Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống cổ, nhiều người nghi là ảnh AI

Ngày 28.9, vườn quốc gia Yók Đôn (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) cho biết con trâu có cặp sừng cong ngược xuống là của một hộ dân trên địa bàn và đã được chăn thả tại nhiều khu vực thuộc vườn khoảng 3 - 4 năm nay.

Con trâu có cặp sừng mọc ngược xuống tận cổ ở vườn quốc gia Yók Đôn ẢNH: CTV

Anh Y Siêm Hđơk, nhân viên hợp đồng Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, vườn quốc gia Yók Đôn, cho biết con trâu có cặp sừng mọc cong hướng xuống đất là của một hộ dân ở buôn Yang Lành. Do có cặp sừng đặc biệt, mỗi khi bắt gặp con trâu trong hành trình khám phá rừng, nhiều du khách đều dừng lại quan sát, ghi hình.

Cặp sừng của con trâu không phát triển theo hình dáng thông thường mà cong ngược, tạo thành vòng tròn rồi hướng xuống khu vực cổ. Đặc điểm này khiến con trâu trở thành hình ảnh thu hút sự chú ý của nhiều du khách khi đến vườn quốc gia Yók Đôn.

Anh Trung Lê (27 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy một con trâu có cặp sừng kỳ lạ như vậy. Chúng tôi còn tưởng cặp sừng do con người tác động, uốn nắn khi con trâu còn nhỏ”.

Hình ảnh con trâu có cặp sừng mọc ngược từng bị nghi là sản phẩm AI ẢNH: CTV

Trước đó, hình ảnh con trâu có cặp sừng mọc ngược, cong xuống đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận. Một số người cho rằng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc đã qua chỉnh sửa.

Tuy nhiên, người dân địa phương xác nhận con trâu là có thật. Thông tin này càng khiến nhiều người tò mò, bày tỏ mong muốn được tận mắt nhìn thấy con trâu có cặp sừng đặc biệt giữa rừng Yók Đôn.

Vườn quốc gia Yók Đôn nổi tiếng với hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng và các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa. Du khách đến đây có thể tham gia đi bộ xuyên rừng, đạp xe, tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm các hoạt động du lịch thân thiện với voi.