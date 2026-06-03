NSND Phượng Loan, Hồng Tơ hỗ trợ vợ chồng nghệ sĩ U.80 bị lừa sạch tài sản

NSND Phượng Loan đại diện cho bạn bè, đồng nghiệp trao tiền cho nghệ sĩ An Danh Ảnh: NVCC

Vừa qua, các nghệ sĩ Mộng Tuyền, Phượng Loan, Hồng Tơ, Quang Minh, Vương Ngọc... đã cùng tham gia chương trình Cần câu cơm, chung tay hỗ trợ vợ chồng nghệ sĩ cải lương gạo cội An Danh - Thanh Vân đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Tại buổi trao quà, các nghệ sĩ đã đóng góp, gửi tặng hơn 30 triệu đồng nhằm san sẻ phần nào gánh nặng chi phí sinh hoạt và thuốc men cho hai nghệ sĩ lớn tuổi. Trong đó, NSND Phượng Loan đại diện bạn bè, đồng nghiệp trao 10 triệu đồng từ những nghệ sĩ không thể có mặt vì bận việc.

NSND Phượng Loan xúc động khi gặp lại nghệ sĩ An Danh

Chia sẻ với Thanh Niên, NSND Phượng Loan cho biết Cần câu cơm là chương trình thiện nguyện được duy trì suốt nhiều năm qua. Cứ khoảng hai tuần một lần, chương trình lại giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi sự chung tay từ các nghệ sĩ và nhà hảo tâm. Nguồn hỗ trợ được sử dụng nhằm giúp những nghệ sĩ nghèo khó có thêm kinh phí chữa bệnh hoặc tạo vốn làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh - Thanh Vân (ngồi bìa trái) nhận được sự sẻ chia từ đồng nghiệp Ảnh: NVCC

NSND Phượng Loan cho biết bà từng có thời gian gắn bó và biểu diễn cùng nghệ sĩ An Danh tại đoàn cải lương Sông Hậu 1. Vì vậy, khi gặp lại đồng nghiệp cũ trong hoàn cảnh khó khăn, nữ nghệ sĩ không khỏi xúc động. "Anh An Danh là người đồng nghiệp mà tôi rất quý từ thời còn đi diễn chung. Anh từng hoạt động ở đoàn Kim Chung và nhiều đoàn hát tỉnh. Thế nhưng tuổi cao, sức yếu cùng hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến anh và chị Thanh Vân rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Cả hai đều mang bệnh trong người, phải ở nhà trọ và phải đối mặt với rất nhiều áp lực về chi phí sinh hoạt lẫn thuốc men", bà chia sẻ.

Theo NSND Phượng Loan, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng nghệ sĩ An Danh, bà đã vận động bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay hỗ trợ được 10 triệu đồng. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, bản thân chỉ đại diện trao lại tấm lòng của nhiều người đến vợ chồng nghệ sĩ cải lương gạo cội. Trước những tranh luận trên mạng xã hội về mức đóng góp, NSND Phượng Loan cho rằng điều đáng quý nhất là tinh thần sẻ chia. Theo bà, mỗi người có hoàn cảnh và khả năng khác nhau, nên sự giúp đỡ cần được trân trọng ở tấm lòng hơn là giá trị vật chất.

NSND Phượng Loan chia sẻ thẻm, số tiền 10 triệu đồng không phải do riêng bà đóng góp mà là sự chung tay của nhiều nghệ sĩ và mạnh thường quân. Một số người vì bận công việc hoặc muốn giúp đỡ trong âm thầm nên không công khai danh tính. Nữ nghệ sĩ cũng phủ nhận những đồn đoán về việc bản thân giàu có hay sở hữu nhiều tài sản, khẳng định mình chỉ là người đại diện thay mặt mọi người gửi gắm tình cảm đến đồng nghiệp đang gặp khó khăn.