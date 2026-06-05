Khối tài sản của Taylor Swift tăng vọt, vượt mặt Rihanna

Theo danh sách "Iconoclast 50" do Forbes công bố ngày 3.6, khối tài sản của Taylor Swift hiện được ước tính ở mức 2 tỉ USD, tăng mạnh so với con số 1,6 tỉ USD cập nhật vào năm 2024.

Tài sản tăng mạnh, bỏ xa nhiều nghệ sĩ cùng thời

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, giá trị tài sản của nữ ca sĩ đã tăng thêm khoảng 400 triệu USD. So với thời điểm lần đầu gia nhập câu lạc bộ tỉ phú vào năm 2023, tài sản của cô hiện đã tăng gấp đôi.

Taylor Swift hiện là một trong những ngôi sao giải trí có giá trị thương mại lớn nhất toàn cầu Ảnh: Reuters

Forbes cho biết sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ thành công vang dội của chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Đây được xem là một trong những tour diễn thành công nhất lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc. Bên cạnh đó, doanh thu từ các album thu âm lại (re-recorded albums) cũng đóng góp đáng kể vào sự gia tăng tài sản của nữ ca sĩ.

Trong 2 năm qua, Taylor Swift tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi khi phát hành thêm các album mới, gồm The Tortured Poets Department vào năm 2024 và Life of a Showgirl vào năm 2025. Một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của cô là việc giành lại quyền sở hữu đối với 6 album đầu tay. Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là góp phần gia tăng đáng kể giá trị danh mục âm nhạc mà Taylor Swift đang nắm giữ.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của nữ ca sĩ đến từ các nguồn thu liên quan trực tiếp đến âm nhạc. Trong đó, khoảng 800 triệu USD đến từ tiền bản quyền và doanh thu lưu diễn. Danh mục âm nhạc của cô được định giá khoảng 600 triệu USD, trong khi các bất động sản mà Taylor Swift sở hữu có tổng giá trị khoảng 110 triệu USD.

Với khối tài sản mới đạt 2 tỉ USD, Taylor Swift tiếp tục giữ vững vị trí nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới, bỏ xa các đồng nghiệp trong làng nhạc. Trước đó, vào tháng 10.2024, khi tài sản của Taylor Swift được ước tính ở mức 1,6 tỉ USD, cô đã vượt qua Rihanna để trở thành nữ ca sĩ giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, xét trong toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc, Taylor Swift vẫn chưa phải là nghệ sĩ giàu nhất thế giới. Danh hiệu này hiện thuộc về Jay-Z với khối tài sản được Forbes ước tính ở mức 2,8 tỉ USD. Dù vậy, những thành tựu tài chính mà Taylor Swift đạt được vẫn được xem là cột mốc đáng chú ý trong lịch sử âm nhạc đương đại.

Forbes đánh giá Taylor Swift là trường hợp hiếm hoi trở thành tỉ phú chủ yếu nhờ âm nhạc và hoạt động biểu diễn Ảnh: Reuters

Trước đó, Forbes từng nhận định Taylor Swift là "nghệ sĩ đầu tiên gia nhập danh sách tỉ phú chủ yếu nhờ các ca khúc và hoạt động âm nhạc của mình", thay vì dựa vào các lĩnh vực kinh doanh bên ngoài ngành giải trí.

Bên cạnh những thành công về tài chính, Taylor Swift cũng đang chuẩn bị cho dự án âm nhạc tiếp theo. Theo thông tin được công bố, nữ ca sĩ sẽ phát hành ca khúc mới mang tên I Knew It, I Knew You vào ngày 5.6. Bài hát xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Toy Story 5, sau nhiều tháng xuất hiện tin đồn về sự tham gia của cô trong dự án này.

Sự trở lại của Taylor Swift với một sản phẩm âm nhạc mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên toàn thế giới, trong bối cảnh nữ ca sĩ vừa trải qua giai đoạn thành công rực rỡ nhất về cả sự nghiệp lẫn giá trị thương mại.