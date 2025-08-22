Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Con trai nuôi Minh Nhí trở thành 'tổng tài'

Thạch Anh
Thạch Anh
22/08/2025 18:47 GMT+7

Diễn viên Minh Khải được NSƯT Minh Nhí động viên tinh thần khi bỏ tiền túi thực hiện dự án phim ngắn 'Tổng tài Bá Khải'.

Ở tuổi 25, diễn viên Minh Khải bước những bước chân đầu tiên vào vai trò sản xuất khi thực hiện series phim ngắn Tổng tài Bá Khải. Con trai nuôi của nghệ sĩ Minh Nhí vào vai giám đốc, có mối tình lãng mạn với Hải My - cô gái sống chung nhà, kém anh vài tuổi. Cả hai trải qua không ít sóng gió khi yêu bởi sự xuất hiện của một tiểu thư đầy mưu mô.

Con trai nuôi Minh Nhí trở thành 'tổng tài' - Ảnh 1.

Tạo hình tổng tài của diễn viên Minh Khải trong phim mới

Ảnh: NVCC

Phim quy tụ những nhà sáng tạo nội dung đình đám trên mạng xã hội như Đức Anh Phạm (hơn 6 triệu lượt theo dõi), Thanh Trúc (hơn 2 triệu lượt theo dõi), Diễm My (hơn 12 triệu lượt theo dõi)... Theo Minh Khải, đây đều là những người thân thiết nên không đặt nặng chuyện cát sê trong quá trình đồng hành với anh ở dự án lần này.

Ban đầu, Minh Khải dự định chỉ đầu tư khoảng 20 - 30 triệu đồng để làm series phim ngắn này. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, con số này đã phát sinh gấp đôi, gấp ba. Nam diễn viên tâm sự: “Sản xuất giống như làm bầu, phải lo từng bữa ăn cho mọi người, tính toán để không bị tăng ngày, tốn kém chi phí… Khi mình biết những cái như vậy thì thấy thương ba (NSƯT Minh Nhí - PV) nhiều hơn. Tôi chỉ mong ba giữ gìn sức khỏe để làm những gì ba mơ ước”.

Phản ứng của Minh Nhí khi con trai nuôi bỏ tiền làm phim

Nói về phản ứng của NSƯT Minh Nhí khi con trai bỏ tiền làm sản phẩm, Minh Khải cho biết anh nhận được sự ủng hộ về mặt tinh thần của ba. Sao nam sinh năm 2000 chia sẻ: “Những người xung quanh ai cũng nói tôi gan, dám bỏ cả đống tiền để đầu tư một kênh hoàn toàn mới. Dù vậy, ba vẫn động viên tôi cố gắng. Ngày đầu tiên, cơm đoàn phim là ba tài trợ. Ba cũng cho tôi chút tiền để khích lệ tinh thần”.

Con trai nuôi Minh Nhí trở thành 'tổng tài' - Ảnh 2.

Minh Khải được ba nuôi động viên khi bỏ tiền túi thực hiện dự án phim ngắn

Ảnh: NVCC

Minh Khải cũng tiết lộ, trong quá trình làm phim, anh nhận được sự giúp đỡ của nghệ sĩ Bình Tinh. Nữ nghệ sĩ cải lương đã cho đàn em mượn chiếc xế hộp để hợp với hình ảnh tổng tài trong phim. “Tôi may mắn được mọi người hỗ trợ nhiều nên dự án mới chỉ phát sinh gấp đôi hay gấp ba, nếu không có lẽ đã lên tới một hai trăm triệu rồi”, Minh Khải bày tỏ.

Minh Khải sinh năm 2000 là con nuôi danh hài Minh Nhí. Anh trưởng thành từ Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, để lại dấu ấn qua khá nhiều dự án từ sitcom Những con quỷ lớp 12A1, Vợ tui tui sợ… và đóng chính phim Ngốc ơi tuổi 17. Ngoài vai trò diễn viên, Minh Khải còn bén duyên với công việc người mẫu và được mời làm giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc.

Theo tiết lộ, dự án Tổng tài Bá Khải đánh dấu lần đầu nam diễn viên thử sức ở vai trò sản xuất. Phim dự kiến phát sóng trên kênh TikTok, bắt đầu từ 26.8. Con trai nghệ sĩ Minh Nhí thừa nhận mình có sự liều lĩnh khi để phim phát trên một kênh mới. Tuy nhiên, anh hy vọng sự chỉn chu của tác phẩm sẽ giúp kênh thu hút lượt người theo dõi trong thời gian tới.

Tin liên quan

Bình Tinh tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nghệ sĩ Minh Nhí

Bình Tinh tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với nghệ sĩ Minh Nhí

Bình Tinh cho biết ở lĩnh vực sân khấu kịch, cô luôn xem NSƯT Minh Nhí như người cha của mình. Chính vì thế khi sân khấu Trương Hùng Minh thành lập, cô đã chủ động đầu quân về đây với hy vọng có thể hỗ trợ cho nam nghệ sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

Minh Nhí con trai Minh Nhí Minh Khải Tổng tài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận