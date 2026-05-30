Duy Mạnh: 'Hiền Thục điệu thật, không hề diễn'
Duy Mạnh: 'Hiền Thục điệu thật, không hề diễn'

TT Phát triển Nội dung số
30/05/2026 20:43 GMT+7

Là bạn hơn 20 năm từ thời còn học Nhạc viện TP.HCM, Duy Mạnh và Hiền Thục hiếm khi chụp ảnh chung cũng như ít chia sẻ về nhau. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Hiền Thục, nam ca sĩ 'Kiếp đỏ đen' luôn dành cho đồng nghiệp sự trân trọng vì lòng yêu nghề và tính cách thân thiện.

Giữa làng giải trí hào nhoáng, ồn ào và nhiều mối quan hệ sứt mẻ, tình bạn của Hiền ThụcDuy Mạnh suốt hơn 20 năm được nhiều người ngưỡng mộ. Nếu Hiền Thục được nhớ đến với hình ảnh dịu dàng, yểu điệu thì Duy Mạnh lại gây dấu ấn trong lòng khán giả bởi tính cách thẳng thắn và có phần gai góc.

Mặc dù hai ca sĩ ít khi chụp ảnh chung, không thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng kể từ thời còn học tại Nhạc viện TP.HCM cho đến tận thời điểm hiện tại. Trong một chương trình talkshow, Hiền Thục khẳng định giọng ca Hãy về đây bên anh không hề "say nắng" mình nhưng anh lại là người "dẻo miệng", tinh nghịch và hay trêu đùa. Bên cạnh đó, Hiền Thục cũng nhấn mạnh cô và Duy Mạnh đã có thời thanh xuân rực rỡ và "cháy" hết mình với đam mê âm nhạc.

Duy Mạnh: Hiền Thục điệu thật, không hề diễn - Ảnh 1.

Hiền Thục và Duy Mạnh là bạn thân thời học chung nhạc viện

Ảnh: NVCC/TL

Nhắc về Hiền Thục, Duy Mạnh cho biết nét điệu đà của chủ nhân hit Nhật ký của mẹ là tính cách thật, không hề giả tạo như nhiều người nhận xét. Ngoài ra, nam ca sĩ 7X còn ngưỡng mộ nghị lực của đồng nghiệp vì sau bao biến cố, khó khăn, cô vẫn giữ được "lửa nghề" và sự trong sáng dành cho âm nhạc. "Có khoảng thời gian Hiền Thục buồn nhiều chuyện nhưng bạn luôn luôn giữ năng lượng tích cực và không bao giờ nói xấu hay làm phiền ai", Duy Mạnh chia sẻ.

Hiền Thục sinh năm 1981, là một trong những thần tượng của khán giả thế hệ 8X,9X. Từ nhỏ, cô đã hoạt động trong đội Sơn ca của Nhà thiếu nhi quận 1, TP.HCM. Năm 16 tuổi, Hiền Thục đậu thủ khoa Trung cấp thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ ghi dấu với loạt bản hit như Nhật ký của mẹ, Như vẫn còn đây, Điều em lo sợ, Yêu dấu theo gió bay...

Duy Mạnh sinh 1975 tại Hải Phòng, sau đó vào TP.HCM để theo học khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Đầu những năm 2000, Duy Mạnh nổi tiếng nhờ các ca khúc: Kiếp đỏ đen, Tình yêu là đại dương, Hãy về đây anh, Dĩ vãng cuộc tình...

