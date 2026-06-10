Taylor Swift đón 'tin vui' trước thềm đám cưới với Travis Kelce

Theo People ngày 9.6, Taylor Swift vừa đón nhận một thành tích đáng chú ý khi ca khúc I knew it, i knew you - nhạc phim Toy story 5 - liên tiếp phá nhiều kỷ lục nghe trực tuyến toàn cầu chỉ sau ít ngày phát hành. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh nữ ca sĩ đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế với những thông tin liên quan đến kế hoạch kết hôn cùng ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

People cho biết I knew it, i knew you đã trở thành ca khúc nhạc phim có lượt nghe trong ngày đầu cao nhất lịch sử Apple Music. Trên Spotify, bài hát lập kỷ lục mới đối với một ca khúc country do nữ nghệ sĩ thể hiện, trong khi Amazon Music xác nhận đây là màn ra mắt toàn cầu lớn nhất năm 2026 trên nền tảng.

Taylor Swift tiếp tục khẳng định sức hút với loạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến Ảnh: AP

Taylor Swift thiết lập cột mốc mới

Ngay sau khi phát hành ngày 5.6, ca khúc nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Theo Headline Planet ngày 6.6, I knew it, i knew you ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify Global với 8,8 triệu lượt nghe trong ngày đầu tiên.

Sức hút của bài hát tiếp tục được duy trì trong những ngày sau đó. Theo số liệu hiển thị trên Spotify tính đến 8 giờ ngày 10.6, I knew it, i knew you đã thu hút gần 24 triệu lượt nghe trực tuyến. Đây được xem là thành tích hiếm có đối với một bản nhạc phim.

Theo Billboard và The Wrap, màn ra mắt của I knew it, i knew you được xem là một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật nhất từ đầu năm đến nay. Các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa Taylor Swift và thương hiệu hoạt hình đình đám Toy story đã tạo nên sức hút đặc biệt với khán giả toàn cầu.

Bài hát mang màu sắc country pha pop với phần giai điệu giàu cảm xúc, gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp của Taylor Swift. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những ca khúc nhạc phim nổi bật nhất mà nữ ca sĩ từng thực hiện.

ABS-CBN dẫn thông báo từ Spotify cho biết I knew it, i knew you đã trở thành ca khúc country của nữ nghệ sĩ có lượt nghe trong một ngày cao nhất lịch sử nền tảng. Thành tích này nối dài chuỗi kỷ lục mà Taylor Swift thiết lập trong kỷ nguyên nghe nhạc trực tuyến.

Chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ Ảnh: AP

Trong khi đó, CelebrityAccess nhận định đây là một trong những màn phát hành nhạc phim thành công nhất năm 2026. Trang tin này cho rằng sức hút bền bỉ của Taylor Swift tiếp tục được chứng minh khi nữ ca sĩ vẫn có thể tạo ra những "cơn địa chấn" trên thị trường âm nhạc dù đã hoạt động gần hai thập niên.

Thành công của I knew it, i knew you đến vào thời điểm đời tư của Taylor Swift nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trong những ngày qua, hàng loạt trang giải trí quốc tế liên tục đăng tải các thông tin liên quan đến lễ cưới được cho là đang được nữ ca sĩ và Travis Kelce chuẩn bị.

Dù những chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức hay danh sách khách mời chưa được người trong cuộc xác nhận, các thông tin xoay quanh đám cưới của cặp sao vẫn thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ.