Giải trí Đời nghệ sĩ

Đình Khang 'Mưa đỏ' nói gì trước những clip đùa giỡn trên mạng?

Minh Hy
Minh Hy
11/11/2025 18:24 GMT+7

Theo Đình Khang, khi thực hiện những clip vui nhộn anh đều hỏi ý những đồng nghiệp của mình để tránh việc đùa giỡn quá giới hạn.

"Cú hích" của vai Tú trong phim điện ảnh Mưa đỏ giúp tên tuổi của Đình Khang vụt sáng và sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể. Bên cạnh việc được yêu thích bởi lối diễn xuất tự nhiên, Đình Khang còn gây chú ý với những clip vui nhộn trên TikTok cùng hai đàn anh là Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng.

Đình Khang 'Mưa đỏ' nói gì trước những clip đùa giỡn trên mạng? - Ảnh 1.

Diễn viên Đình Khang sinh năm 1999, trước khi thành công với vai Tú, anh từng chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong làng giải trí Việt

Ảnh: FBNV

Đình Khang chia sẻ: "Vì 3 anh em chúng tôi thân thiết nên tôi mới giỡn như thế. Và trước khi giỡn, tôi cũng hỏi ý kiến. Ví dụ, ngày mai tôi muốn làm clip vui nhộn thế này thì tôi cũng hỏi xem hai anh có đồng ý không. Tôi chỉ dám làm những gì trong phạm vi cho phép, đồng thời, tôi cũng thường xuyên xem bình luận của khán giả để biết mình có giỡn bị quá lố hay không. Từ đó, tôi lắng nghe và sửa đổi vì tôi hiểu là nếu mình giỡn nhiều quá thì câu chuyện trở nên kỳ cục. Nếu có tôi sẽ chỉnh đốn ngay".

Đình Khang ra sao sau 'cơn sốt' Mưa đỏ

Bên cạnh đó, Đình Khang tâm sự rằng tính cách của mình ngoài đời cũng khá hài hước và sôi nổi. Vì vậy, anh thường được đạo diễn lựa chọn vào những nhân vật có cá tính tương tự, thay vì những dạng vai trưởng thành và có chiều sâu tâm lý. 

Đình Khang 'Mưa đỏ' nói gì trước những clip đùa giỡn trên mạng? - Ảnh 2.

Đình Khang hạnh phúc vì được khán giả yêu thương

Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, Đình Khang vẫn mong muốn mình được trải nghiệm ở nhiều thể loại nhân vật. "Nhiều khi tôi nhìn thấy những anh lớn casting những vai chững chạc, chín chắn thì tôi cũng muốn được thử sức. Tuy nhiên, gương mặt của tôi khá trẻ và cũng không có chiều cao nữa nên mình biết thân biết phận và thể hiện đúng những gì trong khả năng của mình", anh nói.

Sau "cơn sốt" của Mưa đỏ, Đình Khang có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân. Nam diễn viên sinh năm 1999 cũng nhận được nhiều lời khen và động viên từ những anh chị em trong nghề và khán giả. Đối với Đình Khang, bộ phim này là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất. Vì vậy, anh rất trân trọng chặng hành trình vừa qua.

G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng

G-Dragon khẳng định sự giàu có khi tậu chuyên cơ riêng

G-Dragon lại một lần nữa thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, lần này không phải vì sản phẩm âm nhạc, mà là loạt ảnh chuyên cơ riêng cực kỳ ấn tượng của nam ca sĩ vừa được công bố.

Khám phá thêm chủ đề

Đình Khang Mưa đỏ Steven Nguyễn clip hài hước phim điện ảnh
Bình luận (0)

