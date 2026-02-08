Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn

Ngày 8.2, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về việc phát hiện bãi đá có họa tiết lạ tại khu vực vườn quản lý.

Cơ quan chức năng phát hiện bãi đá có họa tiết lạ trong Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) ẢNH: H.T

Ông Linh thông tin, ngày 3.2, Vườn quốc gia Yók Đôn nhận được báo cáo của Trạm Kiểm lâm số 6 về việc phát hiện các bãi đá có họa tiết lạ. Sau khi nhận báo cáo, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với UBND xã Buôn Đôn đến hiện trường xác minh.

Ghi nhận tại hiện trường, bãi đá có hoạt họa tiết lạ được phát hiện tại vị trí khoảnh 3, tiểu khu 471 thuộc lâm phận Vườn quốc gia Yók Đôn quản lý.

Bãi đá có họa tiết lạ được sắp xếp liền kề, ngay ngắn ẢNH: H.T

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 4 bãi đá được xếp rất ngay ngắn. Trong đó, bãi 1 có 29 viên, bãi 2 có 6 viên, bãi 3 có 9 viên, bãi 4 có 21 viên. Các bãi đá này nằm cách nhau từ 2 - 5 m. Trên bề mặt các viên đá có nhiều họa tiết lạ hình xoắn ốc, hình lá cây, hình sóng nước, đường nét uốn lượn… Các họa tiết được khắc sâu trên bề mặt viên đá.

Những tảng đá được điêu khắc nhiều họa tiết lạ, có phần tinh xảo ẢNH: H.T

Vườn quốc gia Yók Đôn đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm số 6 tăng cường lực lượng bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xác minh.

Trước đó, năm 2022, tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm số 6 đã phát hiện ra các bãi đá này nhưng nghi là do phong hóa tự nhiên nên không báo cáo lãnh đạo Vườn quốc gia Yók Đôn. Thời gian gần đây, Trạm Kiểm lâm số 6 nhận được một số thông tin từ người dân về phát hiện bãi đá có họa tiết lạ nên đã tổ chức lực lượng xác minh và báo cáo lãnh đạo vườn.

Mỗi bãi đá đều có những họa tiết khác nhau ẢNH: H.T

Theo Vườn quốc gia Yók Đôn, đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, có nhiều loài quý hiếm. Vườn có diện tích hơn 115.000 ha, lâm phận trải rộng giữa 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và phía tây tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Họa tiết lạ trên mỗi tảng đá đang là vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần giải mã ẢNH: H.T

Bãi đá có họa tiết lạ thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và các nhà nghiên cứu ẢNH: H.T

Đáng chú ý, khu vực xã Buôn Đôn từng là "thủ phủ voi" của Tây nguyên. Nơi đây là mảnh đất sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.