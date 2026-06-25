Taylor Swift xin phong tỏa đường phố New York để tổ chức lễ cưới?

Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce tiếp tục thu hút sự chú ý khi hàng loạt thông tin mới làm dấy lên đồn đoán rằng cặp đôi đang chuẩn bị cho một đám cưới hoành tráng tại nhà thi đấu nổi tiếng Madison Square Garden ở New York (Mỹ).

Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến kế hoạch tổ chức đám cưới Ảnh: AFP

Theo Radar Online hôm 24.6, những đồn đoán về đám cưới của cặp sao ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây sau khi xuất hiện thông tin về một hồ sơ xin phép phong tỏa các tuyến đường xung quanh Madison Square Garden trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 4.7.

Tin đồn về sự kiện quy mô lớn gây xôn xao

Theo nhiều nguồn tin, công ty tổ chức sự kiện Winick Productions được cho là đã nộp đơn xin cấp phép liên quan đến việc lắp đặt cơ sở hạ tầng tạm thời phục vụ một sự kiện có khả năng đón tiếp hàng trăm khách mời.

Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên suy đoán rằng Taylor Swift và Travis Kelce có thể đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện được quan tâm nhất năm nay. Một số báo cáo cho rằng buổi lễ có thể quy tụ hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 khách mời đến từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thể thao, giải trí và kinh doanh. Điều này kéo theo những cuộc thảo luận về công tác an ninh, điều phối giao thông và khâu tổ chức cho một sự kiện có quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, tin đồn về một đám cưới tại Madison Square Garden bắt đầu lan rộng sau khi xuất hiện thông tin cho rằng hơn 1.000 khách mời đã nhận được lời mời tham dự một sự kiện diễn ra vào ngày 3.7 tại địa điểm này.

Các chuyên gia an ninh nhận định rằng nếu Taylor Swift và Travis Kelce thực sự tổ chức lễ cưới, công tác chuẩn bị sẽ phải được thực hiện ở quy mô rất lớn do mức độ nổi tiếng toàn cầu của cả hai cũng như số lượng khách mời dự kiến.

Theo Reuters, đã xuất hiện thông tin về việc nộp hồ sơ xin phong tỏa các tuyến đường xung quanh Madison Square Garden từ ngày 2.7 đến giữa ngày 4.7. Cùng thời điểm, một số nguồn tin cho biết nhiều phòng khách sạn tại New York (Mỹ) đã được đặt trước, đồng thời công tác di chuyển cho các thành viên thuộc đội bóng Kansas City Chiefs, nơi Travis Kelce đang thi đấu, cũng được lên kế hoạch. Những chi tiết này khiến dư luận đặt nghi vấn rằng Manhattan có thể đang chuẩn bị cho một sự kiện quy mô lớn liên quan đến cặp đôi nổi tiếng.

Nhà thi đấu Madison Square Garden được nhắc tên trong hàng loạt tin đồn về một sự kiện quy mô lớn có thể diễn ra vào đầu tháng 7 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Reuters cũng nhấn mạnh rằng hãng chưa thể xác minh những thông tin liên quan đến kế hoạch đám cưới của cặp đôi.

Một số nguồn tin cho rằng sự kiện được đồn đoán tại Madison Square Garden có thể không phải là lễ cưới chính thức. Theo đó, Taylor Swift và Travis Kelce có thể sẽ đăng ký kết hôn hoặc trao lời thề nguyện trong một buổi lễ riêng tư trước khi tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn dành cho gia đình, bạn bè và các khách mời nổi tiếng.

Những đồn đoán càng gia tăng sau khi George Kittle, ngôi sao NFL và là bạn thân của Travis Kelce, được cho là đã tiết lộ rằng nhiều khách mời vẫn chưa nắm rõ toàn bộ thông tin về sự kiện. Theo các nguồn tin, những người được mời đã nhận được một số hướng dẫn cần thiết nhưng địa điểm tổ chức cuối cùng vẫn luôn giữ kín.