Lisa (BlackPink) trở lại màn ảnh, đóng cùng Ma Dong Seok

Theo báo cáo độc quyền từ tạp chí IZE ngày 15.10, Lisa (BlackPink) đã chính thức góp mặt trong dàn diễn viên của phần phim mới thuộc "vũ trụ điện ảnh" Extraction - loạt phim hành động nổi tiếng do tài tử Hollywood Chris Hemsworth thủ vai chính.

Cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của Lisa

Dự án được sản xuất bởi anh em nhà Russo (Russo Brothers) - hai nhà làm phim từng đứng sau thành công của loạt phim Avengers. Extraction: Tigo giới thiệu một nhân vật và tuyến truyện hoàn toàn mới, tách biệt với phần Extraction 3 đang trong quá trình sản xuất.

Sự kết hợp giữa Lisa và Ma Dong Seok hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho "vũ trụ điện ảnh" Extraction

Ảnh: timesnownews

Sự góp mặt của Lisa giúp bổ sung sức hút toàn cầu cho dàn diễn viên vốn đã rất đình đám gồm Ma Dong Seok và Lee Jin Wook.

Trong Extraction: Tigo, Ma Dong Seok thủ vai Tigo - một lính đánh thuê bước vào nhiệm vụ sinh tử để giải cứu đồng đội bị bắt cóc. Nam diễn viên 7X không chỉ đảm nhận vai chính mà còn tham gia phát triển kịch bản và đồng sản xuất phim thông qua công ty riêng Big Punch Pictures.

Diễn viên Lee Jin Wook sẽ vào vai kẻ đối đầu mạnh mẽ, hứa hẹn những màn đụng độ mãn nhãn giữa hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Phim do Lee Sang Yong - đạo diễn của 2 phần The Roundup và The Roundup: No Way Out cầm trịch, nổi tiếng với những phân cảnh hành động bùng nổ. Kịch bản được chấp bút bởi Cha Woo Jin, một diễn viên kiêm biên kịch trẻ được đánh giá cao về phong cách dàn dựng tiết tấu nhanh và đậm chất điện ảnh.

Việc Lisa góp mặt trong Extraction: Tigo không chỉ đánh dấu bước tiến mới của cô, mà còn khẳng định vị thế của idol châu Á với điện ảnh toàn cầu Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Đây là vai diễn thứ hai của Lisa sau màn ra mắt tại Hollywood trong series HBO The White Lotus mùa 3. Tháng 9 vừa qua, cô đã ký hợp đồng độc quyền với công ty quản lý WME (Mỹ), đánh dấu bước khởi đầu chính thức cho sự nghiệp diễn xuất toàn cầu.