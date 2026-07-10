'Giáo sư Xoay' Đinh Tiến Dũng dừng tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Đinh Tiến Dũng trong tiết mục solo ở vòng hội ngộ Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (tập 1) ẢNH: NSX

Trên fanpage chính thức của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhà sản xuất thông báo: "Theo nguyện vọng cá nhân, 'anh tài' Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, kể từ ngày 10.7.2026. Ban tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả". Ngoài nội dung trên, ê kíp không chia sẻ thêm về việc "giáo sư Cù Trọng Xoay" rời chương trình.

Trước đó chưa đầy một tiếng, fanpage chương trình đăng tải một bài viết khác thông báo về việc thay đổi lịch phát sóng của tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Ê kíp chương trình đề cập: "Căn cứ theo công văn số 410-CV/TTQCKTBQ của Trung tâm Quảng cáo và Khai thác Bản quyền (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 10.7.2026, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai trân trọng thông báo: Tập 3 của chương trình dự kiến phát sóng vào ngày 11.7.2026 sẽ được tạm hoãn". Lịch phát sóng mới dự kiến vào tối 18.7 trên VTV3 và nền tảng YouTube của nhà sản xuất. Khép lại thông báo, chương trình mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả vì sự thay đổi này.

Bộ ba Đinh Tiến Dũng, Thơm (Dalab) và Đinh Mạnh Ninh ở tiết mục nhóm trong tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Đinh Tiến Dũng (Dũng DT) quen thuộc với khán giả qua hình tượng "giáo sư Cù Trọng Xoay" trong chương trình Thư giãn cuối tuần, dẫn dắt chương trình Ai là triệu phú (từ 2021 đến 2025) đồng thời đứng sau kịch bản Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) ở một số năm... Tên tuổi này là một trong 34 "anh tài" tham gia mùa 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong đó, Dũng DT chỉ mới xuất hiện ở vòng hội ngộ của chương trình (chủ yếu trong tập 1) với một tiết mục solo và một tiết mục nhóm với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Thơm (Dalab).

Hiện thông tin Đinh Tiến Dũng dừng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và việc chương trình hoãn chiếu tập 3 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả theo dõi chương trình với nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Mới phát sóng được 2 tập, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã liên tục gây xôn xao ẢNH: NSX

Trước khi xảy ra sự thay đổi gây xôn xao này, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cũng vừa trải qua một cơn khủng hoảng nghiêm trọng do mắc lỗi trong khâu kiểm duyệt dẫn đến việc để lọt bài đăng có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ.

Sai sót này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi, kéo theo làn sóng công kích nhằm vào nhiều "anh tài" trên mạng xã hội. Không ít khán giả còn nghi ngờ có dấu hiệu "truyền thông bẩn". Từ đây, nhiều người hâm mộ trung thành bày tỏ sự phẫn nộ, tuyên bố rời nhóm, thậm chí quay lưng với chương trình.

Sự việc ồn ào này khiến ê kíp phải công khai xin lỗi, mong có cơ hội sửa sai và tiếp tục được khán giả, người hâm mộ ủng hộ.