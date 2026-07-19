'Anh trai vượt ngàn chông gai' ra sao sau khi Đinh Tiến Dũng rời show?

Thay đổi trong lần trở lại

Đinh Tiến Dũng lập nhóm cùng Đông Hùng, K.O và 14 Casper ở vòng công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (phần lập nhóm được phát ở cuối tập 2) ẢNH: NSX

Sau một tuần hoãn chiếu, tập 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng VTV3 cùng nền tảng YouTube vào tối 18.7 với 4 tiết mục đầu tiên ở vòng công diễn 1. Tập phát sóng này thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả, người hâm mộ khi đánh dấu sự trở lại của chương trình sau ồn ào liên quan đến tập 2, kế đó là thông báo "anh tài" Đinh Tiến Dũng (Dũng DT) dừng tham gia chương trình.

Ở tập này, dàn "anh tài" được chia làm 8 đội tranh tài ở hai bảng đấu khác nhau, họ phải bàn bạc chiến thuật để chọn thứ tự biểu diễn có lợi nhất cho mình đồng thời đưa ra những ý tưởng làm mới cho tiết mục. Trước đó, trong tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai, 4 thành viên Đông Hùng, Đinh Tiến Dũng, K.O và 14 Casper lập nhóm thành công, tạo thành Nhà ngoại ô. Tuy nhiên sang đến tập 3, những phân cảnh của "giáo sư Cù Trọng Xoay" không còn xuất hiện cùng 3 đồng đội hay dàn anh tài còn lại. Cách phân cảnh liên quan đến Nhà ngoại ô ở hậu trường lẫn sân khấu chính chỉ còn tập trung vào Đông Hùng, K.O và 14 Casper.

Tập 3 (nội dung chính xoay quanh vòng công diễn 1) không còn sự xuất hiện của Đinh Tiến Dũng trong nhóm ẢNH: NSX

Sự vắng mặt của Dũng DT khiến khán giả bàn tán, đặt nghi vấn chương trình đã cắt những phân cảnh liên quan đến "anh tài" này. Người hâm mộ cũng gửi nhiều lời động viên đến Nhà ngoại ô khi phải đối mặt với tình huống không lường trước.

Được biết, vòng công diễn 1 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã hoàn thành khâu ghi hình một thời gian sau đó được biên tập, hậu kỳ trước khi lên sóng. Hôm 10.7, ê kíp chương trình thông báo tập 3 dự kiến phát sóng vào ngày 11.7 sẽ được tạm hoãn 1 tuần, chuyển sang phát sóng tối 18.7 trên VTV3 và nền tảng YouTube. Chưa đầy một tiếng sau thông báo này, fanpage chương trình tiếp tục đăng tải thông tin: "Theo nguyện vọng cá nhân, 'anh tài' Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, kể từ ngày 10.7.2026" và không giải thích gì thêm.

Sự thay đổi trên khiến nhiều khán giả bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. Trong số đó, không ít người đặt nghi vấn Anh trai vượt ngàn chông gai hoãn phát sóng 1 tuần để chỉnh sửa nội dung, cắt những phân cảnh có "giáo sư Xoay" đã quay từ trước khỏi chương trình. Chúng tôi đã liên hệ với bộ phận truyền thông của chương trình về vấn đề này song chưa nhận được phản hồi liên quan.

Dàn 'anh tài' cạnh tranh ở bảng đấu đầu tiên

Đông Hùng, K.O, 14 Casper trình diễn trên sân khấu ẢNH: NSX

Đội hình không đông đủ, tiết mục Xa của Đông Hùng, K.O và 14 Casper vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, tán dương từ khán giả khi dựng thành concept nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện Người đẹp và quái vật. Bộ ba chuẩn bị tiết mục với tâm lý "không còn gì để mất". Với điểm hỏa lực cá nhân thuộc nhóm cuối bảng, K.O và 14 Casper động viên nhau ở hậu trường: "Hãy xem đây như là công diễn cuối của tất cả anh em mình". Sự đầu tư chỉn chu từ dàn dựng đến âm nhạc đã giúp màn trình diễn nhận nhiều phản hồi tích cực với phần dàn dựng đẹp, khả năng làm mới ca khúc của tác giả Lê Quang Hưng cùng giọng hát lôi cuốn, nội lực của các thành viên.

Nhà mỹ nam với tiết mục Buông tay ẢNH: NSX

Trong khi đó, Nhà mỹ nam gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền hóa 5 kỵ sĩ mạnh mẽ, trình diễn bài hát Buông tay (tác giả Lưu Thiên Hương). Cả nhóm phải vượt qua khó khăn khi diễn viên Lê Xuân Tiền nhận tin buồn cha ra đi đột ngột. Anh phải gác lại lịch tập luyện bận rộn để lo tang sự trong khi bài diễn đòi hỏi sự phối hợp luyện tập trong thời gian không nhiều khiến anh gặp áp lực tâm lý. Cuối cùng, chính sự quan tâm, động viên, hỗ trợ hết mình từ các thành viên giúp sao phim Gái già lắm chiêu hoàn thành tiết mục.

Tiết mục Quá khứ còn lại gì của Đại Nghĩa và dàn "anh tài" gây ấn tượng ở công diễn 1 ẢNH: NSX

Nhà củi lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It's Charles., Trịnh Thăng Bình, Will gây chú ý với Quá khứ còn lại gì (tác giả Vũ Minh Tâm). Cùng với màn kết hợp ăn ý của các "anh tài" ở giọng hát lẫn trình diễn, tiết mục gây chú ý khi nghệ sĩ Đại Nghĩa cạo tóc trên sân khấu. Anh chia sẻ mình lựa chọn hành động dũng cảm này để gửi gắm thông điệp: trong cuộc đời người ai cũng sẽ có lần vấp ngã, sai lầm, quan trọng ta hãy can đảm hành động, bước qua giới hạn bản thân.

Bộ ba Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu an toàn nhờ làm mới ca khúc quen thuộc ẢNH: NSX

Lấy chủ đề tình cha con, ca khúc Nhong nhong nhong (tác giả Thế Hiển) được Nhà làm mạnh (gồm Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu) gợi nhớ những ký ức tuổi thơ nhiều chiêm nghiệm, xúc động. Bộ ba tìm thấy sự gắn kết bền chặt trong quá trình làm việc chung. Thái VG còn chia sẻ: "Đây là ý trời để mọi người làm bài này với nhau. Tôi cảm nhận được sự đặc biệt này từ sâu trong trái tim". Tiết mục cũng giúp họ đứng top 1 bảng đấu đầu tiên và an toàn.