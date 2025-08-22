Con trai nuôi Minh Nhí trở thành 'tổng tài'

Ở tuổi 25, diễn viên Minh Khải bước những bước chân đầu tiên vào vai trò sản xuất khi thực hiện series phim ngắn Tổng tài Bá Khải. Con trai nuôi của nghệ sĩ Minh Nhí vào vai giám đốc, có mối tình lãng mạn với Hải My - cô gái sống chung nhà, kém anh vài tuổi. Cả hai trải qua không ít sóng gió khi yêu bởi sự xuất hiện của một tiểu thư đầy mưu mô.

Tạo hình tổng tài của diễn viên Minh Khải trong phim mới Ảnh: NVCC

Phim quy tụ những nhà sáng tạo nội dung đình đám trên mạng xã hội như Đức Anh Phạm (hơn 6 triệu lượt theo dõi), Thanh Trúc (hơn 2 triệu lượt theo dõi), Diễm My (hơn 12 triệu lượt theo dõi)... Theo Minh Khải, đây đều là những người thân thiết nên không đặt nặng chuyện cát sê trong quá trình đồng hành với anh ở dự án lần này.

Ban đầu, Minh Khải dự định chỉ đầu tư khoảng 20 - 30 triệu đồng để làm series phim ngắn này. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, con số này đã phát sinh gấp đôi, gấp ba. Nam diễn viên tâm sự: “Sản xuất giống như làm bầu, phải lo từng bữa ăn cho mọi người, tính toán để không bị tăng ngày, tốn kém chi phí… Khi mình biết những cái như vậy thì thấy thương ba (NSƯT Minh Nhí - PV) nhiều hơn. Tôi chỉ mong ba giữ gìn sức khỏe để làm những gì ba mơ ước”.

Phản ứng của Minh Nhí khi con trai nuôi bỏ tiền làm phim

Nói về phản ứng của NSƯT Minh Nhí khi con trai bỏ tiền làm sản phẩm, Minh Khải cho biết anh nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần của ba. Sao nam sinh năm 2000 chia sẻ: “Những người xung quanh ai cũng nói tôi gan, dám bỏ cả đống tiền để đầu tư một kênh hoàn toàn mới. Dù vậy, ba vẫn động viên tôi cố gắng. Ngày đầu tiên, cơm đoàn phim là ba tài trợ. Ba cũng cho tôi chút tiền để khích lệ tinh thần”.

Minh Khải được ba nuôi động viên khi bỏ tiền túi thực hiện dự án phim ngắn Ảnh: NVCC

Minh Khải cũng tiết lộ, trong quá trình làm phim, anh nhận được sự giúp đỡ của nghệ sĩ Bình Tinh. Nữ nghệ sĩ cải lương đã cho đàn em mượn chiếc xế hộp để hợp với hình ảnh tổng tài trong phim. “Tôi may mắn được mọi người hỗ trợ nhiều nên dự án mới chỉ phát sinh gấp đôi hay gấp ba, nếu không có lẽ đã lên tới một hai trăm triệu rồi”, Minh Khải bày tỏ.

Minh Khải sinh năm 2000 là con nuôi danh hài Minh Nhí. Anh trưởng thành từ Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, để lại dấu ấn qua khá nhiều dự án từ sitcom Những con quỷ lớp 12A1, Vợ tui tui sợ… và đóng chính phim Ngốc ơi tuổi 17. Ngoài vai trò diễn viên, Minh Khải còn bén duyên với công việc người mẫu và được mời làm giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc.

Theo tiết lộ, dự án Tổng tài Bá Khải đánh dấu lần đầu nam diễn viên thử sức ở vai trò sản xuất. Phim dự kiến phát sóng trên kênh TikTok, bắt đầu từ 26.8. Con trai nghệ sĩ Minh Nhí thừa nhận mình có sự liều lĩnh khi để phim phát trên một kênh mới. Tuy nhiên, anh hy vọng sự chỉn chu của tác phẩm sẽ giúp kênh thu hút lượt người theo dõi trong thời gian tới.