiên nam diễn viên vẫn quyết tâm thực hiện phần vì đam mê, phần vì muốn có một dự án để đáp lại tình cảm của khán giả.

Theo Quách Ngọc Tuyên, anh và ê kíp phải đối diện với nhiều khó khăn trong suốt quá trình quay phim. Đáng chú ý, thời điểm ê kíp bấm máy tại Bảo Lộc đã gặp bất lợi về thời tiết, thậm chí anh từng muốn tạm gác dự án chờ thời điểm thích hợp hơn để thực hiện. Ngoài sự động viên của ê kíp thì sự hỗ trợ của người bạn đời kém 16 tuổi là nguồn động lực để Quách Ngọc Tuyên hoàn thành tác phẩm web drama này.

Quách Ngọc Tuyên nói lý do không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Trăng điên do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, phát sóng tập đầu tiên vào tối 24.10 trên kênh YouTube của nam diễn viên. Đây là tác phẩm do Hoàng Khôi viết kịch bản, Ngọc Tưởng làm đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên cùng tham gia như NSND Việt Anh, diễn viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh...