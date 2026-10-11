Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh chiến thắng ở 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

34 'anh tài' hội tụ ở chung kết

Tập cuối của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 10.10 chứng kiến màn cạnh tranh cuối cùng của Liên minh Kỳ tích (do Thanh Duy và Mew Amazing làm thủ lĩnh) và Liên minh Khải hoàn (được dẫn dắt bởi Huỳnh Lập và Osad). Liên minh Kỳ tích giành chiến thắng ở vòng đối đầu này, đưa đội giành 4 suất tiếp theo trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Liên minh Kỳ tích (Thái Lê Minh Hiếu, Thỏ Da LAB, Đinh Mạnh Ninh, Duy Khánh, Trịnh Thăng Bình, K.O, Hoàng Tôn, Mew Amazing, Thanh Duy, 14 Casper, Cheng và BB Trần) trong tiết mục Ngầu đét

ẢNH: NSX

Liên minh Khải hoàn (Hoàng Rob, Toki, Jun Phạm, Osad, Thái VG, It's Charles, Hồ Đông Quan, Hoàng Dũng, Thơm Da LAB, Huỳnh Lập, Đông Hùng và Hà An Huy) trình diễn Thăng hoa tại vòng đối đầu cuối

ẢNH: NSX

Sau những màn cạnh tranh căng thẳng, những "anh tài" đã bị loại ở những vòng trước (Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Will, Vương Anh Tú, Neko Lê, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương) một lần nữa hội tụ trên sân khấu khiến khán giả xúc động với màn trình diễn Mùa hè năm ấy. Bên cạnh đó, 34 "anh tài" cũng chiêu đãi khán giả ca khúc chủ đề Hỏa tâm. Hai sân khấu cuối cùng là cơ hội để họ bày tỏ tình cảm dành cho nhau và tri ân khán giả đã đồng hành trong suốt mùa hè rực rỡ.

"Anh cả" Đại Nghĩa chia sẻ hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai giúp họ trở nên thân thuộc với khán giả. Mỗi người có chặng đường dài ngắn khác nhau nhưng đều dành tình yêu thương cho nhau có nhận được sự ủng hộ của khán giả. "Đêm nay sẽ là một đêm rất đáng nhớ, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu này. Dù bất kỳ ở vai trò nào, hoặc là hành trình của mỗi người có như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tự hào vì mình đã có mặt cùng với nhau đêm nay", anh bộc bạch.

34 "anh tài" hội ngộ ở chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, ôn lại hành trình rực rỡ vừa qua ẢNH: NSX

17 'anh tài' xuất sắc nhất lộ diện

Sau những tiết mục thăng hoa và những lần trải lòng đầy cảm xúc, chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 gây chú ý với phần công bố giải thưởng nhằm ghi nhận dấu ấn, đóng góp và những giá trị mà các "anh tài" mang đến trong suốt hành trình. Các hạng mục được trao cho những gương mặt nổi bật, từ tinh thần nhiệt huyết, khả năng sáng tạo, bản lĩnh vượt giới hạn đến sức lan tỏa và khả năng truyền cảm hứng.

Duy Khánh, Thanh Duy, Jun Phạm, Neko Lê và BB Trần (từ trái sang) được vinh danh Anh tài đóng góp đặc biệt (X-Devotion) ẢNH: NSX

Đáng chú ý, biệt đội tái xuất gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh được trao giải Anh tài đóng góp đặc biệt (X-Devotion), ghi nhận dấu ấn của năm nghệ sĩ trong hành trình kết nối và đồng hành cùng các thành viên K26.

Phát biểu sau khi nhận giải, Jun Phạm cho biết họ đã thống nhất với nhà sản xuất về việc không có tên trong hệ thống giải thưởng chung kết của K26. Mục tiêu của 5 người khi trở lại mùa 2 chỉ đơn giản là muốn trở thành một người bạn, người anh, người em, người đồng đội được sát cánh với dàn nghệ sĩ K26. "Phải nói rằng bốn tháng qua rất là nhiều cảm xúc, có thắng và cũng có thua. Đó là những luật chơi mà các anh em chúng ta đều cần phải tuân theo. Có vui, có buồn, nhưng tôi biết có một điều còn ý nghĩa hơn nữa, đó là chúng ta có nhau", anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, chủ nhân của những giải thưởng phụ cũng được công bố:

Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương là Anh tài thắp lửa (X-Igniter) ẢNH: NSX

