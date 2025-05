‘Đêm Thánh: Đội săn quỷ’: Ma Dong Seok, Seohyun ‘gánh’ kịch bản

Đêm Thánh: Đội săn quỷ xoay quanh nhóm Holy Night, bao gồm Bau (Ma Dong Seok), Sharon (Seohyun - nhóm SNSD) và Kim Gun (Lee David). Ba người sở hữu khả năng đặc biệt và hoạt động như một nhóm thợ săn trừ tà chuyên nghiệp. Họ điều tra và chống lại một giáo phái tà ác đang gieo rắc hỗn loạn và khiến nhiều người vô tội biến mất. Càng tiến sâu, họ càng phát hiện ra những bí mật kinh hoàng và bị đẩy vào những trận chiến sống còn.

Nhóm trừ tà trong phim sở hữu kỹ năng riêng biệt: một tay đấm, một nữ pháp sư và một kỹ thuật viên ẢNH: LOTTE

Xây dựng thế giới ma quỷ nhiều lớp lang

Một điểm đáng ghi nhận của Holy Night: Demon Hunters là cách phim xây dựng bầu không khí u ám và hệ thống thế giới ma quái, nơi quỷ dữ và giáo phái tà đạo tồn tại ngay giữa lòng thành phố hiện đại. Bối cảnh phim, từ các nhà thờ cũ kỹ đến những căn hộ nơi tà khí lẩn khuất, được thiết kế tốt và tạo cảm giác rùng rợn vừa đủ mà không cần quá nhiều jump-scare.

Yếu tố huyền bí được lồng ghép hợp lý thông qua các nghi lễ trừ tà, vật phẩm thiêng như bùa chú, kiếm thánh, cũng như các bước trục quỷ. Phim sử dụng kỹ xảo ở mức vừa phải, không quá lạm dụng CGI nhưng vẫn tạo hiệu quả trực quan tốt trong các pha giao chiến giữa nhóm Holy Night và thế lực bóng tối.

Phần nhìn của phim đủ hấp dẫn, đặc biệt là các pha đấu tay bo giữa Ma Dong Seok và phe quỷ ẢNH: LOTTE

Ngoài ra, dàn nhân vật trong nhóm săn quỷ cũng mang đến những năng lực khác biệt: Nếu Bau đại diện cho sức mạnh thể chất, thì Sharon là nhân vật có năng lực tâm linh, còn Kim Gun mang đến màu sắc trí tuệ và nghi lễ. Sự kết hợp này giúp nhóm Holy Night không bị đơn điệu và tạo điều kiện cho nhiều phương thức hành động khác nhau.



Bên cạnh đó, âm thanh và âm nhạc trong phim cũng góp phần tạo nên không khí huyền bí. Tiếng chuông nhà thờ, tiếng thì thầm ma quái hay các đoạn niệm chú được xử lý kỹ lưỡng, làm tăng cảm giác căng thẳng cho người xem.

Diễn xuất đồng đều, 'em út nhà SNSD' gây bất ngờ

Điểm sáng đầu tiên khiến khán giả nhớ đến Holy Night: Demon Hunters chính là sự xuất hiện của Ma Dong Seok - nam diễn viên được mệnh danh là “người đàn ông có cú đấm thép” của màn ảnh Hàn. Trong phim, nhân vật Bau của anh tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu quen thuộc: hành động cơ bắp, dứt khoát, không vòng vo. Những cú đấm của anh tiếp tục tạo nên các trường đoạn mãn nhãn, đủ sức làm hài lòng fan của thể loại hành động thuần túy.

Tuy nhiên, chính sự quen thuộc đó cũng là điểm khiến người xem có cảm giác "biết trước điều gì sẽ xảy ra". Ma Dong Seok không có nhiều đổi mới trong diễn xuất, và tạo hình nhân vật Bau về cơ bản không khác biệt mấy so với các vai diễn trước của anh trong The Outlaws hay Train to Busan. Với những khán giả yêu thích hình tượng “một mình chấp cả thế giới”, điều này có thể vẫn đủ hấp dẫn. Nhưng với người xem mong chờ chiều sâu tâm lý hoặc sự phát triển mới trong nhân vật, đây là một điểm hụt hẫng.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Ma Dong Seok vẫn rất duyên dáng trong vai một “người hùng không nói nhiều”. Sự tự tin và khả năng điều khiển nhịp phim của anh giúp bộ phim giữ được năng lượng cần thiết trong suốt thời lượng.

