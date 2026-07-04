Người hâm mộ đổ về New York ăn mừng 'đám cưới thế kỷ' của Taylor Swift

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang là tâm điểm chú ý. Đến nay, chưa có hình ảnh nào về đám cưới được chia sẻ ẢNH: AFP

Thông tin về đám cưới thế kỷ của Taylor Swift và Travis Kelce đang phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông quốc tế, trở thành sự kiện giải trí được quan tâm nhất trong những ngày qua. Màn kết đôi giữa vận động viên hàng đầu làng bóng bầu dục Mỹ với ngôi sao âm nhạc đẳng cấp quốc tế khiến đây được biết đến là một trong những đám cưới được nhiều người chú ý nhất từ trước đến nay.

Theo AP, trong khi lễ cưới diễn ra kín đáo trong sân Madison Square Garden (địa điểm vốn dành cho các trận đấu NBA lịch sử và những đêm nhạc đình đám), đông đảo người hâm mộ, khán giả đã tụ tập hàng giờ bên ngoài giữa cái nóng tháng 7, háo hức được cùng cặp đôi chính ăn mừng sự kiện trọng đại.

Người hâm mộ xếp hàng bên ngoài Madison Square Garden trước thềm đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ẢNH: AFP

Kể từ khi Taylor Swift và Travis Kelce công khai hẹn hò năm 2023, mối quan hệ của siêu sao âm nhạc và ngôi sao làng bóng bầu dục đã thu hút hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới ẢNH: REUTERS

Truyền thông, người hâm mộ tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm diễn ra đám cưới ẢNH: AP

Lực lượng cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát thành phố New York đứng bên ngoài Madison Square Garden ẢNH: REUTERS

Lori Powers, người sống cách Manhattan một giờ di chuyển và đã đi tàu đến để dự đám cưới, chia sẻ với AP: "Âm nhạc của Taylor Swift là nhạc nền cho rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Các mối quan hệ, bạn bè, như chồng và các con tôi". Fan nữ này cùng bạn đứng ngoài nơi tổ chức lễ cưới của thần tượng, hồi hộp dõi theo những động thái liên quan đến sự kiện.

"Chỉ cần được ở đây, chứng kiến tất cả nguồn năng lượng và sự phấn khích đã rất tuyệt vời. Sự kết hợp giữa thể thao và âm nhạc là lý do hoàn toàn hợp lý tại sao nhiều người lại có mặt tại Madison Square Garden ngày hôm nay", một khán giả tên Cecily Hall bày tỏ với AP.

Một người hâm mộ của Taylor Swift đội khăn voan cô dâu ngồi bên ngoài Madison Square Garden, nơi có bảng chữ "JUST&T MARRIED" được chiếu trong đám cưới của nữ ca sĩ 8X ẢNH: AP

Fan của cặp sao ghi lại khoảnh khắc đánh dấu chương mới trong cuộc đời thần tượng ẢNH: REUTERS

Người hâm mộ chờ đợi bên ngoài nhiều giờ liền để ăn mừng ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce ẢNH: AP

Bên trong đám cưới 'tuyệt mật' của Taylor Swift - Travis Kelce

Cô dâu - chú rể giữ kín mọi chi tiết trong "đám cưới thế kỷ" ẢNH: REUTERS

Lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra một cách kín đáo, riêng tư tại Madison Square Garden vào tối 3.7 (theo giờ địa phương). Tài tử Adam Sandler trở thành người chủ trì buổi lễ trong sự kiện quy tụ nhiều sao hạng A cùng hàng loạt nhân vật nổi tiếng, quyền lực của làng giải trí, thể thao Mỹ. AP đưa tin ngay sau khi nghi lễ hoàn tất, tấm biển JUST&T MARRIED (tạm hiểu: Taylor và Travis đã kết hôn) được chiếu bên ngoài sân vận động, khiến đám đông hò reo ăn mừng.

Theo thông tin từ Tree Paine - người đại diện của Taylor Swift, cặp đôi không có phù dâu hay phù rể. Thay vào đó em trai của Swift là Austin Swift làm "phù dâu danh dự" cho cô dâu, còn anh trai của Travis Kelce là Jason Kelce làm phù rể chính cho chú rể. Hai nhân vật chính diện trang phục đến từ Christian Dior Haute Couture và nhà thiết kế Jonathan Anderson, còn giày được Christian Louboutin thiết kế riêng. Cô dâu đeo trang sức của Cartier.

Dàn xe chở khách mời đến lễ cưới ẢNH: REUTERS

Loạt ảnh được truyền thông ghi lại cho thấy cảnh một hàng dài xe SUV màu đen chở khách dự đám cưới trong bộ lễ phục và váy dạ hội lộng lẫy, xung quanh là người dân thành phố đi lại và đám đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài sự kiện. Dàn khách mời tham gia đám cưới phải kể đến loạt sao đình đám: Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Hugh Grant, Ethan Hawke, Zoe Kravitz… Nhiều đồng đội, bạn bè của chú rể trong làng thể thao: Kareem Hunt, Cooper Kupp, Giants JuJu, Joe Buck… cũng tham dự đám cưới thế kỷ của cặp sao.

Một số khách mời đã cập nhật quá trình chuẩn bị dự đám cưới. Tuy nhiên, khi sự kiện diễn ra, khách mời không còn được đăng thông tin bên trong lễ cưới vì đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin và được thông báo không sử dụng điện thoại.

Đám cưới của cặp đôi quy tụ dàn khách mời "khủng" ẢNH: REUTERS

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce được truyền thông, dư luận quốc tế đánh giá là đám cưới đình đám nhất trong giới giải trí - thể thao. Sức hút của sự kiện này chỉ xếp sau các đám cưới hoàng gia. "Việc tổ chức một buổi lễ như vậy tại một không gian rộng lớn, mang tính biểu tượng nằm ở trung tâm truyền thông Mỹ, trong khi vẫn giữ bí mật mọi chi tiết, đã tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, nhưng đó là sự kết hợp giữa sự ồn ào và kín đáo, điều không hề xa lạ với Taylor Swift", hãng tin AP đánh giá.