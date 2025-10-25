Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?
Video Giải trí

Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Hữu Tín
Hữu Tín
25/10/2025 20:00 GMT+7

Có mối quan hệ thân thiết nên việc Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh tham gia web drama "Trăng điên" khiến nhiều người tò mò. Trò chuyện với Thanh Niên, nam diễn viên đã phản hồi về thông tin này.

Chiều 24.10, diễn viên Quách Ngọc Tuyên chính thức trình làng dự án web drama Trăng điên. Tại sự kiện, Quách Ngọc Tuyên bật mí sau thành công của vai anh Vi Cá cùng loạt vai diễn trong phim điện ảnh Lật mặt, anh mong muốn trải nghiệm một dạng vai khác lạ, mang đến màu sắc mới cho khán giả. Khi đọc được kịch bản của Trăng điên, nam diễn viên 8X không khỏi hào hứng, quyết bắt tay thực hiện dự án này. Tại sự kiện, Quách Ngọc Tuyên có những trải lòng về quá trình thực hiện tác phẩm, bao gồm cả lý do không mời NSƯT Hoài Linh cùng tham gia dù có mối quan hệ thân thiết với đàn anh.

Lý do Quách Ngọc Tuyên không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?- Ảnh 1.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên cùng tham gia như diễn viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi

Ảnh: NVCC

Trăng điên là dự án phim chiếu mạng được Quách Ngọc Tuyên đầu tư khoảng 1 tỉ đồng để thực hiện. Với nhiều người, đây là hướng đi mạo hiểm khi khả năng thu hồi vốn không cao. Về phần mình, Quách Ngọc Tuyên cũng trăn trở về điều này. Tuy nhiên nam diễn viên vẫn quyết tâm thực hiện phần vì đam mê, phần vì muốn có một dự án để đáp lại tình cảm của khán giả.

Quách Ngọc Tuyên nói lý do không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim

Theo Quách Ngọc Tuyên, anh và ê kíp phải đối diện với nhiều khó khăn trong suốt quá trình quay phim. Đáng chú ý, thời điểm ê kíp bấm máy tại Bảo Lộc đã gặp bất lợi về thời tiết, thậm chí anh từng muốn tạm gác dự án chờ thời điểm thích hợp hơn để thực hiện. Ngoài sự động viên của ê kíp thì sự hỗ trợ của người bạn đời kém 16 tuổi là nguồn động lực để Quách Ngọc Tuyên hoàn thành tác phẩm web drama này.

Quách Ngọc Tuyên nói lý do không mời NSƯT Hoài Linh đóng phim mới dù khá thân thiết?

Trăng điên do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, phát sóng tập đầu tiên vào tối 24.10 trên kênh YouTube của nam diễn viên. Đây là tác phẩm do Hoàng Khôi viết kịch bản, Ngọc Tưởng làm đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên cùng tham gia như NSND Việt Anh, diễn viên Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh...

Tin liên quan

Vụ 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên nêu cách giải quyết cho người chuyển 100 triệu đồng

Vụ 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên nêu cách giải quyết cho người chuyển 100 triệu đồng

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã có những chia sẻ cụ thể về hướng xử lý cho trường hợp khán giả chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản từ thiện ảo.

Khám phá thêm chủ đề

Quách Ngọc Tuyên Diễn viên Quách Ngọc Tuyên Trăng điên Hoài Linh NSUT Hoai Linh Webdrama
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận