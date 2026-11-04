Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tiếp tục 'cháy vé'

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mở thêm 2 đêm diễn ở Hưng Yên sau khi đón gần 100.000 khán giả tại TP.HCM ẢNH: BTC

Sau hai đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM vào tháng 10 vừa qua, concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đến với khán giả miền Bắc với hai đêm diễn (day 3, day 4) tại Hưng Yên.

Từ sáng 4.11, ban tổ chức đã mở cổng early bird (vé giới hạn được mở bán sớm trước thời gian bán vé chính thức), khiến hệ thống rơi vào tình trạng tắc nghẽn do lượng người truy cập tăng đột biến. Với đợt early bird đầu tiên, vé day 3 (ngày 5.12) đã "cháy" chỉ sau 8 phút, trong khi vé day 4 (ngày 6.12) mất 10 phút để "bốc hơi" toàn bộ. Với đợt mở bán sớm tiếp nối sau đó, toàn bộ vé được bán sạch trong vòng 27 phút. Theo ban tổ chức, tính chung toàn bộ các cổng mở sớm vào sáng 4.11, có 35.000 vé early bird được bán sạch.

Đến 12 giờ cùng ngày, cổng bán vé chính thức mở, biến đây trở thành cuộc đua "chông gai" trên nền tảng Ticketbox. Chỉ sau 39 phút, toàn bộ vé đêm concert thứ 3 đã được bán sạch. Đến phút thứ 88, toàn bộ vé cho cả hai ngày đều đã có chủ.

Lượng khán giả "xếp hàng" trên nền tảng Ticketbox để mua vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (day 3, day 4) sau 5 phút cổng bán vé được mở ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TICKETBOX

Thành tích kể trên tiếp tục khẳng định sức nóng của concert Anh trai vượt ngàn chông gai sau hai đêm diễn đầu tại TP.HCM thu hút gần 100.000 khán giả. Cơn sốt mua vé lần này khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc đua săn vé day 2 năm 2024 khi lượng vé được bán sạch chỉ trong 40 phút. Cột mốc 88 phút để bán sạch hai đêm diễn quy mô lớn tại Hưng Yên cũng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích "cháy vé" của thương hiệu Anh trai vượt ngàn chông gai từ năm 2024 đến nay.

Hiện ban tổ chức chưa công bố lượng khán giả trong 2 đêm concert tại Hưng Yên vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, với quy mô từ những concert trước đó cùng sức hút với khán giả hiện tại, con số này được dự đoán tương đương với hai đêm diễn đầu tại TP.HCM.

Đằng sau concert 'cháy vé' của Anh trai vượt ngàn chông gai

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai duy trì sức hút từ năm 2024 đến nay ẢNH: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên về cơ hội, thách thức khi tổ chức những concert hàng chục nghìn khán giả, bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Tập đoàn YeaH1 ("ông lớn" đứng sau thương hiệu Anh trai vượt ngàn chông gai), cho biết cơ hội lớn nhất là khẳng định sức hút của một thương hiệu giải trí Việt, đồng thời chứng minh năng lực kết nối cộng đồng ở quy mô chưa từng có.

Tuy nhiên, vị này thừa nhận thách thức đi kèm là vô cùng phức tạp. "Bài toán không chỉ là đưa vài chục nghìn người đến một điểm, mà làm sao để trải nghiệm của họ được trọn vẹn từ khâu gửi xe, kiểm soát vé, y tế, an ninh... cho đến khi ánh đèn sân khấu tắt. Thách thức lớn nhất của chúng tôi lúc này chính là vượt qua những chuẩn mực do chính mình thiết lập ở các đêm diễn trước. Khán giả đêm sau luôn kỳ vọng cao hơn đêm trước và đó là áp lực buộc chúng tôi phải không ngừng nâng chuẩn", đại diện ban tổ chức cho hay.

Liên quan đến năng lực tổ chức concert quy mô lớn, CEO YeaH1 cho biết họ là nhà sản xuất xuất tiên phong trong việc cập nhật công nghệ tổ chức, sáng tạo và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu từ những lần vận hành thực tế. "Chúng tôi học hỏi các quy trình quản trị và sản xuất tiên tiến trên thế giới, rồi sử dụng các tiêu chuẩn đó để tôn vinh chất liệu văn hóa và âm nhạc Việt Nam", bà chia sẻ. Tuy nhiên, điều ban tổ chức tự tin nhất là tinh thần cầu thị: luôn lắng nghe phản hồi của khán giả sau từng đêm diễn để liên tục hoàn thiện quy trình.

Ban tổ chức tham vọng đưa Anh trai vượt ngàn chông gai thành concert do đội ngũ Việt Nam tổ chức mang đẳng cấp quốc tế ẢNH: BTC

Trước câu hỏi về tham vọng tổ chức concert "made in Vietnam" mang đẳng cấp quốc tế, bà Ngô Thị Vân Hạnh cho rằng một concert như vậy cần đáp ứng hai yêu cầu. Thứ nhất là tiêu chuẩn vận hành, công nghệ sân khấu và sự chuyên nghiệp. Thứ hai là mang dấu ấn bản sắc văn hóa và cảm xúc của người Việt.

"Chắc chắn chúng tôi muốn định vị Anh trai vượt ngàn chông gai thành một concert 'made in Vietnam' mang đẳng cấp quốc tế như thế, để khán giả luôn cảm thấy tự hào rằng đây là một sản phẩm do người Việt Nam sáng tạo, được sản xuất và tổ chức với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, được cộng đồng người hâm mộ yêu quý, ủng hộ, với niềm tin sâu sắc vào sự hấp dẫn đặc biệt và khả năng bùng nổ của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong khu vực và trên thế giới", vị này nói thêm.