Lisa (BlackPink) đón 'tin vui' mừng sinh nhật tuổi 29

Cách đây vài giờ, Lisa chính thức thông báo về chương trình biểu diễn định kỳ mang tên Viva La Lisa vào hai cuối tuần của tháng 11 (13 - 14.11 và 27 - 28.11). Theo tiết lộ từ Variety, Lisa sẽ có chuỗi đêm diễn tại The Colosseum ở Caesars Palace (Las Vegas, Mỹ) - sân khấu của những biểu tượng âm nhạc thế giới như Celine Dion, Adele hay Lady Gaga…

Lisa vừa công bố chuỗi đêm diễn định kỳ đầu tiên của cô tại Las Vegas trên trang Instagram cá nhân

Trên trang Instagram cá nhân sở hữu hơn 107 triệu người theo dõi, Lisa (Lalisa Manoban) gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 29. Giữa khung cảnh hoàng hôn trên bãi biển, nữ thần tượng diện trang phục tông nude đính đá tinh xảo, khoe trọn cơ thể "tỷ lệ vàng" và thần thái tự tin.

Dưới bài đăng, hàng chục nghìn bình luận từ cư dân mạng đã ví von nhan sắc của Lisa đẹp một cách "vô thực", giống như những sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ sau 5 giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng cán mốc 4,1 triệu lượt thích.

Kể từ khi rời YG Entertainment để thành lập công ty riêng Lloud và ký kết với RCA Records, sự nghiệp của Lisa đã có những bước tiến thần tốc. Năm 2021, album solo Lalisa đã tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu khi MV chủ đề đạt 73,6 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, với hơn 736.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên - phá vỡ kỷ lục thế giới của Ariana Grande.

Đặc biệt, bản hit Money đã tạo nên kỳ tích khi trở thành ca khúc của nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đạt 1 tỉ lượt stream trên Spotify, giúp Lisa ghi tên mình vào Sách kỷ lục Guinness thế giới và liên tục chiến thắng tại các giải thưởng danh giá như MTV VMAs và EMAs.

Cuối năm 2023, Lisa rời YG Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo trong khi vẫn duy trì các cam kết với BLackPink dưới trướng công ty. Cô thành lập công ty quản lý riêng Lloud, và ký hợp đồng với RCA Records. Album phòng thu đầu tay Alter Ego (2025) ra mắt xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng US Billboard 200 và số 1 trên bảng xếp hạng Top Album Sales. Cả 5 đĩa đơn đều lọt vào top 25 của Billboard Global 200, ba trong số đó lọt vào bảng xếp hạng US Hot 100.

Cô còn từng biểu diễn tại lễ trao giải Oscar lần thứ 97 và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên làm được điều này. Ngay sau đó, cô bùng nổ tại Coachella với tư cách là nghệ sĩ chính trong lần thứ 3 tham dự lễ hội âm nhạc. Song song đó, nữ idol lấn sân điện ảnh qua vai diễn trong The White Lotus (mùa 3) và chuẩn bị góp mặt trong dự án phim hài lãng mạn mới của Netflix do David Bernad sản xuất.