Giải Anh tài truyền lửa (X-Mentor) gọi tên diễn viên Đại Nghĩa ẢNH: NSX

Diễn viên Lê Xuân Tiền nhận danh hiệu Anh tài nhiệt huyết (X-Spirit) ẢNH: NSX

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là Anh tài biến hóa (X-Beyond) ẢNH: NSX

Giải Anh tài bứt phá giới hạn (X-Infinite) được trao cho diễn viên Thuận Nguyễn

ẢNH: NSX

It's Charles được xướng tên ở hạng mục Anh tài kiến tạo giai điệu (X-Innovator) ẢNH: NSX

Anh tài kiên cường (X-Resilience) gọi tên ca sĩ Will ẢNH: NSX

Các giải khác cũng được công bố, 14 Casper: Anh tài đột phá (X-Traordinary), Vương Anh Tú: Anh tài ấn tượng (X-Impact), Toki Thành Thỏ: Anh tài bản lĩnh (X-Mettle), Tùng Mint: Anh tài dũng cảm (X-Valor), Neko Lê: Anh tài giải trí, Jun Phạm: Anh tài truyền cảm hứng và Anh tài ấm áp... ẢNH: NSX

Đội hình chiến thắng với tên gọi Gia tộc anh tài toàn năng cũng được nhà sản xuất tiết lộ. Trong đó, Thái Lê Minh Hiếu là "anh tài" đầu tiên được gọi tên sau khi đoạt danh hiệu Anh tài được yêu thích nhất.

Ở kết quả phân bổ thành viên ra mắt theo liên minh, Liên minh Khải hoàn có 4 vị trí ra mắt, lần lượt thuộc về: Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan. 6 vị trí ra mắt tiếp theo thuộc về Liên minh Kỳ tích. Dàn nghệ sĩ góp mặt trong đội hình này gồm Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng.

Bên cạnh các vị trí được xác định theo kết quả của các vòng đấu, 6 "anh tài" có điểm hỏa lực cao nhất trong số 13 "anh tài" còn lại cũng chính thức bước vào Gia tộc anh tài toàn năng: Đông Hùng, It's Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob. Kết quả này tiếp tục ghi nhận những gương mặt đã thể hiện dấu ấn nổi bật qua các vòng tranh tài, góp phần hoàn thiện đội hình chiến thắng của mùa giải.

17 nghệ sĩ góp mặt trong Gia tộc anh tài toàn năng ẢNH: NSX

Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Huỳnh Lập nhận giải Thủ lĩnh xuất sắc nhất ẢNH: NSX

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất ở phần trao giải là việc Huỳnh Lập không có tên trong Gia tộc anh tài toàn năng song nam nghệ sĩ được vinh danh ở hạng mục Thủ lĩnh xuất sắc nhất (X-Leader). Đạo diễn Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thừa nhận bản thân hoàn toàn bất ngờ trước kết quả. Anh cho rằng thành quả này không chỉ đến từ bản thân mà còn nhờ sự tin tưởng của các thành viên. "Nếu như không có sự tin tưởng của anh em thì sẽ không có chuỗi thủ lĩnh, và không có chuỗi thủ lĩnh thì Lập sẽ không có được chiếc cúp ngày hôm nay", nghệ sĩ 9X nhấn mạnh.

Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh trở thành Chiến tướng của năm ẢNH: NSX

Ở hạng mục Chiến tướng của năm, Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh xuất sắc được vinh danh. Với Đinh Mạnh Ninh, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là một cơ duyên đặc biệt. Nam ca sĩ chia sẻ: "Từ ngày bước chân ở công diễn hội ngộ, vào gặp anh em, chưa ngày nào tôi không thôi biết ơn cái duyên đấy. Đi đến công diễn chung kết đã là một thành công ngoài dự kiến của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận cúp Chiến tướng của năm". Giọng ca Xe đạp cảm ơn mùa hè năm nay và tất cả những người đã tạo nên một mùa hè tuyệt vời này.

Về phần Hà An Huy, nam ca sĩ sinh năm 2002 xúc động nhắc đến nỗi lo của mẹ (NSƯT Minh Phương) khi anh bước chân vào TP.HCM. Đứng trên sân khấu chung kết, giọng ca Nhức tiềm thức muốn gửi đến mẹ lời khẳng định về sự trưởng thành của mình. Với nam ca sĩ, thành quả tại chương trình không chỉ là sự ghi nhận trong nghệ thuật mà còn là dấu mốc cho hành trình trưởng thành của chính mình.