Ma Dong Seok hứng chỉ trích vì nhận cát sê hơn 9,5 tỉ đồng/tập phim

Ma Dong Seok nhận thù lao cao ngất ngưởng trong Twelve ẢNH: KBS2

Theo Koreaboo, mặc dù có sự tham gia của dàn sao đình đám như Ma Dong Seok, Park Hyung Sik, Seo In Guk, bộ phim hành động giả tưởng Twelve của KBS2 lại kết thúc đầy thất vọng. Phim khép lại hôm 14.9 với rating 2,4% trên toàn quốc, giảm mạnh so với mức rating đầy hứa hẹn 8,1% ban đầu. Sự tuột dốc gây sốc của tác phẩm khiến khán giả Hàn bắt đầu "mổ xẻ" những yếu tố làm nên thất bại của tác phẩm. Trong số đó, không ít ý kiến cho rằng bộ phim bị ảnh hưởng đáng kể do phải trả mức cát sê cao ngất ngưởng cho dàn diễn viên trong khi nhiều hạng mục khác không thực sự được đầu tư chỉn chu, xứng tầm.

Trang này tiết lộ riêng Ma Dong Seok đã nhận được 500 triệu won cho mỗi tập xuất hiện trong Twelve. Sau khi quay xong tổng cộng 8 tập phim, ngôi sao cơ bắp này thu về con số lên đến 4 tỉ won (hơn 76 tỉ đồng) - đây được đánh giá là mức cát sê cao bậc nhất làng phim ảnh Hàn đối với diễn viên chính trong một bộ phim ngắn tập.

Park Hyung Sik cũng gây "choáng" với thù lao "khủng" trong phim mới ẢNH: KBS2

Không chỉ phải bỏ ra số tiền "trên trời" để trả cho Ma Dong Seok, nhà sản xuất còn phải chi một khoản khổng lồ cho Park Hyung Sik. Nam diễn viên 34 tuổi là cái tên nhận được mức cát sê cao thứ hai trong đoàn phim Twelve với 400 triệu won (hơn 7,6 tỉ đồng) cho mỗi tập phim và thu về 3,2 tỉ won sau khi kết thúc dự án (gần 61 tỉ đồng).

Tuy nhiên, các diễn viên khác trong đoàn phim như Seo In Guk, Kang Mini, Lee Joo Bin lại nhận được mức thù lao thấp đáng kể so với hai ngôi sao kể trên. Theo báo báo, cát sê xuất hiện của 9 diễn viên còn lại thậm chí còn chưa đến 1 tỉ won (hơn 19 tỉ đồng). Điều này cho thấy sự phân cấp rõ rệt giữa các nghệ sĩ tham gia bộ phim.

Cát sê 'trên trời' của Ma Dong Seok, Park Hyung Sik gây bức xúc

Nhiều khán giả cho rằng mức cát sê của Ma Dong Seok, Park Hyung Sik quá "điên rồ" ẢNH: KBS2

Sự chênh lệch quá lớn giữa Ma Dong Seok, Park Hyung Sik khiến nhiều khán giả phẫn nộ, bất bình. Koreaboo trích dẫn một báo cáo cho thấy khoảng 34% tổng kinh phí sản xuất được dùng để trả cát sê cho hai tài tử này. Một nguồn tin trong ngành cho biết ở nửa sau của bộ phim, chất lượng tác phẩm bị ảnh hưởng nặng nề do việc cắt giảm chi phí hậu kỳ. Đáng nói, đây vốn là một khâu quan trọng nhằm đảm bảo tác phẩm được trau chuốt chỉn chu, chất lượng nhất trước khi đưa đến cho người xem. Việc cắt giảm khoản chi phí này được cho là một biện pháp tất yếu và cần thiết để cân đối ngân sách sản xuất sau khi đoàn phim đã phải trả một khoản quá lớn cho thù lao của diễn viên chính.

Sau khi mức cát sê của Ma Dong Seok, Park Hyung Sik được tiết lộ, dân mạng đưa ra nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào hai ngôi sao này cũng như nhà sản xuất. Khán giả Hàn nêu ý kiến: "Cát sê của họ bị thổi phồng quá mức", "Trời ơi, tại sao thù lao diễn viên lại tăng dữ dội thế này? 400, 500 triệu won thì thật vô lý", "Tôi cũng không hiểu con số của Ma Dong Seok lắm, nhưng Park Hyung Sik thì tôi không nói nên lời luôn"…

Số khác đặt câu hỏi tại sao phải bỏ một cái giá "trên trời" để thuê hai tên tuổi này, làm mất cân đối các khoản chi khác cuối cùng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phẩm cuối cùng. Không ít dân mạng cũng bày tỏ sự bất bình khi cát sê của diễn viên chính và phụ có sự chênh lệch lớn đến không tưởng. "Ngay cả trong phần bình luận ở đây, rất nhiều người nói những điều như 'diễn viên này xứng đáng, diễn viên kia không đủ trình độ'. Tôi nghĩ, chính điều đó là một trong những lý do dẫn đến sự cạnh tranh về thù lao diễn viên", một tài khoản nêu ý kiến.

Chi phí "khủng" cùng dàn diễn viên đình đám vẫn không cứu Twelve khỏi thất bại thảm hại ẢNH: KBS2

Ma Dong Seok sinh năm 1971, đang là ngôi sao điện ảnh ăn khách tại Hàn Quốc đồng thời là diễn viên gốc Á gây chú ý ở Hollywood. Ngôi sao cơ bắp này gặt hái thành công qua nhiều tác phẩm: Train to Busan, Along With the Gods (Thử thách thần chết), Trùm, cớm và ác quỷ, Biệt đội bất hảo, Eternals… đồng thời tham gia một số dự án mới với vai trò diễn viên, nhà sản xuất.

Park Hyung Sik sinh năm 1991, là ca sĩ, diễn viên được yêu thích tại xứ kim chi. Mỹ nam 34 tuổi quen thuộc với khán giả trẻ qua nhiều bộ phim: Người thừa kế, Giới thượng lưu, Hoa lang, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Nốt trầm đời bác sĩ…