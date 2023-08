Đề xuất đưa 2 con voi ở vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yók Đôn

Đây là nơi đang bảo tồn voi và cũng là địa bàn gốc của một trong 2 con voi này.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, việc 2 con voi bị xích chân tại chỗ, không được di chuyển trong chuồng đã làm dấy lên nhiều bức xúc và niềm thương cảm trong dư luận.

Hai con voi tại vườn thú Hà Nội NGUYỄN QUANG

Hiện nay, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội có diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Trong khi đó, voi cần có không gian di chuyển tự do để cải thiện cũng như duy trì sức khỏe hệ xương khớp của chân và cơ thể.



Voi cũng cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên thiết yếu phù hợp với tập tính của loài. Qua đó, giúp cải thiện tình trạng phúc lợi của voi, để voi có thể trải nghiệm những trạng thái cảm xúc tích cực, giúp cho voi có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Văn bản cũng cho biết, các cá thể voi ở vườn thú Hà Nội thường bị xích tại chỗ trong thời gian dài, nguồn lực để chăm sóc voi của vườn thú cũng có hạn nên sức khỏe của 2 con voi này sẽ ngày càng giảm sút, khó có thể cải thiện nếu chúng phải tiếp tục sống trong môi trường này.

Hình ảnh chân voi bị xích NGUYỄN QUANG

Do đó, Animal Asia đã đưa ra phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo tính nhân đạo và góp phần vào công tác bảo tồn chung là chuyển 2 con voi này về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn, nơi tổ chức này đang thực hiện bảo tồn voi và tổ chức này sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển, nếu đề xuất được chấp thuận.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh về một con voi bị xích chân tại vườn thú Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với Thanh Niên về thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội, cho biết người đăng tải bài viết không hiểu về xuất xứ của 2 con voi nên đã có những thông tin không đúng.

Đây là 2 con voi được cơ quan chức năng giải cứu và vườn thú tiếp nhận chăm sóc. Với bản tính hung dữ, khi nuôi nhốt cùng nhau, 2 con voi đã rất nhiều lần đánh nhau. Vì voi có trọng lượng và sức tấn công lớn nên khi xung đột xảy ra không ai có thể can thiệp được. Hơn nữa, 2 con voi đã rất già nên bản tính thay đổi thất thường, buộc phải xích để đảm bảo an toàn.



"Tại vườn thú, chúng tôi đặt sự an toàn cho động vật, an toàn cho con người lên hàng đầu", ông Dũng nói thêm và nhấn mạnh dù 2 con voi bị xích tạo thành vết hằn ở chân nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự an toàn của chúng.



Theo ông Dũng, mỗi con voi hiện có chế độ ăn khoảng 150 kg cỏ và một số thức ăn khác kèm theo mỗi ngày. Việc người dân nhìn thấy 2 con voi bị gầy đi là do voi đã nhiều tuổi, đây là điều hoàn toàn bình thường.