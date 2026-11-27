Ngày 27.11, gia đình ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (chủ sở hữu con trâu cái từng bị mắc kẹt trên nhà vệ sinh trong trận lũ lịch sử tháng 11.2025) cho biết rất vui mừng khi con trâu đã đẻ con nghé đực được 1,5 tháng tuổi.

Ông Trần Xuân Hội (49 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết con trâu cái từng bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt suốt nhiều ngày trên mái nhà trong trận lũ lịch sử tháng 11.2025.

Con trâu cái từng mắc kẹt trên mái nhà ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã sinh nghé con ẢNH: CTV

Theo ông Hội, trâu có thời gian mang thai khoảng 11 tháng. Ông cho rằng cũng có thể thời điểm trâu cái mang thai trong đợt lũ năm vừa rồi.

Bà Lê Thị Kim Đơn (vợ ông Hội) chia sẻ trước đây bà thường cùng con cắt cỏ cho hai mẹ con trâu ăn. Sau trận lũ, gia đình thiệt hại nhiều và vật nuôi cũng tưởng đã mất hết. Tuy nhiên, khi gia đình phát hiện con trâu sống sót rồi sinh nghé khiến cả gia đình rất vui mừng.

Trước đó, tháng 11.2025, gia đình ông Hội phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Trong nhà, tủ, bàn và nhiều vật dụng khác trong nhà đều bị hư hỏng, bên ngoài chuồng trâu cũng bị sập. Đàn trâu của gia đình ông vốn có 6 con nhưng đã mất đi 1 con trong đợt lũ.

Con trâu mắc kẹt trên mái nhà trong đợt lũ tháng 11.2025 ẢNH: THANH NIÊN

Trong số những con vật còn lại, con trâu mắc kẹt trên mái nhà của người dân thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh suốt nhiều ngày trước là con trâu già nhất. Con trâu này được ông Hội mua về từ năm 2021 với mục đích chính để nhân giống. Đây là con trâu đầu tiên trong "sự nghiệp" chăn nuôi của ông ở xã Hòa Thịnh. Nhờ con trâu này, gia đình ông có thêm 3 con trâu.

Con trâu từng đứng nhiều ngày trên mái nhà ẢNH: THANH NIÊN

Con trâu này phải đứng suốt hơn 5 ngày và có thể đã nhịn ăn 3 ngày trước đó trong thời điểm lũ lụt hoành hành. Đồng thời, chủ nhà nơi trâu đứng đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để tìm chủ cho trâu. Đến ngày 25.11.2025, bộ đội đã giải cứu đưa trâu xuống đất thành công và đưa về nhà.

Sau 1 năm, gia đình ông Hội đã khôi phục cuộc sống, phát triển kinh tế mang lại nhiều thành quả. Căn nhà của gia đình ông được Nhà nước và lực lượng bộ đội hỗ trợ xây dựng lại trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung.