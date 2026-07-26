Loại 2 nghệ sĩ đầu tiên, 'Anh trai vượt ngàn chông gai' hứng chỉ trích

Hai 'anh tài' đầu tiên dừng cuộc chơi

4 tiết mục ở bảng đấu còn lại của công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Tập 4 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 25.7 với màn tranh tài của 4 đội trong bảng đấu còn lại. Nhà Vinh quy bái tổ của Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing làm mới ca khúc Lý ngựa ô giao thoa giữa yếu tố văn hóa truyền thống với hiện đại. Nhà Điện ảnh của Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint, Phùng Minh Cương chiêu đãi khán giả với ca khúc Anh sẽ đến cùng cơn mưa đánh mạnh vào yếu tố giọng hát.

Trong khi đó, Nhà Soạn nhạc gồm Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan, Hà An Huy mang đến ca khúc mới Nợ em cả bầu trời. Cuối cùng, Nhà Hoa lửa với các thành viên Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng trình diễn ca khúc Let Me Go - ẩn dụ cho khao khát bứt phá khỏi những khuôn mẫu, tôn vinh tinh thần tự do và hành trình phiêu lưu của những người đàn ông.

Với 5 giọng ca truyền cảm cùng phần dàn dựng công phu, mãn nhãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, Nhà Soạn nhạc vươn lên dẫn đầu bảng đấu Hắc Mã. Trước đó, Nhà Làm mạnh của Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu đứng nhất bảng đấu Bạch Mã. Họ là hai đội bảo toàn trọn vẹn thành viên. 6 đội khác đều bước vào vòng nguy hiểm và 6 "anh tài" có điểm bình chọn cá nhân thấp nhất ứng với mỗi đội đứng trước nguy cơ ra về. Cuối cùng, Vương Anh Tú và 14 Casper là hai nghệ sĩ phải dừng hành trình.

14 Casper (trái) và Vương Anh Tú phải rời chương trình ẢNH: NSX

Kết quả này khiến nhiều "anh tài" bật khóc vì phải tạm biệt hai người anh em tài năng, tất cả có cuộc chia tay đầy nước mắt. 14 Casper chia sẻ: "Hành trình tuy ngắn ngủi chưa đủ để nhìn thấy trọn vẹn những thay đổi của bản thân, nhưng tôi cảm nhận rõ mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn. Rời khỏi đây, món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em… Mọi kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ này tôi sẽ ghi nhớ mãi".

Về phần Vương Anh Tú, anh chia sẻ mình đã trải qua nhiều biến cố trong nghề lẫn cuộc sống nên đón nhận tích cực và nhấn mạnh ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong anh sẽ không bao giờ tắt. "Ngay từ những ngày đầu bước vào chương trình, tôi từng cảm thấy khá 'ngộp'. Thế nhưng qua khoảng thời gian gắn bó, sẻ chia và chứng kiến khoảnh khắc mọi người ôm nhau khóc khi chia tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình và gặt hái những giá trị vô cùng ý nghĩa", nam ca sĩ chia sẻ.

Dàn "anh tài" có màn chia tay xúc động ẢNH: NSX

Khán giả bức xúc

Kết quả trên nhanh chóng trở thành đề tài quan tâm của đông đảo khán giả với những cuộc thảo luận, tranh luận rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong những bài đăng trên fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai, người xem cũng để lại nhiều bình luận bức xúc, thất vọng thậm chí phẫn nộ khi Vương Anh Tú và 14 Casper phải ra về.

Đa phần ý kiến cho rằng họ là hai "chiến binh" mạnh, có những đóng góp nổi bật trong đội, thể hiện rõ tài năng ở khâu sáng tác mới, dàn dựng âm nhạc, sân khấu, làm mới bản thân... Trong đó, tiết mục Xa của đội 14 Casper vào top trending, thu hút hàng triệu lượt xem cùng những phản hồi tích cực từ khán giả nhưng không đủ sức để giúp họ an toàn. Ngoài ra, nhiều người xem cho rằng quá trình bình chọn của khán giả trong trường quay chủ yếu dựa vào cảm tính, độ yêu thích, độ nhận diện nghệ sĩ, không thực sự chú trọng đến phần chất lượng âm nhạc, tài năng của "anh tài".

Kết quả loại trừ ở công diễn 1 đang gây tranh luận rầm rộ trên mạng xã hội ẢNH: NSX

Nhiều khán giả phản đối kết quả: "Tính ra hai đội này đều có tiết mục xuất sắc nhưng đều có thành viên bị loại", "Chương trình âm nhạc, chương trình nghệ thuật nhưng kết quả thì…", "Nhà sản xuất có tính đến chất lượng chương trình, chất lượng âm nhạc không?", "Thứ tôi cần là nhạc hay, nhạc mới, nhạc chất, nhưng lại loại 2 nhạc sĩ đa tài", "Hóa ra chương trình này chỉ nhằm phục vụ 300 khán giả trong trường quay", "Sân khấu, X-part (phần sáng tác mới) đỉnh như thế mà bị loại, với tài năng của họ, họ xứng đáng được đi xa hơn như thế mà", "Như một trò đùa"…

Thậm chí, không ít khán giả tuyên bố ngừng theo dõi chương trình vì bất lực trước kết quả vốn phụ thuộc vào khán giả trường quay, khiến khi thí sinh tài năng bị loại trong khi nhiều nhân tố được cho là không nổi bật, xuất sắc lại được ở lại.

Bên cạnh đó, nhiều người xem nuôi hy vọng Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sẽ có vòng "hồi sinh" để những "anh tài" bị loại có cơ hội trở lại và tỏa sáng thêm lần nữa. Ngoài ra, một số khán giả kêu gọi người hâm mộ hành xử văn minh, chấp nhận luật chơi, chấp nhận kết quả như các "anh tài" khi tham gia chương trình đồng thời không công kích, miệt thị những "anh tài" mà bản thân họ cho là không xứng đáng được đi tiếp…