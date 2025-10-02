Sao Hollywood 'đau đầu' vì diễn viên AI

Tilly Norwood - diễn viên được tạo ra từ công nghệ AI đang khiến Hollywood bàn tán xôn xao ẢNH: INSTAGRAM TILLYNORWOOD

Diễn viên AI - Tilly Norwood đang gây nên những cuộc tranh luận ở Hollywood. Theo CNN, đây là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo, được tạo ra bởi Eline Van Der Velden, người sáng lập công ty khởi nghiệp AI Particle6. Công ty cho biết họ tạo ra "nội dung kỹ thuật số" cho phim ảnh và TV. Tilly Norwood được mô phỏng hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, mái tóc nâu gợn sóng, làn da trắng sáng, vóc dáng mảnh mai, quyến rũ cùng phong cách thời trang trẻ trung.

Đáng chú ý, Tilly Norwood gần đây đã đăng bài về việc "thử vai" với hy vọng có được một vai diễn. Trong một bài đăng, "diễn viên" này khoe rằng: "Trong 20 giây, tôi đã chiến đấu với quái vật, chạy trốn khỏi vụ nổ, bán cho bạn một chiếc xe hơi, và suýt nữa thì giành được giải Oscar. Tất cả chỉ trong một ngày làm việc... theo đúng nghĩa đen! Hãy tìm cho mình một nữ diễn viên có thể làm được tất cả".

Hollywood phản ứng 'gắt' trước nữ diễn viên AI

Emily Blunt thấy đáng sợ khi nhắc đến diễn viên AI ẢNH: AFP

Động thái này vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi trang Deadline đưa tin hồi cuối tuần qua rằng các công ty quản lý tài năng đang tìm cách ký hợp đồng với Tilly Norwood và các hãng phim đang âm thầm đón nhận nội dung do AI tạo ra. Tài khoản Instagram của Tilly đã nhận được hàng trăm bình luận giận dữ, bao gồm cả từ một số tên tuổi lớn ở Hollywood. Các nhà sáng tạo trong ngành lo ngại sẽ có ngày những sản phẩm của AI này sẽ đánh cắp tác phẩm của họ và cuối cùng thay thế họ.

Minh tinh Emily Blunt đã gọi Tilly Norwood do AI tạo ra là "đáng sợ". Ngôi sao loạt phim Vùng đất câm lặng chia sẻ với Variety: "Tôi có thất vọng không? Tôi không biết phải trả lời thế nào, ngoài việc nói rằng chuyện này thật đáng sợ. Bạn đang nói nghiêm túc ư? Đó là AI sao? Trời ơi, chúng ta tiêu đời rồi. Thật sự, thật sự đáng sợ. Thôi nào, các cơ quan, đừng làm thế nữa. Làm ơn dừng lại đi. Làm ơn đừng tước đi sự kết nối giữa con người với nhau nữa".

Nữ diễn viên 42 tuổi nhận xét Norwood được thiết kế giống như sự kết hợp của nhiều ngôi sao quen thuộc và "nhân vật" này dường như được thiết kế để trở thành "Scarlett Johansson tiếp theo". Nghệ sĩ 8X trả lời: "Nhưng chúng ta có Scarlett Johansson rồi".

Nhiều ngôi sao Hollywood như Simu Liu, Emily Blunt, Sophie Turner... không đồng tình với việc sử dụng diễn viên AI trong phim ảnh

ẢNH: AFP

Nữ diễn viên Melissa Barrera gọi sự xuất hiện của Tilly Norwood là "thô thiển" và hy vọng dự án AI này sẽ chấm dứt. Mara Wilson đặt câu hỏi: "Còn hàng trăm cô gái trẻ đang tồn tại có khuôn mặt được ghép lại để tạo nên cô ấy thì sao? Bạn không thể thuê bất kỳ ai trong số họ sao?". Whoopi Goldberg cũng chỉ trích ý tưởng này trên chương trình The View và khẳng định rằng mô hình AI sẽ có "lợi thế không công bằng" đồng thời nhấn mạnh rằng công nghệ này vẫn chưa đủ "liền mạch" để chúng có thể giống con người.

Tài tử Simu Liu mỉa mai: "Phim ảnh rất tuyệt đấy, nhưng bạn biết điều gì sẽ tuyệt hơn không? Đó là nếu các nhân vật trong đó không phải do người thật đóng, mà là do các bản sao AI bắt chước cảm xúc của con người". Nhiều ngôi sao như Sophie Turner, Cameron Cowperthwaite, Mara Wilson, Melissa Barrera… cũng công khai phản đối việc dùng diễn viên AI.

Người tạo nên Tilly Norwood khẳng định sản phẩm này không thay thế diễn viên thực thụ ẢNH: INSTAGRAM TILLYNORWOOD

Trước phản ứng căng thẳng từ nhiều nhân vật trong ngành, tài khoản của Tilly Norwood cũng như nhà sáng tạo Van Der Velden đăng tuyên bố rằng Norwood không có ý định thay thế diễn viên thực thụ mà là một tác phẩm sáng tạo, một tác phẩm nghệ thuật.

"Cũng như hoạt hình hay CGI đã mở ra những khả năng mới mẻ mà không làm mất đi tính chân thực của diễn xuất, AI mang đến một cách khác để tưởng tượng và xây dựng câu chuyện… Các nhân vật AI nên được đánh giá như một phần của thể loại riêng, dựa trên giá trị riêng của họ, thay vì so sánh trực tiếp với các diễn viên con người", Van Der Velden chia sẻ.

Trước đó, vấn đề AI là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đình công của đội ngũ biên kịch, diễn viên gây gián đoạn nhiều hoạt động ở Hollywood từ năm 2023. Sau những căng thẳng, cả hai công đoàn Hollywood đều đi đến thỏa thuận bao gồm các biện pháp bảo vệ liên quan đến cách các hãng phim lớn và dịch vụ phát trực tuyến có thể sử dụng AI.

CNN cho biết nhiều công ty hàng đầu trong ngành đã bắt đầu đấu tố các công ty AI vì tạo ra nội dung mà họ cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hồi tháng 6, Disney và Universal đã kiện Midjourney, cáo buộc công cụ tạo ảnh và video này đã đào tạo AI một cách bất hợp pháp trên các tài liệu của họ và sau đó tạo ra các bản sao trái phép của các nhân vật được yêu thích như Bart Simpson và Wall-E. Mới đây nhất, Warner Bros. cũng đệ đơn kiện tương tự chống lại Midjourney.

