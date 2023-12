Con trai John Lennon làm phim hoạt hình lấy cảm hứng từ bài hát của cha mẹ mình

Vào năm 2021, Sean Ono Lennon đã tìm cách thực hiện một video âm nhạc cho một trong những bài hát đặc sắc nhất của cha mẹ mình - John Lennon và Yoko Ono, nhưng lại cảm thấy bế tắc trong việc sáng tạo. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ với Dave Mullins, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ các tác phẩm trong giai đoạn đệ nhất thế chiến Electro League

Bài hát Happy Xmas (War Is Over) ra mắt vào năm 1971 có lẽ là bản nhạc nổi tiếng nhất mà John Lennon và Yoko Ono cùng nhau sáng tác khi còn là một cặp đôi. Nhưng ngoài việc xuất hiện vào mỗi dịp Giáng sinh, đây còn là ca khúc truyền đi thông điệp hòa bình có phần khác biệt.

Sean nói: “Có cảm giác như nó xứng đáng được biết đến trở lại để phổ biến hơn với thế hệ mới”. Vấn đề duy nhất là mọi ý tưởng video âm nhạc dường như đều quá tầm thường”, và “Không thể thực hiện theo kiểu một gia đình ngồi quanh đống lửa. Nó cần một câu chuyện thực tế hơn thế”.

Khi ấy, Mullins, người đã đạo diễn bộ phim ngắn Lou được đề cử giải Oscar năm 2017 của Pixar, xuất hiện. Anh từng thực hiện các tác phẩm nổi tiếng khác như Đi tìm Nemo và Vút bay (Up). Qua Zoom, Lennon và Mullins đã nói về những sự kiện lớn trong thời chiến, cũng như cuộc đình chiến vào dịp Giáng sinh giữa binh lính Anh và Đức trong thế chiến thứ nhất, khi mà hai bên tạm ngừng chiến đấu trong các kỳ nghỉ và chơi một số trận bóng đá ngẫu hứng.

Cuộc trò chuyện đó là một khoảnh khắc bất ngờ, góp phần hình thành nên dự án này. 2 năm sau đó, với sự tham gia tình cờ của Peter Jackson - người đã đạo diễn và sản xuất loạt phim tài liệu The Beatles: Get Back vào năm 2021 cho Disney+, cũng như vừa mới thực hiện video âm nhạc cho bài hát Now and Then được trợ giúp bởi công nghệ AI, Mullins đã viết và đạo diễn một bộ phim hoạt hình dài 11 phút đầy tham vọng kể về một ván cờ được chơi trên chiến tuyến của kẻ thù với sự giúp đỡ của một chú chim bồ câu đưa thư anh hùng.

Vào mùa thu này, bộ phim cũng đã lặng lẽ lọt vào danh sách dài của giải Oscar, và đang tìm kiếm đơn vị phân phối.

Còn đó thông điệp hòa bình và tình yêu...

Jackson chia sẻ: “Sean và tôi là bạn bè, ban đầu anh ấy muốn có một số lời khuyên về kịch bản của mình. Tôi nhớ đã nói rằng một bộ phim hoạt hình ngắn sẽ mất từ 12 - 14 tháng để thực hiện, và rất có thể những cuộc xung đột hiện đang diễn ra sẽ được giải quyết trước khi nó hoàn thành. Thế nhưng thực tế là sự hỗn loạn đã không dừng lại, mà ngày càng leo thang thêm”.

Trận đấu cờ trở thành điểm nhấn trong phim Cinanima

Về mặt hình ảnh, phong cách của bộ phim được lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ bao gồm Norman Rockwell và JC Leyendecker, cũng như các áp phích tuyên truyền thế chiến thứ nhất được cách điệu lại. Đối với các nghệ sĩ tham gia dự án, tác phẩm lần này đã đặt ra những thách thức sáng tạo mới.

Bộ phim kết thúc với bài hát của Lennon và Ono trong phần credit, thế nhưng câu chuyện lại được mở ra thêm một lần nữa với bản nhạc nối dài được viết bởi người từng được đề cử đến 15 lần tại giải Oscar - Thomas Newman. Ông từng góp mặt vào các dự án vô cùng nổi tiếng như WALL-E, Skyfall…

Newman cho biết bản thân vô cùng áp lực vì bài hát của Lennon và Yoko đã quá tuyệt vời. “Nó mang tính chất biểu tượng, và liệu phải thế nào để nó mới mẻ hơn đây?”. Cuối cùng nam nhạc sĩ cùng nhà sản xuất đã quyết định tạo ra một đoạn nhạc mới, hoàn toàn độc lập với bài nhạc gốc.

Được biết trong vài tuần qua, phía nhà sản xuất đã chiếu bộ phim tới các hãng phim với hy vọng tìm được một nơi phân phối. Theo các thông tin đã được tiết lộ, nó được đón nhận và ca ngợi nồng nhiệt, nhưng vẫn chưa có hợp đồng nào ký kết thành công.

Không thể phủ nhận được tính hợp thời của phim hoạt hình War Is Over!, nhưng đối với Sean, điều đó cũng khiến chính bản thân anh cảm thấy khó chịu. Anh nói: “Đối với tôi, thật đáng buồn khi thông điệp hòa bình và tình yêu của cha mẹ tôi vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay, bởi vì nó đã được viết rất lâu về trước”.