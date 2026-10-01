Con trâu có cặp sừng mọc ngược từng bị nghi là ảnh AI: Đã sinh 5 lứa

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống cổ là của gia đình ông Y Thăn Êban (64 tuổi) và bà H'Xôm M'lô (58 tuổi, ở buôn Yang Lành, xã Buôn Đôn, Đắk Lắk). Con trâu được gia đình chăm sóc từ nhỏ và hiện có sức khỏe bình thường.

Bà H'Xôm M'lô cho biết năm 2004, vợ chồng bà đi chăn trâu thuê. Đến năm 2010, khi nghỉ việc, gia đình chủ trâu tặng lại cho ông bà một cặp trâu cái làm vốn.

Sau khi nhận trâu về, gia đình cho phối giống với trâu đực của người dân trong buôn Yang Lành. Cả trâu bố và trâu mẹ đều bình thường.

Con trâu có cặp sừng mọc ngược ở Đắk Lắk thu hút nhiều sự chú ý của mạng xã hội ẢNH: CTV

Một con nghé được sinh ra từ cặp trâu này sau đó trở thành con trâu có cặp sừng đặc biệt. Theo bà H'Xôm M'lô, lúc mới sinh, con nghé phát triển bình thường, không có dấu hiệu khác biệt.

"Đến 1 năm tuổi, cặp sừng của con nghé bắt đầu cong dần xuống dưới rồi ôm lấy cổ. Vài năm trở lại đây, cặp sừng đã ngừng mọc dài thêm", bà H'Xôm M'lô nói.

Điểm khác thường của con trâu là cặp sừng không mọc vươn khỏi đầu, chếch sang hai bên như những con trâu thông thường. Khi lớn lên, sừng cong ngược xuống dưới rồi từ từ khép lại, tạo thành vòng cung ôm lấy phần đầu và cổ.

Cặp sừng kỳ lạ của con trâu cái ẢNH: CTV

Theo bà H'Xôm M'lô, đến nay con trâu cái có cặp sừng mọc ngược đã sinh sản lứa thứ 5.

Từ cặp trâu cái được tặng ban đầu, vợ chồng ông Y Thăn Êban và bà H'Xôm M'lô đã gây dựng đàn trâu khoảng 30 con.

Hiện con trâu có cặp sừng mọc ngược cùng đàn trâu của gia đình được chăn thả tự nhiên trong Vườn quốc gia Yók Đôn, cách nhà hơn 10 km. Khi cần thiết, gia đình mới lùa đàn trâu về khu chuồng tạm nằm sâu trong rừng.

Con trâu có sức khỏe bình thường dù sở hữu cặp sừng có hình dạng đặc biệt.

Trâu cái có cặp sừng mọc ngược, sống theo đàn ở vườn quốc gia Yók Đôn ẢNH: CTV

Trước đó, hình ảnh con trâu có cặp sừng mọc ngược, cong xuống từng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều tranh luận. Một số người cho rằng đây là hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc đã qua chỉnh sửa.

Tuy nhiên, người dân địa phương xác nhận con trâu có thật. Thông tin này càng khiến nhiều người tò mò, mong muốn được tận mắt nhìn thấy con trâu có cặp sừng đặc biệt đang được chăn thả giữa rừng Yók Đôn.