Nếu Ma Dong Seok là điểm nhấn quen thuộc, thì Seohyun chính là yếu tố mới mẻ đáng chú ý trong phim. Nữ thần tượng xuất thân từ nhóm SNSD vào vai một nữ pháp sư trẻ có khả năng cảm nhận tà khí, dẫn dắt nhóm qua những khu vực nguy hiểm nhất. Đây là vai diễn khác biệt so với hình ảnh dịu dàng thường thấy của Seohyun, và cô thể hiện sự chuyển mình đáng ghi nhận.

Sharon không phải một nhân vật chỉ đứng sau yểm trợ, mà nhiều lần tham gia trực tiếp vào các tình huống hiểm nguy. Seohyun thể hiện tốt những cảnh nội tâm, đồng thời cũng không hề lép vế trong các pha hành động. Sự tự tin và lạnh lùng của Sharon khiến nhân vật này trở nên thú vị, góp phần cân bằng với hình tượng cơ bắp của Bau.

Em út nhà SNSD có nhiều phân cảnh diễn xuất thần ẢNH: LOTTE

Lee David trong vai Kim Gun cũng có màn trình diễn tròn vai. Dù nhân vật này chưa có nhiều đất diễn, nhưng anh giữ được vai trò kết nối giữa hai nhân vật chính, đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng về thế giới tâm linh trong phim.



Đêm Thánh: Đội săn quỷ: Kịch bản hụt hơi

Dù được đầu tư tốt về kỹ thuật và dàn diễn viên, Holy Night: Demon Hunters vẫn chưa thể bứt phá về mặt kịch bản. Mạch truyện chính đi theo lối kể khá tuyến tính, dễ đoán. Những cú twist (nút thắt) được cài cắm chưa đủ bất ngờ, và một số tình tiết diễn ra quá nhanh khiến khán giả không kịp cảm nhận.

Ngoài ra, tuyến nhân vật phụ không để lại nhiều dấu ấn. Nhân vật bác sĩ Jung Won (Kyung Soo Jin) hay Eun Seo (Jung Ji So) có vẻ được đưa vào để mở rộng câu chuyện, nhưng lại không có nhiều ảnh hưởng đến tuyến truyện chính. Sự hiện diện của họ đôi khi chỉ như công cụ dẫn truyện, khiến khán giả khó đồng cảm hay ghi nhớ.

Một số tình tiết cũng thiếu tính logic hoặc được giải quyết quá dễ dàng, làm giảm sức nặng của các mâu thuẫn. Đặc biệt, phần kết phim diễn ra hơi vội vàng và để lại cảm giác “thiếu đã” cho người xem, dù đã đầu tư vào các cảnh hành động quy mô lớn.

Ngoài ra, phim cố tình cài cắm nhiều nút thắt, như nguồn gốc thực sự sức mạnh của Bau hay Sharon, hay bi kịch dẫn đến việc họ lập nhóm. Nhân vật phản diện Joseph được nhắc lại nhiều lần, song không xuất hiện, nhiều khả năng làm tiền đề cho phần hai cũng như các ấn phẩm ăn theo. Tuy nhiên, điều này cũng khiến người xem khó theo dõi các diễn biến trong tác phẩm, khiến Holy Night: Demon Hunters giống tập đặc biệt của một loạt phim truyền hình, hơn là sản phẩm điện ảnh có sức sống riêng.

Kịch bản tầm trung cùng lối kể lưng chừng khiến phim thiếu chiều sâu ẢNH: LOTTE

Holy Night: Demon Hunters là một bộ phim hành động - kinh dị đủ tốt để giải trí, đặc biệt nếu bạn yêu thích phong cách “đấm phát chết luôn” của Ma Dong Seok. Phim có kỹ xảo ổn, bối cảnh hấp dẫn và một thế giới huyền bí được xây dựng công phu. Tuy nhiên, cốt truyện đơn giản và cách phát triển nhân vật chưa sâu sắc khiến phim dừng lại ở mức “thỏa mãn tức thì” hơn là “đọng lại lâu dài”.



Nếu nhà sản xuất có kế hoạch phát triển thành loạt phim, thì phần sau nên đầu tư thêm vào chiều sâu kịch bản, tạo dựng nhân vật rõ nét hơn, và đặc biệt là phá vỡ khuôn mẫu an toàn mà Ma Dong Seok đã theo đuổi quá lâu. Bởi vì nếu tiếp tục lối mòn này, sức hút từ những cú đấm có thể sẽ không còn hiệu quả trong tương lai.