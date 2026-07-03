Cả New York náo động vì 'đám cưới thế kỷ' của Taylor Swift và Travis Kelce

Đám cưới khiến cả New York 'náo động'

Taylor Swift và Travis Kelce đang là tâm điểm chú ý của truyền thông, dư luận quốc tế khi đám cưới đang đến gần ẢNH: AP

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce trở thành tâm điểm bàn tán tại New York (Mỹ) cũng như phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông quốc tế trong nhiều ngày qua. Theo TMZ, sẽ có một lễ cưới chính thức bí mật ở đâu đó tại Manhattan vào hôm 3.7. Tối cùng ngày, một bữa tiệc hoành tráng với bối cảnh lâu đài và các màn trình diễn âm nhạc sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Madison Square Garden (MSG).

AP đưa tin hôm 3.7, dựa theo bản sao giấy phép của thành phố và các chi tiết mới được cảnh sát cung cấp cho hãng tin này, sự kiện khiến một số khu phố ở trung tâm Manhattan bị phong tỏa trong kỳ nghỉ cuối tuần.

Người phát ngôn của Thị trưởng Zohran Mamdani cho hay đơn xin phép tổ chức "sự kiện đặc biệt tại MSG" đã được văn phòng cấp phép của thành phố New York phê duyệt. Giấy phép cho thấy 100 khách sẽ bắt đầu đến nhà thi đấu Madison Square Garden lúc 18 giờ 30 ngày 2.7 (giờ địa phương) để tham dự một bữa tiệc thân mật trước thềm sự kiện chính. Theo giấy phép, toàn bộ tuyến đường này sẽ bị phong tỏa qua đêm để cho phép các đội thi công dựng một "lều dành cho xe đi qua" bên cạnh một "lều lối vào" riêng biệt. Trong khi đó, sự kiện chính dự kiến bắt đầu khoảng 17 giờ ngày 3.7 (giờ địa phương) và có thể kéo dài đến 4 giờ sáng ngày 4.7 (giờ địa phương), dự kiến có thể đón tối đa 1.000 người tham dự.

Hình ảnh từ trên cao của Madison Square Garden (MSG) - nơi được cho là diễn ra tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ẢNH: AP

Một nhóm công nhân đang dỡ hàng từ xe tải bên ngoài Madison Square Garden hôm 2.7, trước thềm đám cưới được cho là diễn ra giữa ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce ẢNH: AP

Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ của Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) tuần tra đường phố bên ngoài Madison Square Garden hôm 2.7 ẢNH: AP

Theo thông tin được cảnh sát công bố chiều 2.7 (giờ địa phương), nhiều dãy phố xung quanh nhà thi đấu MSG sẽ cấm phương tiện lưu thông và hạn chế một phần người đi bộ. Việc ra vào ga Penn (đầu mối đường sắt nhộn nhịp nhất nước Mỹ, nằm ngay bên dưới nhà thi đấu) cũng sẽ bị hạn chế đáng kể. Hành khách được khuyến cáo sử dụng một lối vào khác nằm xa địa điểm tổ chức sự kiện hơn. Tình trạng này đã khiến một số chủ doanh nghiệp và cư dân địa phương bất bình, kêu gọi chính quyền minh bạch hơn về một sự kiện tư nhân nhưng lại tiêu tốn nhiều nguồn lực công.

Dù hai nhân vật chính giữ kín mọi chi tiết về đám cưới, nhiều phương tiện truyền thông vẫn liên tục cập nhật những động thái mới nhất liên quan đến "siêu sự kiện" này. Nhiều giờ qua, không ít người nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với cô dâu - chú rể: Jack Antonoff, Lena Dunham, Abigail Anderson, Erin Andrews, Tree Paine, Abigail Anderson, Ross Travis, Bradley Cooper… được nhìn thấy đổ về khu vực Madison Square Garden để dự bữa tiệc thân mật trước thềm đám cưới. Đáng chú ý, Selena Gomez cũng chia sẻ lên Instagram video ghi lại cảnh cô đến bữa tiệc. Một nguồn tin của Page Six tiết lộ nữ ca sĩ 9X sẽ làm phù dâu trong đám cưới của chủ nhân hit Love Story.

Selena Gomez đã chia sẻ video ghi lại cảnh cô đến dự bữa tối trước lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM SELENA GOMEZ

Taylor Swift và Travis Kelce giữ bí mật đến cuối cùng

Taylor Swift và Travis Kelce hiện là cặp đôi được săn đón bậc nhất làng giải trí - thể thao Mỹ cũng như quốc tế. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2023 và "gây bão" khi thông báo đính hôn hồi tháng 8.2025 ẢNH: AP

Giữa lúc tin tức về đám cưới đang được lan truyền khắp nơi, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn giữ im lặng. Theo nhiều nguồn tin độc quyền từ Page Six, cặp đôi đình đám này đã bí mật kết hôn trước khi tổ chức tiệc cưới hoành tráng được cho là sẽ diễn ra ở Madison Square Garden. Truyền thông cũng tiết lộ trong tuần này, họ đã quyên góp 26 triệu USD cho nhiều tổ chức từ thiện ở Mỹ với mong muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng trong dịp đặc biệt này.

Danh sách khách mời trong tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce cũng đang khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo nhiều nguồn tin từ Variety, những cái tên quyền lực trong làng âm nhạc, giải trí nhận được tấm vé vàng, phải kể đến Bob Iger - cựu CEO và hiện là cố vấn cấp cao của Disney; David Greenbaum - người đứng đầu mảng phim live-action của Disney và 20th Century Studios; Dana Walden - Chủ tịch kiêm Giám đốc sáng tạo của Disney; Adam Aron - CEO của AMC Theatres....

Loạt nghệ sĩ nhạc đồng quê: Miranda Lambert, Kane Brown, Little Big Town, Kelsea Ballerini và Maren Morris… cũng được mời tham dự "siêu sự kiện" này. Cùng với đó là nhiều sao hạng A có mối quan hệ thân thiết với cặp đôi: Gigi Hadid, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Ice Spice, Anya Taylor-Joy, Beyonce - Jay-Z… cũng có tên trong danh sách khách mời. Đáng chú ý, có thông tin Taylor Swift cũng mời bạn trai cũ - Harry Styles dự đám cưới nhưng nam ca sĩ đang bận đi lưu diễn và chỉ có vị hôn thê của anh là diễn viên Zoe Kravitz, dự kiến sẽ tham dự.

Đến nay, hai nhân vật chính vẫn giữ kín mọi thông tin liên quan đến đám cưới ẢNH: AP

Cũng theo nguồn tin từ Variety, toàn bộ thư mời cưới điện tử đều được gắn watermark (dòng chữ, logo) chứa tên của từng khách mời. Đi kèm với cơ hội được dự tiệc là khách mời phải thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) đồng thời đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt về việc tham dự (không dắt người đi cùng nếu độc thân, không tặng quà, không biết chính xác địa điểm tổ chức cho đến phút chót…) cho thấy Taylor Swift - Travis Kelce thực sự muốn giữ kín mọi thông tin về đám cưới đến cùng.

Hiện, dù nhiều manh mối cho thấy cặp sao sẽ làm lễ cưới ở MSG, song không ít trang tin, khán giả đặt nghi vấn về tính xác thực của thông tin thậm chí đặt ra giả thuyết địa điểm này chỉ là một chiêu nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng.