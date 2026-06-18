Con trai Hướng Hoa Cường 'vạch trần' bố mẹ thiên vị, hủy hoại em trai

Theo Sohu, mới đây khi xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn chuyên sâu, nam diễn viên Hướng Tả, con trai Hướng Hoa Cường đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi chủ động nói về góc khuất đau lòng của gia đình. Trên sóng truyền hình, ngôi sao võ thuật nhiều lần nghẹn ngào, khi nhắc đến người em trai duy nhất của mình là Hướng Hữu. Anh thẳng thắn thừa nhận, sự thiên vị cực đoan của bố mẹ đã vô tình đẩy em trai vào bi kịch, biến người em từng chung một mái nhà trở thành một bệnh nhân tâm thần phải sống lưu lạc và cắt đứt tình thâm.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam và con trai Hướng Tả ẢNH: AFP

Hào quang dồn hết cho anh, cay đắng phần em

Trong giới giải trí Hồng Kông, quyền lực và sự giàu có của vợ chồng ông trùm Hướng Hoa Cường – Trần Lam là điều ai cũng biết. Hướng Tả cay đắng thừa nhận, anh chính là người được hưởng lợi từ sự thiên vị đó, nhưng bản thân chưa từng cảm thấy hạnh phúc: “Tôi thà chia đôi sự thiên vị của bố mẹ, chứ không muốn một mình độc chiếm thứ tình yêu bất công này”. Từ nhỏ, mọi sự đầu tư của gia tộc đều đổ dồn vào Hướng Tả. Anh được học võ thuật từ bé với kinh phí khủng, được dọn đường sẵn khi lấn sân showbiz.

Trái ngược với sự hậu thuẫn tuyệt đối dành cho con trưởng, người con thứ Hướng Hữu lại phải sống một đời lầm lũi dưới cái bóng quá lớn của anh trai. Từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, Hướng Hữu luôn phải nhận về những lời chê bai, phủ nhận và những cuộc so sánh cân não từ chính đấng sinh thành.

Dù được ưu ái nhưng Hướng Tả bị đánh giá là vô dụng khi diễn xuất gần 20 năm nhưng không có phim nổi bậc ẢNH: CẮT TỪ PHIM MÔN TIỀN BẢO ĐỊA

Theo Sohu, Hướng Hữu khi đi du học được chu cấp tới 20.000 HKD (khoảng hơn 60 triệu đồng) mỗi tháng để tiêu vặt. Thế nhưng, điều mà Hướng Hữu cần là sự thấu hiểu hay một lời khen ngợi bình đẳng thì chưa bao giờ anh có được. Hướng Tả chia sẻ: “Ba mẹ tôi mặc định một quy luật ngầm rằng tôi là bộ mặt, là niềm tự hào của dòng tộc; còn Hướng Hữu là "vết đen", là kẻ gây rắc rối và dư thừa”. Sống quá lâu trong bầu không khí áp lực của gia đình, tâm lý của Hướng Hữu dần trở nên lệch lạc và nổi loạn. Cuối cùng, anh bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng và phải phụ thuộc vào các liệu pháp điều trị y tế quanh năm.

Chính việc đem mâu thuẫn gia đình ra phơi bày trước công chúng đã chà đạp lên lòng tự trọng của Hướng Hữu. Anh đã chặn toàn bộ liên lạc, tuyên bố đoạn tuyệt với gia đình. Ngôi biệt thự trăm tỉ của nhà họ Hướng giờ đây là nơi anh không bao giờ bước chân vào nữa. Hiện tại, xích mích giữa Hướng Hữu và bố mẹ vẫn đóng băng. Hướng Tả là người duy nhất trong nhà giữ liên lạc và âm thầm chu cấp, gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt cũng như chữa bệnh cho em trai.

Cuối buổi phỏng vấn, Hướng Tả nghẹn ngào gửi gắm: “Mâu thuẫn gia đình nên được giải quyết nội bộ bằng sự bao dung, thay vì mang ra phán xét công khai. Với một đứa trẻ đã phạm sai lầm, sự che chở luôn có giá trị hơn vạn lời chỉ trích”.