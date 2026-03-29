Steven Nguyễn tiết lộ cảnh hôn Minh Trang trong 'Không giới hạn'
Steven Nguyễn tiết lộ cảnh hôn Minh Trang trong 'Không giới hạn'

Minh Hy - Anh Thư
29/03/2026 09:00 GMT+7

Sau khi phim lên sóng, mối tình giữa trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) và thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) trong 'Không giới hạn' thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trong số những khoảnh khắc đáng nhớ, cảnh hai nhân vật trao nhau nụ hôn đầu trên bãi biển được xem là điểm nhấn cảm xúc, đồng thời cũng là một trong những phân đoạn khiến Steven Nguyễn ấn tượng sâu sắc nhất trong quá trình ghi hình.

Vì sao cặp đôi Steven Nguyễn và Minh Trang gây "sốt"?

Sau “cơn sốt” Mưa đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả khi trở lại màn ảnh nhỏ trong vai trung tá Đào Minh Kiên của phim truyền hình Không giới hạn. Ở dự án lần này, nam diễn viên sinh năm 1991 mang đến hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, kỷ luật và luôn giữ sự nghiêm nghị trong công việc.

Steven Nguyễn và Minh Trang dành nhiều thời gian để thảo luận về cảnh "khóa môi" trên bãi biển

Đào Minh Kiên là mẫu nhân vật có phần lạnh lùng khi đối diện với nhiệm vụ, nhưng ẩn sâu bên trong lại giàu cảm xúc. Khi rời khỏi môi trường công tác, anh trở về với cuộc sống đời thường giản dị, là người con hiếu thảo, nhẹ nhàng và hết lòng yêu thương mẹ. Chính sự đối lập này đã giúp vai diễn của Steven Nguyễn trở nên đa chiều, tạo được chiều sâu cảm xúc và dễ dàng chạm đến khán giả.

Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa tinh thần kiên cường và lòng quả cảm của người lính, Không giới hạn còn mang đến những lát cắt đời thường giàu cảm xúc, đặc biệt là chuyện tình giữa trung tá Đào Minh Kiên và thiếu tá Lam Anh do Minh Trang đảm nhận. Những phân đoạn thể hiện tình cảm của cặp đôi, từ ánh nhìn, lời thoại cho đến cảnh khóa môi, đều tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem, thậm chí gây "sốt" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm đó, Minh Trang cũng phải đối diện với không ít ý kiến trái chiều về diễn xuất và đài từ, khi một bộ phận khán giả cho rằng cô chưa thể hiện trọn vẹn nội tâm nhân vật.

Hiểu được áp lực mà bạn diễn phải đối mặt, Steven Nguyễn đã chủ động đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và dành thời gian động viên Minh Trang trong suốt quá trình ghi hình. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp nữ diễn viên 9x thêm tự tin mà còn góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa hai nhân vật trên màn ảnh. 

