Taylor Swift bao trọn khu phức hợp giải trí - thể thao làm đám cưới?

Giọng ca Lover vừa được Forbes vinh danh là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới trước thềm siêu đám cưới Ảnh: Reuters

Người hâm mộ nữ ca sĩ đang đứng ngồi không yên trước thông tin "rắn chúa" Taylor Swift chuẩn bị lên xe hoa cùng ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Theo Page Six, cặp đôi quyền lực bậc nhất Hollywood này đang âm thầm lên kế hoạch cho một siêu đám cưới được thắt chặt an ninh ở mức tối đa ngay tại Midtown Manhattan, New York (Mỹ).

Khi Taylor Swift biến "chảo lửa" thể thao thành lễ đường cổ tích

Đáng chú ý, địa điểm được cặp đôi nhắm tới cho ngày trọng đại không phải là một bãi biển riêng tư hay lâu đài cổ kính, mà lại là Madison Square Garden (MSG), sân nhà của đội bóng rổ danh tiếng New York Knicks và cũng là nơi từng chứng kiến 8 đêm diễn bùng nổ trong sự nghiệp của chính Taylor. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với tờ Yahoo Life: "Tất cả những người trong cuộc đều được yêu cầu ký bảo mật thông tin. Với hai ngôi sao này, sự riêng tư là yếu tố được đặt lên hàng đầu".

Nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi một khu phức hợp giải trí - thể thao lại được chọn làm nơi tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, giới thạo tin cho biết với khối tài sản "khủng" của cặp đôi, không gì là không thể. "Nếu bạn nắm trong tay hàng tỉ USD, bạn dư sức biến cái lòng chảo thể thao đó thành một lễ đường lộng lẫy và cổ tích", nguồn tin này nhấn mạnh. Lịch trình của MSG cũng vô tình trùng khớp với tin đồn khi trống hoàn toàn từ ngày 29.6 đến 6.7, ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ Độc lập của Mỹ.

Để bảo mật tuyệt đối, kế hoạch đón rước khách mời cũng ly kỳ không kém phim hành động. Các ngôi sao sẽ được tập kết và di chuyển bằng hệ thống xe buýt kín mít, tận dụng hệ thống cửa hầm đặc biệt và mạng lưới an ninh nghiêm ngặt có sẵn của MSG để né tránh cánh săn ảnh. Thậm chí, ngay cả Ủy viên Cảnh sát New York, bà Jessica Tisch, trong một cuộc họp báo về an ninh đô thị cũng phải thốt lên: "Tuần lễ đó sẽ cực kỳ căng thẳng với hàng loạt sự kiện lớn, trận chung kết NBA... và biết đâu là cả đám cưới của Taylor Swift nữa". Dù sau đó bà Tisch nhanh chóng đính chính đó chỉ là một lời đùa vui, nhưng bấy nhiêu đó đủ thấy sức nóng từ ngày vui của giọng ca Lover.

Về danh sách khách mời, tờ Page Six tiết lộ hàng loạt cái tên quyền lực như Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, chị em nhà Haim... đều đã nhận được thiệp mời. Ở chiều ngược lại, nam diễn viên Miles Teller và vợ được cho là đã bị gạch tên khỏi danh sách sau một vài xích mích cá nhân gần đây với nhà gái.

Đám cưới thế kỷ này được xem là cái kết viên mãn sau màn cầu hôn ngọt ngào vào tháng 8 năm ngoái. Kể từ khi công khai tình cảm, New York luôn là mảnh đất gắn liền với những buổi hẹn hò của hai người. Bản thân Taylor Swift cũng có mối duyên nợ sâu sắc với thành phố này khi sở hữu hàng loạt bất động sản triệu đô tại khu Tribeca...

Bước vào tuổi 36, Taylor Swift không chỉ thăng hoa trong tình yêu mà còn chạm tới đỉnh cao quyền lực chưa từng có trong lịch sử âm nhạc. Theo danh sách Iconoclast 50 vừa được tạp chí danh tiếng Forbes công bố, Taylor Swift chính thức trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng chạm mốc 2 tỉ USD nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn The Eras Tour cùng các album gây bão toàn cầu.