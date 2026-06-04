Con vào lớp 1, phụ huynh bắt đầu lo... tiếng Anh

Đề án đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 đã được phê duyệt, mở ra nhiều kỳ vọng cho giáo dục Việt Nam và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các phụ huynh. Tuy nhiên đi cùng kỳ vọng là không ít những băn khoăn, lo lắng, đặc biệt là với các gia đình có con chuẩn bị vào lớp 1. Đây là giai đoạn chuyển cấp đầu tiên của trẻ, đòi hỏi những lộ trình phù hợp, đúng định hướng ngay từ những năm học nền tảng.

Những băn khoăn ấy là tâm lý chung của nhiều phụ huynh khi có con vào lớp 1. Đây không chỉ là một cột mốc học tập, mà là bước chuyển lớn đầu tiên của con: từ vui chơi sang kỷ luật, từ tiếng Việt là chủ đạo, nay thêm một yêu cầu mới là tiếng Anh.

Một số trường học hiện nay đã bắt đầu giảng dạy các môn khoa học, toán (STEM) … bằng tiếng Anh. Các em học sinh được trang bị tiếng Anh học thuật, sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập. Song song với việc thay đổi phương pháp, việc ứng dụng các nền tảng học tập số cũng được một số trường tiểu học triển khai để đồng bộ bài học trên lớp và tăng hiệu quả việc ôn tập tại nhà. Qua đó, giáo viên theo dõi được tiến độ, còn phụ huynh biết con đang học gì và tiến bộ ra sao.

Trong đó, hệ thống học tập tiếng Anh tại nhà do iSmart Education phát triển. Với các ứng dụng AI Speak/ AI Home Tutor được đồng bộ cùng hệ thống bài giảng số iDIGI trên lớp với hơn 10.000 chủ đề, học sinh có thể học mà chơi, chơi mà học, mọi lúc, mọi nơi, theo lộ trình cá nhân hóa.