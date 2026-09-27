Hai nghệ sĩ rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ngay trước chung kết

Hai "anh tài" Will và Thuận Nguyễn rời Anh trai vượt ngàn chông gai sau vòng công diễn 5 ẢNH: NSX

Tập 13 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng tối 26.9 đem đến những tiết mục đa sắc, được đầu tư chỉn chu về phần nghe lẫn phần nhìn. Cuối công diễn 5, Nhà hào môn (BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình) và Nhà lẫy lừng (Huỳnh Lập, Thái VG, Hồ Đông Quan, Thơm Dalab, It's Charles, Jun Phạm) an toàn. It's Charles được trao danh hiệu chiến tướng ở vòng này. Các anh tài ở hai nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, Will và Thuận Nguyễn là hai "anh tài" phải rời chương trình.

Trước kết quả này, Thuận Nguyễn chia sẻ quãng thời gian đồng hành cùng các "anh tài" không chỉ giúp bản thân có thêm trải nghiệm sân khấu mà còn thay đổi cách anh nhìn nhận chính mình. "Đây là một hành trình mà tôi đã học được rất nhiều, cảm thấy vui hơn, cảm thấy tự tin hơn khi bước lên sân khấu lớn như vậy. Đã rất nhiều lần bước qua nỗi sợ trong mình. Thêm một điều nữa đó chính là cho tôi được nhiều thêm những người anh em", nam diễn viên chia sẻ.

Nhìn lại mục tiêu khi tham gia chương trình, Thuận Nguyễn cho rằng anh đã vượt qua giới hạn của một diễn viên để thử sức với nhiều vai trò trên sân khấu âm nhạc. "Tôi muốn cho mọi người thấy tôi là một người diễn viên, nhưng tôi có thể làm được tất cả những điều ngoài mức yêu cầu của một người diễn viên, đó chính là hát, trình diễn và được cùng mọi người đứng trên sân khấu thật là lớn", sao phim Người vợ cuối cùng bày tỏ. Nghệ sĩ cũng tâm sự rằng hành trình này đã giúp mình nuôi lại lửa nghề.

Việc Thuận Nguyễn phải ra về khiến đồng đội của anh tiếc nuối, xúc động. Hà An Huy thừa nhận đây là một trong những lần đầu tiên anh khóc vì một người bạn và nhắc đến sự tận tâm của Thuận Nguyễn trong mỗi công diễn: "Anh ấy có rất nhiều hoài bão. Lúc nào tôi cũng thấy anh ấy suy nghĩ xem công diễn này mình phải làm gì".

Còn Đông Hùng nhắn nhủ người anh em cùng đội rằng hành trình của Thuận Nguyễn tại Anh trai vượt ngàn chông gai chỉ tạm kết thúc, chắc chắn họ còn gặp lại nhau. "Tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc chương trình, khi tất cả các tập được phát sóng, mọi người sẽ phải nhìn Thuận Nguyễn với một suy nghĩ khác", anh nói thêm.

Will thừa nhận buồn, tiếc nuối khi rời chương trình song anh chấp nhận kết quả, cho rằng có thể mình chưa đủ đột phá, chưa đủ thuyết phục khán giả ở vòng này ẢNH: NSX

Về phần Will, nam ca sĩ kết thúc hành trình với sự biết ơn dành cho những người anh em đã kề vai sát cánh cùng mình trong chương trình. Cựu thành viên nhóm 365 cũng nhắc lại một điều anh từng mong muốn ngay từ những ngày đầu: được tiếp tục hát và được mọi người nhìn nhận bằng một góc nhìn cởi mở hơn.

"Những ngày đầu khi đến quay hình họp mặt, điều đầu tiên tôi ước là muốn được đi hát, được hát nhiều hơn. Trong đó, có một điều mà tôi cảm thấy đáng quý hơn cả chuyện mình đang được đi hát trở lại, đó là tôi mong mọi người tin mình là một người tốt. Và tôi thấy mọi người đã có cái nhìn cởi mở hơn về mình", nghệ sĩ chia sẻ.

Khoảnh khắc Will rời chương trình khiến Duy Khánh, Thanh Duy bật khóc còn Jun Phạm tràn đầy sự tiếc nuối vì họ chưa có cơ hội thực hiện một sân khấu chung như mong muốn. Jun Phạm ngậm ngùi: "Tôi cảm thấy có lỗi. Giá như mình cứng rắn hơn để có thể mời Will về với đội mình. Đó là điều mà tôi tiếc nhất. Việc ra về sớm hay trễ không quan trọng bằng việc hai đứa cuối cùng cũng không tạo được kỷ niệm nào đó trong chương trình này". Với anh, hành trình của Will và của chính mình đều chưa thể trọn vẹn nếu thiếu đi khoảnh khắc ấy.

Chứng kiến sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt đàn anh, Hồ Đông Quan cho biết khoảnh khắc Will cầm phiếu bị loại, Jun Phạm như "rơi xuống vực thẳm". Anh cho biết Jun Phạm rất mong chờ được kết hợp với Will: "Anh Jun hay tâm sự với mình rằng nhóm 365 đã tạm dừng hoạt động được khoảng thời gian khá dài và anh rất ít khi có cơ hội được làm việc với các thành viên trong nhóm cũ… Anh Jun luôn mong ước có một công diễn nào đó mà mình và anh Will có thể kết hợp cùng nhau, hát với nhau như ngày xưa".