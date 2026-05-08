Ca sĩ Việt 10X vào danh sách đề cử cùng dàn sao Lady Gaga, Taylor Swift, Jennie

Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản 2026 (Music Awards Japan - MAJ 2026) vừa công bố danh sách đề cử cho mùa giải năm nay với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Trong đó, ca sĩ Dương Domic góp mặt ở hạng mục Ca khúc quốc tế được khán giả yêu thích nhất trên Spotify (Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify) với ca khúc Mất kết nối.

Danh sách đề cử của hạng mục này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lady Gaga, Taylor Swift, Jennie, Sabrina Carpenter, Mariah Carey hay Doechii.

Được thành lập từ năm 2025, MAJ là giải thưởng âm nhạc do CEIPA bảo trợ. Giải thưởng hướng đến việc kết nối thị trường âm nhạc Nhật Bản với các quốc gia trong khu vực châu Á và quốc tế.

Một trong những hạng mục đáng chú ý của MAJ là Giải thưởng Đặc biệt quốc tế (International Special Award), được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa nhiều giải thưởng âm nhạc trong khu vực. Đại diện của Việt Nam tham gia hệ thống này là giải thưởng Cống hiến. Ngoài ra còn có Mama Awards (Hàn Quốc), Ttmea (Trung Quốc) và Ami Awards (Indonesia).

Dương Domic góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục bình chọn quốc tế tại Music Awards Japan 2026 cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng Ảnh: BTC

Ở mùa giải năm 2025, ca sĩ Tùng Dương từng giành chiến thắng tại hạng mục Giải thưởng Đặc biệt quốc tế với ca khúc Tái sinh.

Năm nay, việc Dương Domic xuất hiện trong danh sách đề cử quốc tế tiếp tục cho thấy sự hiện diện của nghệ sĩ Việt tại các giải thưởng âm nhạc khu vực. Ca khúc Mất kết nối từng nhận được sự quan tâm trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội trong thời gian qua.

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế, nhiều tên tuổi của thị trường âm nhạc Nhật Bản cũng được đề cử ở các hạng mục quan trọng. Hạng mục Nghệ sĩ của năm có sự xuất hiện của Fujii Kaze, HANA và Mrs. GREEN APPLE.

Trong khi đó, hạng mục Nghệ sĩ mới của năm ghi nhận các đề cử như CANDY TUNE, luv và STARGLOW. Một số nghệ sĩ thần tượng khác cũng có mặt trong danh sách đề cử năm nay.

Theo thông tin từ ban tổ chức, MAJ có hội đồng thẩm định gồm hơn 5.000 chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Giải thưởng được xây dựng nhằm ghi nhận sự đa dạng của âm nhạc châu Á cũng như tạo thêm cơ hội kết nối giữa các thị trường.

Cổng bình chọn cho hạng mục Best of Listeners' Choice: International Song powered by Spotify mở từ ngày 30.4 đến hết ngày 20.5.2026. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 13.6 tại Nhật Bản.