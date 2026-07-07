Vụ ồn ào của 'Anh trai vượt ngàn chông gai': Quyền lực của khán giả lớn đến đâu?

Fan góp công lớn tạo nên cơn sốt 'chông gai'

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng ngay từ thời điểm công bố trở lại ẢNH: NSX

Từ khi lên sóng vào cuối tháng 6, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 nhanh chóng trở thành chương trình giải trí được quan tâm nhất hiện nay. Nhờ hiệu ứng từ mùa đầu, show âm nhạc đình đám này tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lực lượng "gai con" (tên gọi gần gũi của cộng đồng người hâm mộ chương trình) hùng hậu, bên cạnh khán giả đại chúng.

Nhận thức được thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai có một phần công lớn từ người hâm mộ, ngay từ mùa 2026, nhà sản xuất đã vinh danh họ là những đối tác truyền thông quyền lực và đặc biệt nhất, góp phần lan tỏa chương trình đến hàng triệu khán giả, tạo nên những đêm diễn "cháy vé", có những đóng góp tích cực để chương trình ngày càng hoàn thiện.

Nhiều anh tài trẻ tuổi được công chúng đón nhận, chú ý đến tài năng nhờ sự quảng bá tích cực từ người hâm mộ của "chông gai" ẢNH: NSX

Cũng nhờ sự ủng hộ tích cực của người hâm mộ trên "mặt trận" truyền thông, 2 tập của mùa 2 vừa lên sóng đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, trở thành đề tài "nóng" trên TikTok, Facebook, Thread… đồng thời đưa nhiều tiết mục cùng dàn "anh tài": Thơm, Thỏ, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy, Cheng… chiếm lĩnh những cuộc thảo luận trên các nền tảng trực tuyến.

Dù thời lượng phát sóng trên YouTube lên đến hơn 5 tiếng, 2 tập của chương trình vẫn thu hút lượng khán giả đông đảo. Như tập đầu nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 tiếng công chiếu. Cùng với đó là nhiều tiết mục vào top thịnh hành trên các nền tảng số.

Những thành tích nổi bật này cho thấy vai trò to lớn của người hâm mộ trong việc nâng sức nóng của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 giữa thị trường gameshow hè.

Khi khán giả lên tiếng

Anh trai vượt ngàn chông gai vướng tranh cãi khi vừa lên sóng ít lâu. Trong đó, kết quả bình chọn của khán giả ở trường quay tiếp tục khiến người xem chương trình bức xúc ẢNH: NSX

Ồn ào mới nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 nhanh chóng cho thấy tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ cũng có giới hạn. Khi niềm tin bị tổn thương, chính những khán giả từng hết lòng đồng hành cũng có thể trở thành những người phản ứng mạnh mẽ nhất.

Sự việc bắt đầu vào đêm 4.7, khi tập 2 lên sóng. Trong quá trình quản lý nhóm cộng đồng Anh trai vượt ngàn chông gai, ê kíp đã để lọt một bài đăng có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Sai sót trong khâu kiểm duyệt nhanh chóng thổi bùng tranh cãi, kéo theo làn sóng công kích nhằm vào nhiều "anh tài" trên mạng xã hội. Không ít khán giả còn nghi ngờ có dấu hiệu "truyền thông bẩn". Từ đây, nhiều người hâm mộ trung thành bày tỏ sự phẫn nộ, tuyên bố rời nhóm, thậm chí quay lưng với chương trình.

Sự trở lại của Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê, BB Trần (từ trái sang) là một trong những đề tài gây bàn tán sôi nổi trong nhiều ngày qua ẢNH: NSX

Cơn thịnh nộ của cộng đồng "gai con" cũng khiến hàng loạt vấn đề khác bị đem ra "mổ xẻ": từ sự trở lại của 5 "anh tài" mùa 1, kết quả bình chọn tại trường quay cho đến cách ê kíp trao đổi với người hâm mộ trong nhóm cập nhật thông tin, bị cho là thiếu tôn trọng và xem khán giả như nhân viên. Trước làn sóng phản ứng ngày càng gay gắt, tối 6.7, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã đăng thư xin lỗi công khai, mong được người hâm mộ cho cơ hội sửa sai và tiếp tục đồng hành.

Từ câu chuyện này có thể thấy "quyền lực" của khán giả trong ngành giải trí đang ngày càng lớn. Nếu trước đây, người xem chủ yếu tiếp nhận sản phẩm rồi bàn luận sau chương trình, thì nay họ sẵn sàng phản biện, bày tỏ quan điểm, thậm chí tạo sức ép để nhà sản xuất phải lên tiếng và điều chỉnh.

Không ít chương trình hay nghệ sĩ từng đối diện làn sóng tẩy chay khi vướng tranh cãi về nội dung hoặc ứng xử. Ở góc độ tích cực, đó cũng là một cơ chế tự điều chỉnh, góp phần gìn giữ những giá trị lành mạnh cho thị trường giải trí.

Lời xin lỗi từ ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai một lần nữa cho thấy sức nặng của tiếng nói từ khán giả, người hâm mộ chương trình ẢNH: NSX

Riêng câu chuyện của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cho thấy một thực tế rõ ràng: khi thị trường có nhiều chương trình để lựa chọn, "tiếng nói" của khán giả càng trở nên quan trọng.

Một gameshow không chỉ được quyết định bởi kịch bản, âm nhạc hay sân khấu, mà còn bởi niềm tin và sự gắn bó của người xem. Thành công vang dội của mùa đầu tiên, với những đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả và nhiều lần "cháy vé", chính là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh ấy.

Khán giả Việt hôm nay cũng khác trước. Họ không còn dễ dàng bỏ qua những sai sót nếu cảm thấy mình không được tôn trọng. Họ sẵn sàng lên tiếng, yêu cầu sự minh bạch, thậm chí có những phản ứng quyết liệt hơn nếu nhà sản xuất hoặc nghệ sĩ không thay đổi.

Ở một khía cạnh khác, việc khán giả còn tranh luận cũng đồng nghĩa chương trình vẫn còn cơ hội sửa sai. Điều quan trọng không chỉ nằm ở một lời xin lỗi, mà ở thái độ cầu thị và những thay đổi cụ thể sau lời xin lỗi ấy.

Sự phản hồi của khán giả giúp nghệ sĩ và đơn vị sản xuất nhìn lại cách làm nghề, từ đó tập trung vào chất lượng sản phẩm thay vì những chiêu trò gây chú ý. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận khách quan rằng không phải mọi phản ứng đều đúng. Mỗi tranh cãi cần được đặt trong bối cảnh cụ thể để phân biệt đâu là góp ý chính đáng, đâu chỉ là hiệu ứng đám đông. Những lời xúc phạm, công kích hay thóa mạ cá nhân không nên được xem là biểu hiện của "quyền lực mềm" của khán giả.

Với nhận thức ngày càng cao và cách ứng xử văn minh của phần lớn công chúng, có thể kỳ vọng rằng những tranh luận sẽ luôn có giới hạn cần thiết. Khi đó, các ý kiến xác đáng sẽ được lắng nghe, những sai lầm sẽ có cơ hội được sửa chữa, còn sự cầu thị cũng sẽ được ghi nhận xứng đáng.