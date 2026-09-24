'Con trai trưởng' kín tiếng của cố nghệ sĩ Phi Nhung

Cậu con trai nuôi từng được tìm thấy bên bờ biển...

Chúng tôi hẹn gặp Hiếu tại quán chay trên đường Phan Văn Trị (P.An Nhơn, TP.HCM). Từ sáng sớm, Hiếu cùng nhân viên tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón khách. Chàng trai 24 tuổi có gương mặt sáng nhưng ánh mắt thăm thẳm nỗi buồn.

Phạm Đức Hiếu đang quản lý Buddha Chay cơ sở 3 ẢNH: THANH ĐA

Đức Hiếu kể em không biết cha mẹ ruột. Tuổi thơ của Hiếu gắn với chùa Pháp Lạc (xã Bù Nho, H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ), mẹ Phi Nhung và sư cô Minh Viên. "Mình chỉ nghe nói mình được tìm thấy bên bờ biển. Mẹ và sư Minh Viên đã đưa mình về chùa chăm sóc. Tên mình cũng là mẹ Nhung đặt, mẹ mong mình trưởng thành vừa có đức vừa có hiếu. Năm 2016, mình về sống trong căn nhà của mẹ", Đức Hiếu nhớ lại.

Từ đó Hiếu có một gia đình, có người mẹ gọi tên và chăm sóc. Khi nhắc về ba mẹ ruột, Hiếu nói em không buồn, không giận bởi nhờ có ba mẹ, em đến với cuộc đời. 5 năm bên mẹ nuôi Phi Nhung là những tháng ngày hạnh phúc, Đức Hiếu luôn nhớ trong tim.

Hiếu (trên cùng bên trái) bên người mẹ quá cố - nghệ sĩ Phi Nhung ẢNH: NVCC

Hiếu dọn dẹp kiểm tra chén đũa trong quán ẢNH: THANH ĐA

"Những ngày mình còn ở chùa, mẹ về chùa mẹ ôm, tóc mình rối thì mẹ gỡ. Mẹ hay mua bánh, mua kẹo. Mẹ cho cái gì mình cũng thích, mẹ mua nhiều đồ chơi, thích lắm", Hiếu kể lại, ký ức như mới ngày hôm qua.

Món quà Hiếu nhớ nhất là chiếc đồng hồ được mẹ tặng năm anh chàng học lớp 10. Chiếc đồng hồ ấy đã hết pin từ lâu, Hiếu không còn đeo nữa nhưng em vẫn giữ và trân trọng đặt trên bàn thờ Phật. Với Đức Hiếu, chiếc đồng hồ không chỉ là món đồ để xem giờ mà còn là một phần ký ức về người mẹ từng ôm em khi ngủ, mua cháo khi em ốm, la mắng khi làm sai và dạy em phải học để nên người.

Ở lại chăm em, gìn giữ giấc mơ của mẹ

Sau khi học hết lớp 12, Đức Hiếu học thêm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng, đồng thời học tiếng Anh và ngoại ngữ để giao tiếp. "Mình muốn phát triển thêm bản thân. Mẹ Nhung từng dặn dò: chỉ có học mới thành người", Hiếu luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ.

Hiện tại, Hiếu sống trong căn nhà của nghệ sĩ Phi Nhung trên đường Chu Văn An (P.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng 4 người em khác, trong đó nhỏ tuổi nhất là Đức Thành đang học mẫu giáo. Ở tuổi 24, con trai trưởng của Phi Nhung hiện đang quản lý Buddha Chay cơ sở 3.

Hiếu bế em bé nhỏ tuổi nhất - Đức Thành ẢNH: NVCC

Theo Diễm Phạm, quản lý lâu năm và cũng là người gắn bó thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung trước đây, Đức Hiếu sống tình cảm, hiếu thảo. Mẹ Nhung mất, Hiếu vẫn ở lại làm ở cửa hàng, tiếp nối tâm nguyện còn dở dang của mẹ, chăm sóc các em. "Hiện tại Hiếu đang là quản lý cửa hàng Buddha Chay cơ sở 3, tôi là người hỗ trợ giám sát", Diễm Phạm cho biết.

5 năm trôi qua, các con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung mỗi người có cuộc sống và hướng đi riêng, có người đã lập gia đình, người tiếp tục đi hát, người ưu tiên việc học nhưng vẫn giữ lửa nghề… Dù vậy, theo vị quản lý, các con vẫn giữ sự gắn bó với mẹ. Mới đây, nhân dịp giỗ Tổ nghề, các con đã trở về nhà thắp hương, tưởng nhớ mẹ. "Người sống vẫn phải sống và sống sao cho xứng đáng với những giá trị Phi Nhung để lại", Diễm Phạm nói.

Quản lý Diễm Phạm bên 2 con nuôi Tuyết Nhung và Thiêng Ngân của cố nghệ sĩ Phi Nhung

ẢNH: NVCC

Những ngày này, Đức Hiếu và gia đình đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày giỗ cố nghệ sĩ Phi Nhung 28.9 tới. "Giỗ mẹ hằng năm tổ chức ở chùa Pháp Lạc, mọi người về viếng thắp hương cho mẹ", Hiếu chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Tuyết Nhung, con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung sắp ra mắt album vật lý "Nhớ một vì sao" với 9 sáng tác của Hamlet Trương làm quà tặng mẹ. "Một nửa số ca khúc trước đây từng được thể hiện với giọng hát của mẹ Phi Nhung nay Tuyết Nhung tiếp tục kể lại cùng với tác giả. Tôi muốn dùng giọng hát của mình để kể tiếp một câu chuyện mà mẹ Nhung đã từng kể", ca sĩ Tuyết Nhung tâm sự.

5 năm mẹ Phi Nhung ra đi, với Đức Hiếu và những người con nuôi, đó là sự mất mát không dễ gọi thành lời. Người từng mua bánh, mua kẹo, mua đồ chơi; người từng ôm con lúc ngủ, mua cháo khi con ốm; người từng la mắng khi con làm sai... không còn ở đó để hỏi han hay trách phạt nữa. "Giờ có làm sai đâu còn mẹ la, mẹ phạt nữa. Nhiều lúc buồn nhưng tôi nghĩ mình phải cố gắng vì mình là anh lớn trong nhà", Hiếu tâm sự.



