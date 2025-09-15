Ma Dong Seok: Từ 'ông hoàng phòng vé' đến 'ngõ cụt' sáng tạo

Nam diễn viên Ma Dong Seok, người được mệnh danh là "vua hành động" của Hàn Quốc, đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tác phẩm mới nhất của anh - Twelve, bị xem như dấu chấm hết cho cái gọi là "vũ trụ Ma Dong Seok".

Những cú đấm quen thuộc không còn đủ sức giữ chân khán giả

Trong nhiều năm, Ma Dong Seok gắn liền với thành công vang dội của những bộ phim như Trùm, cớm và ác quỷ, Chuyến tàu sinh tử, Găng tơ tái xuất, Biệt đội bất hảo hay loạt phim The Outlaws với phần 4 vượt mốc 10 triệu khán giả. Tuy nhiên, phong cách hành động quen thuộc với những cú đấm nặng nề nay đã bộc lộ sự mệt mỏi và lặp đi lặp lại.

Tạo hình của Ma Dong Seok trong bộ phim mới Twelve. Nam diễn viên 7X vẫn giữ phong cách "cool ngầu" đặc trưng, song không còn tạo được sự mới mẻ Ảnh: Instagram donlee

Dấu hiệu xuống dốc bắt đầu xuất hiện từ Badland Hunters và Holy Night: Demon Hunters. Đến Twelve - series phim do Disney+ và KBS2 đồng sản xuất, sự tụt dốc đã trở nên rõ ràng. Dù khởi đầu với mức rating 8,1% ở Hàn Quốc nhờ sức hút của Ma Dong Seok, nhưng con số này nhanh chóng lao dốc, chỉ còn 2,6% (theo Nielsen Korea).

Một phần thất vọng đến từ sự chênh lệch giữa tham vọng và kết quả. Twelve được kỳ vọng trở thành tác phẩm hành động giả tưởng hoành tráng, lấy cảm hứng từ thần thoại 12 con giáp phương Đông. Thế nhưng, thay vì mang lại trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn, bộ phim lại khiến khán giả liên tưởng đến một vở kịch thiếu nhi, với phục trang giống như lễ hội ở làng văn hóa dân gian.

Các nhà phê bình chỉ ra rằng tuyến phản diện thiếu sức nặng, những cảnh chiến đấu không đủ uy lực, nhịp phim chậm chạp, thiếu sự kịch tính cần thiết.

Vấn đề lớn hơn là phong cách hành động từng được ca ngợi của Ma Dong Seok giờ đây đã mất đi sức hút. Trong mọi dự án, nhân vật của anh dường như chỉ có một giải pháp duy nhất: hạ gục kẻ thù bằng sức mạnh cơ bắp. Không có sự bứt phá, không có biến chuyển hay mới mẻ, khán giả chỉ thấy những phiên bản lặp lại của cùng một màn trình diễn.

Đổi mới và bứt phá là con đường duy nhất giúp Ma Dong Seok giữ vững sức hút và danh tiếng Ảnh: Instagram donlee

Twelve vốn được định hình như khởi đầu cho một series dài hơi, nhưng phản ứng lạnh nhạt khiến khả năng có phần tiếp theo trở nên mờ mịt. Nhiều nhà phê bình dùng phép ẩn dụ "vũ trụ Ma Dong Seok đã bị ninh đến mức chẳng còn lại chút tinh túy nào", một nhận định được xem là đặc biệt chính xác.

Từng là bảo chứng cho sự bùng nổ doanh thu, thương hiệu Ma Dong Seok giờ đây đứng trước nguy cơ gắn liền với sự trì trệ, thiếu sáng tạo, trừ khi anh dám bứt phá để tái định nghĩa bản thân.