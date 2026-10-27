Con trai từng khóc nức nở đòi bỏ phim giữa chừng, Vân Dung phản ứng ra sao?

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, nghệ sĩ Vân Dung kể có thời điểm con trai Long Vũ chịu áp lực khi lần đầu đảm nhận vai diễn lớn. Tháng đầu tiên đi quay, Long Vũ sụt khoảng 6 kg, thậm chí gọi điện về nhà khóc và hỏi mẹ có tiền để hỗ trợ chấm dứt hợp đồng, trở về hay không.

“Tôi nói rằng nếu con thực sự muốn dừng lại, tôi có thể đồng ý. Nhưng con phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu chỉ một khó khăn như vậy mà con không vượt qua được thì nghề diễn viên sẽ rất khắc nghiệt”, Vân Dung kể.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ về hành trình theo đuổi diễn xuất của con trai Long Vũ và những quan điểm nữ diễn viên muốn truyền lại cho con Ảnh: A.H

Nữ nghệ sĩ cho biết cô cũng nói thẳng với con rằng nếu quyết định bỏ nghề thì phải chuyển sang con đường khác, có thể học thêm một bằng đại học. Vân Dung không muốn con tiếp tục theo đuổi một công việc mà bản thân không đủ quyết tâm.

“Tôi vừa nuôi con vừa làm nhiều công việc để lo cho con đến ngày hôm nay. Bây giờ, con đã có cơ hội làm nghề, điều con cần làm là nghiêm túc với vai diễn của mình. Tôi không muốn con nghĩ rằng chỉ cần đi quay rồi nhận tiền là đủ. Nghề này đòi hỏi nhiều hơn thế”, nữ diễn viên bày tỏ.

May mắn, sáng hôm sau, Long Vũ quyết định tiếp tục đi quay. Với Vân Dung, trải nghiệm ấy cũng giúp con trưởng thành hơn, hiểu rằng muốn theo đuổi nghề diễn lâu dài thì phải học cách đối diện và vượt qua áp lực.

Theo Vân Dung, những ngày đầu theo đuổi diễn xuất, Long Vũ từng khiến cô sốt ruột vì liên tục trượt casting. “Hiện tại, tôi thấy con đã tiến bộ hơn. Ngày đầu, tôi từng rất sốt ruột khi nhìn con diễn. Con nỗ lực nhiều nhưng liên tục trượt casting, có những lần lên đến khoảng 20 phim vẫn chưa được chọn. Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở sự cố gắng mà ở cách con tiếp cận diễn xuất”, nữ nghệ sĩ kể.

Dù vậy, Vân Dung khẳng định cô không xin vai cho con. Nếu thực sự tin mình có thể đảm nhận một nhân vật, Long Vũ cần chủ động trao đổi với đạo diễn và tự chứng minh năng lực. Vân Dung cho rằng con trai có nhiều năng lượng khi diễn, vì vậy cần học cách tiết chế để phù hợp với màn ảnh. Cô thường nhắc con: “Điện ảnh phải chân thật, gần với đời sống chứ không phải sân khấu kịch. Khi ăn, uống hay thể hiện cảm xúc yêu, ghét, con phải khiến khán giả tin rằng nhân vật thực sự đang trải qua những điều đó”.

Vân Dung muốn con tìm được màu sắc riêng

Vân Dung trở lại điện ảnh với vai bà Thủy - nhân vật có niềm đam mê bất tận với hát karaoke trong phim Án mạng karaoke

Ảnh: A.H

Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng, Vân Dung cho rằng Long Vũ cần tìm ra hướng đi riêng trong diễn xuất, thay vì cố gắng trở thành một phiên bản giống những diễn viên khác.

“Tôi từng nói thẳng với con rằng con không có lợi thế về ngoại hình hay chiều cao như nhiều bạn diễn khác, nên không thể cứ cố gắng diễn giống mọi người. Con phải tìm ra màu sắc riêng, trở thành một người mà khi nhắc đến vai diễn ấy, khán giả không thể nghĩ đến ai khác thay thế”, nữ diễn viên nói.

Theo Vân Dung, may mắn cũng là một phần trong hành trình làm nghề. Có người hoạt động nhiều năm vẫn chưa gặp được vai diễn tạo bước ngoặt, trong khi có người được khán giả chú ý chỉ sau một bộ phim. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có ý nghĩa khi người diễn viên đủ khả năng nắm bắt.

“Tôi luôn nhắc con rằng 30 chưa phải là tết. Khi chưa được chọn, con cần nhìn lại bản thân và tiếp tục cố gắng, chứ không nên vội nghĩ mình không có cơ hội”, Vân Dung chia sẻ.