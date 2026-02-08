Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn

Hữu Tú
Hữu Tú
08/02/2026 10:29 GMT+7

Trong quá trình tuần tra, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện bãi đá có họa tiết uốn lượn được xếp đặt ngăn nắp tại Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), thu hút sự chú ý của nhiều người dân, nhà nghiên cứu.

Ngày 8.2, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh về việc phát hiện bãi đá có họa tiết lạ tại khu vực vườn quản lý.

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phát hiện bãi đá có họa tiết lạ trong Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk)

ẢNH: H.T

Ông Linh thông tin, ngày 3.2, Vườn quốc gia Yók Đôn nhận được báo cáo của Trạm Kiểm lâm số 6 về việc phát hiện các bãi đá có họa tiết lạ. Sau khi nhận báo cáo, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với UBND xã Buôn Đôn đến hiện trường xác minh.

Ghi nhận tại hiện trường, bãi đá có hoạt họa tiết lạ được phát hiện tại vị trí khoảnh 3, tiểu khu 471 thuộc lâm phận Vườn quốc gia Yók Đôn quản lý.

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 2.

Bãi đá có họa tiết lạ được sắp xếp liền kề, ngay ngắn

ẢNH: H.T

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 4 bãi đá được xếp rất ngay ngắn. Trong đó, bãi 1 có 29 viên, bãi 2 có 6 viên, bãi 3 có 9 viên, bãi 4 có 21 viên. Các bãi đá này nằm cách nhau từ 2 - 5 m. Trên bề mặt các viên đá có nhiều họa tiết lạ hình xoắn ốc, hình lá cây, hình sóng nước, đường nét uốn lượn… Các họa tiết được khắc sâu trên bề mặt viên đá.

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 3.
Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 4.
Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 5.

Những tảng đá được điêu khắc nhiều họa tiết lạ, có phần tinh xảo

ẢNH: H.T

Vườn quốc gia Yók Đôn đã chỉ đạo Trạm Kiểm lâm số 6 tăng cường lực lượng bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc xác minh.

Trước đó, năm 2022, tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm số 6 đã phát hiện ra các bãi đá này nhưng nghi là do phong hóa tự nhiên nên không báo cáo lãnh đạo Vườn quốc gia Yók Đôn. Thời gian gần đây, Trạm Kiểm lâm số 6 nhận được một số thông tin từ người dân về phát hiện bãi đá có họa tiết lạ nên đã tổ chức lực lượng xác minh và báo cáo lãnh đạo vườn.

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 6.

Mỗi bãi đá đều có những họa tiết khác nhau

ẢNH: H.T

Theo Vườn quốc gia Yók Đôn, đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật, 650 loài động vật, có nhiều loài quý hiếm. Vườn có diện tích hơn 115.000 ha, lâm phận trải rộng giữa 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và phía tây tiếp giáp với Vương quốc Campuchia.

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 7.

Họa tiết lạ trên mỗi tảng đá đang là vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần giải mã

ẢNH: H.T

Ngỡ ngàng bãi đá có họa tiết lạ giữa Vườn quốc gia Yók Đôn- Ảnh 8.

Bãi đá có họa tiết lạ thu hút nhiều sự quan tâm của người dân và các nhà nghiên cứu

ẢNH: H.T

Đáng chú ý, khu vực xã Buôn Đôn từng là "thủ phủ voi" của Tây nguyên. Nơi đây là mảnh đất sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tin liên quan

Độc đáo bãi đá cổ ở Ninh Thuận có tuổi thọ khoảng 18,5 triệu năm

Độc đáo bãi đá cổ ở Ninh Thuận có tuổi thọ khoảng 18,5 triệu năm

Bãi đá cổ nằm giữa đồi cát trắng thuộc thôn Mỹ Nghiệp, H.Ninh Phước, Ninh Thuận đang được người dân và chính quyền địa phương bảo vệ nghiêm ngặt để ngành chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá địa chất.

Khám phá thêm chủ đề

Bãi đá họa tiết lạ Vườn quốc gia Yók Đôn Đắk Lắk bãi đá có họa tiết lạ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận