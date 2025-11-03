Cuộc sống của Đỗ Nhật Hoàng ra sao sau dự án 700 tỉ?

Đỗ Nhật Hoàng nói lý do chưa nhận đóng phim mới

Thành công của tác phẩm điện ảnh Mưa đỏ giúp tên tuổi của Đỗ Nhật Hoàng vụt sáng sau thời gian nỗ lực làm nghề. Vai Cường trong bộ phim này trở thành một dấu son trong sự nghiệp của nam diễn viên và khiến cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều.

Đỗ Nhật Hoàng được nhiều người chú ý sau thành công của vai Cường trong Mưa đỏ Ảnh: FBNV

Theo Đỗ Nhật Hoàng, khi nghĩ về vài tháng trước đó anh không thể tưởng tượng rằng mình có được nhiều tình yêu thương từ khán giả cũng như các anh chị em trong nghề. Những lời khen đó giúp Đỗ Nhật Hoàng có thêm động lực để phấn đấu trong nghề. Cột mốc này không phải là kết thúc mà đó là sự khởi đầu cho một chặng hành trình mới.

Đỗ Nhật Hoàng cho biết bây giờ mỗi khi ra ngoài anh chỉ cần chỉn chu hơn, thay vì cố biến bản thân trở nên bóng bẩy, hào nhoáng Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Đỗ Nhật Hoàng cũng nhận được những lời mời đóng phim. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm được một vai diễn phù hợp với mình. "Cho đến thời điểm hiện tại, mình cũng có nhận được những lời mời từ các bộ phim khác nhau. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình bây giờ chưa phù hợp với dự án đó. Để có thể làm được một vai diễn tốt, mình phải tin vào bản thân và tin vào sự kết nối của mình và nhân vật. Không phải vì mình có thành công trong phim Mưa đỏ rồi nên mình như vậy. Mọi người cũng thấy rằng từ phim Ngày xưa có một chuyện tình tới Mưa đỏ là cách nhau một năm. Nghĩa là theo lịch trình, mỗi năm mình chỉ cần một phim thôi nên mình luôn tin vào duyên số đối với từng vai diễn", Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ với Thanh Niên.

Đỗ Nhật Hoàng thừa nhận vai Cường trong Mưa đỏ là áp lực lớn đối với bản thân. Nam diễn viên 9X hiểu rằng sau khi bước ra từ một tác phẩm điện ảnh thành công, mỗi diễn viên đều có nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, Đỗ Nhật Hoàng vẫn muốn biến những nỗi sợ đó thành động lực, nhằm khiến bản thân mạnh mẽ hơn để tiến về phía trước.

Trước đó, phim điện ảnh Mưa đỏ đã đạt doanh thu hơn 700 tỉ đồng chỉ sau một tháng công chiếu. Theo nhận định của Box Office Vietnam, sẽ rất lâu nữa mới có một tác phẩm khác có thể đánh bại kỷ lục doanh thu mà bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã tạo ra.

Hơn thế nữa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL, công bố chọn Mưa đỏ tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức.

