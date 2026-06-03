Lisa (BlackPink) bị gia đình bạn trai tỉ phú hủy theo dõi

Theo nhiều bài đăng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, Lisa dường như đang gặp trục trặc trong mối quan hệ với Frédéric Arnault, con trai tỉ phú Bernard Arnault và là một trong những người thừa kế của đế chế xa xỉ LVMH.

Lisa khó bước chân vào gia tộc tỉ phú

Việc nói rằng Lisa và Frédéric Arnault chia tay cũng chưa hoàn toàn chính xác. Bởi từ trước đến nay, cả hai chưa từng công khai xác nhận chuyện tình cảm, cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương. Trong mắt khán giả, thay vì gọi là chia tay, họ cho rằng Frédéric Arnault đơn giản chỉ không còn hứng thú với mối quan hệ này và muốn tìm một người đồng hành mới.

Những động thái lạnh nhạt từ phía gia đình Frédéric Arnault khiến nghi vấn Lisa và bạn trai tỉ phú đã "đường ai nấy đi" ngày càng lan rộng Ảnh: AFP

Hiện tại, Antoine Arnault - anh trai của Frédéric Arnault đã hủy theo dõi Lisa trên mạng xã hội, trong khi vị thiếu gia này cũng đã lâu không còn tương tác hay nhấn "thích" các bài đăng của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Frédéric Arnault gần đây còn bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng một người phụ nữ lạ mặt tại một buổi tiệc. Trong khi đó, hơn một năm qua, anh và Lisa cũng không còn công khai đồng hành bên nhau, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã rạn nứt.

Một trong những nguyên nhân khiến tin đồn chia tay lan rộng là bởi trước đó, em trai của Frédéric Arnault cũng được cho là đã kết thúc mối quan hệ với bạn gái xuất thân trung lưu. Theo cư dân mạng, quá trình diễn ra gần như giống hệt nhau: gia đình hủy theo dõi trên mạng xã hội, sau đó hai bên dần ngừng tương tác công khai.

Một số ý kiến cho rằng người đẹp Thái Lan có thể từng hy vọng nhiều hơn ở mối quan hệ này, nhưng theo thời gian đã nhận ra thực tế. Với thân phận và những trải nghiệm trong quá khứ, khả năng Lisa chính thức bước chân vào một gia đình hào môn được đánh giá là không cao. Thay vì tập trung vào hôn nhân, việc tận dụng các nguồn lực và mối quan hệ để phát triển sự nghiệp được xem là lựa chọn thực tế hơn.

Trước đây từng có người lấy trường hợp của siêu mẫu Natalia Vodianova - vợ của Antoine Arnault, để chứng minh rằng gia tộc Arnault có thể chấp nhận một nàng dâu không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, nhiều cuộc tranh luận đã đề cập đến vấn đề màu da và quốc tịch. Nhiều người cho rằng nếu Natalia Vodianova, một cô gái xuất thân bình dân, có thể kết hôn với người thuộc gia tộc Arnault thì Lisa cũng có cơ hội tương tự. Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều lại nhấn mạnh rằng Natalia Vodianova là người châu Âu da trắng, còn Lisa là người Thái Lan.

Nhiều khán giả nhận định cánh cửa bước chân vào gia đình hào môn của Lisa là điều khó có thể xảy ra Ảnh: Reuters

Một chi tiết khác thường bị bỏ qua là chồng cũ của Natalia Vodianova từng là một quý tộc Anh. Theo quan niệm của giới thượng lưu châu Âu, việc từng ly hôn không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều đáng chú ý hơn là cuộc hôn nhân đầu tiên đã giúp cô bước vào tầng lớp tinh hoa. Không chỉ có vậy, Natalia Vodianova còn là một siêu mẫu nổi tiếng, đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc và từng đứng thứ ba trong danh sách những người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới (2012). Vậy nên việc so sánh giữa Natalia Vodianova và Lisa là hoàn toàn chênh lệch.

Đối với toàn bộ gia tộc Arnault, không ít người cho rằng Lisa không mang lại quá nhiều giá trị chiến lược. Ngược lại, cô lại cần đến nguồn lực và các mối quan hệ từ phía gia đình Arnault để sở hữu nhiều hợp đồng "béo bở". Bên cạnh đó, những tranh cãi liên quan đến Lisa trong thời gian qua cũng bị xem là yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Chẳng hạn như nữ idol từng biểu diễn tại hộp đêm thoát y ở Pháp hay việc ca khúc quảng bá World Cup mà cô tham gia đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Dẫu vậy, nếu thực sự chia tay Frédéric Arnault, Lisa cũng không phải chịu thiệt. Trong thời gian yêu nhau, vị thiếu gia này đã sử dụng mối quan hệ và nguồn lực từ giới thượng lưu của mình để giúp em út nhóm BlackPink phát triển sự nghiệp ở showbiz Âu - Mỹ.