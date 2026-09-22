Nữ sinh không may qua đời, nghẹn ngào đóa cúc trắng bên bộ đồ tân cử nhân

Thúy Huỳnh là sinh viên ngành quan hệ công chúng, Khoa Truyền thông sáng tạo, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Em không may qua đời khi chỉ còn một số yêu cầu cuối cùng để hoàn thành chương trình đại học, để lại những dự định dang dở cùng niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, thầy cô và bạn bè.



Khoảng lặng trong ngày vui của những tân cử nhân

Lễ tốt nghiệp thường gắn với những nụ cười, bó hoa đỏ thắm, những cái ôm và những bức ảnh lưu niệm; là khoảnh khắc sinh viên xúng xính áo cử nhân háo hức chờ tên mình được xướng lên, cha mẹ phía dưới sân khấu chờ khoảnh khắc con bước lên nhận bằng.

Nhưng trong ngày 19.9, trong lễ tốt nghiệp ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khi tên Lê Cao Thúy Huỳnh được xướng lên, người thân thay mặt em bước lên sân khấu. Khoảnh khắc ấy nhiều người đã rơi nước mắt.

Bà Lê Thị Kim Hoa, cô ruột của Thúy Huỳnh, nghẹn ngào khi đại diện gia đình đến nhận bằng tốt nghiệp thay cháu gái ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Không có Thúy Huỳnh trong bộ lễ phục cử nhân. Không có khoảnh khắc em tự tay nhận tấm bằng sau những năm tháng miệt mài học tập. Nhưng tên em vẫn được xướng lên giữa lễ tốt nghiệp, vẫn được ghi nhận như một thành viên của khóa sinh viên hoàn thành hành trình tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và tiến sĩ Lê Viết Thọ, Phó trưởng khoa Truyền thông sáng tạo đã trực tiếp trao tấm bằng tốt nghiệp danh dự dành cho Thúy Huỳnh đến đại diện gia đình. Nghi thức được nhà trường tổ chức như một lời tri ân dành cho những nỗ lực học tập của em, đồng thời gửi gắm sự sẻ chia đến người thân trước mất mát lớn lao.

Ngày tốt nghiệp đã đến, nhưng Huỳnh đã mãi ra đi, chỉ có đóa cúc trắng trên bộ đồ tân cử nhân ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và tiến sĩ Lê Viết Thọ, Phó trưởng khoa Truyền thông sáng tạo trao bằng tốt nghiệp danh dự của sinh viên Lê Cao Thúy Huỳnh đến đại diện gia đình

ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Chị Võ Thị Hồng Sáng, chị gái của nữ sinh Thúy Huỳnh, rưng rưng khi kể về em gái. Chị Sáng cho biết đáng lẽ ngày hôm ấy chị là người đại diện gia đình lên nhận bằng danh dự cho em, nhưng vì vấn đề sức khỏe nên cô ba của Thúy Huỳnh đã lên thay. "Em tôi bị bệnh mất sớm. Gia đình tôi rất cho biết ơn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và các thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ và tạo điều kiện để em tôi có thể hoàn thành ước mơ tốt nghiệp", chị Hồng Sáng nghẹn lời.

Chị Sáng cho biết thêm không chỉ đồng hành cùng em gái mình trong những năm tháng học tập, bạn bè của em còn ở bên gia đình trong những ngày cuối cùng khi em qua đời. "Nhiều người bạn của em đã trở về Đồng Tháp, ở lại đến ngày em được an táng, cùng gia đình tiễn Thúy trên chặng đường cuối", chị Hồng Sáng kể.

Bằng tốt nghiệp danh dự cho chặng đường nỗ lực của nữ sinh quá cố

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết Thúy Huỳnh là sinh viên học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của khoa và nhà trường, được bạn bè yêu mến. Trước hoàn cảnh đặc biệt của Huỳnh, xem xét quá trình học tập, các phòng, ban của nhà trường đã nhanh chóng phối hợp, làm việc liên tục trong một ngày để hoàn tất thủ tục, giấy tờ, kịp ghi nhận thành quả học tập của em tại lễ tốt nghiệp.

"Em mất khi chỉ còn khoảng vài ngày nữa là diễn ra lễ tốt nghiệp. Chúng tôi đề xuất phương án cho em nhận bằng tốt nghiệp danh dự. Đây cũng là một trong những trường hợp nằm trong quy định, quy chế của nhà trường", thạc sĩ Trương Quang Trị xúc động nhớ lại.

Nhà trường gửi gắm sự sẻ chia đến người thân nữ sinh trước mất mát lớn lao ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Không chỉ là việc hoàn thiện một bộ hồ sơ trong thời gian ngắn, với những người thực hiện, đó còn là cách để ghi nhận một sinh viên đã có những năm tháng học tập và cống hiến cho các hoạt động của khoa, trường.

"Dù em đã mất nhưng những hình ảnh, thành tích cũng như những hoạt động của em luôn ở trong tim những người ở lại, thầy cô bè bạn luôn nhớ về em. Chính vì vậy, nhà trường quyết định làm nhanh để gia đình phần nào được an ủi trước sự mất mát và nỗi đau", thạc sĩ Trương Quang Trị chia sẻ.

Lỡ hẹn với màu áo cử nhân nhưng tên em được xướng lên; tấm bằng mang tên Lê Cao Thúy Huỳnh được trao cho người thân. Tấm bằng ấy cũng lưu lại thành quả mà nữ sinh Đồng Tháp đã nỗ lực suốt những năm tháng đến giảng đường, nhưng chỉ là em không kịp tự mình chạm tới…