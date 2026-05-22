Taylor Swift bất hòa với chị dâu tương lai?

Theo Daily Mail, vào giữa tháng 5 này, Taylor Swift và Kylie Kelce vẫn duy trì mối quan hệ khá tốt, song chưa thực sự thân thiết. Nguồn tin thân cận cho biết dù chỉ hơn kém nhau 3 tuổi, nhưng cả hai lại đang ở những giai đoạn rất khác của cuộc đời.

Cuộc sống khác biệt của Taylor Swift và chị dâu tương lai

"Taylor sống trong thế giới của những người nổi tiếng và giàu có, còn Kylie hiện bận rộn với vai trò làm mẹ của bốn đứa trẻ. Có lúc cô ấy chỉ quan tâm đến chuyện thay tã cho con", nguồn tin chia sẻ. Một người trong cuộc khác cũng khẳng định Taylor Swift và Kylie Kelce đơn giản là có lối sống khác biệt, dẫn đến việc khó trở nên thân thiết như nhiều người kỳ vọng.

Taylor Swift và Travis Kelce đang trở thành cặp đôi được truyền thông quốc tế săn đón sau tin đồn sẽ kết hôn vào mùa hè năm nay Ảnh: Reuters

Thời gian qua, mạng xã hội từng xuất hiện tin đồn cho rằng giữa hai người đẹp tồn tại mâu thuẫn ngầm. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin thân cận từ gia đình đã bác bỏ thông tin này và cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt trong tính cách.

"Kylie vốn không phải kiểu người quá cởi mở nên nhiều người lầm tưởng cô ấy lạnh lùng hoặc xa cách. Tính cách của Kylie khá giống mẹ chồng Donna Kelce, trong khi Taylor lại hoàn toàn khác", một nguồn tin tiết lộ.

Trên thực tế, Kylie Kelce - vợ của cựu ngôi sao bóng bầu dục Jason Kelce - anh trai ruột Travis Kelce, nhiều lần công khai cho biết cô không thích cuộc sống hào nhoáng hay trở thành tâm điểm truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn với Spectrum Sports KC, Kylie Kelce thừa nhận việc xuất hiện trước ống kính không phải điều cô yêu thích.

Cô chia sẻ mình từng học chuyên ngành truyền thông ở đại học và cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc phía sau máy quay: "Tôi thích đứng sau hậu trường hơn, đó mới là thế mạnh của mình".

Nguồn tin thân cận từ gia đình cho biết Kylie Kelce có tính cách trầm lặng nên dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng Ảnh: AP

Dù không thân thiết, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng tình cảm giữa Taylor Swift và Kylie Kelce vẫn rất chân thành. Một nguồn tin khác tiết lộ cả hai đang dần trở nên gần gũi hơn khi ngày trọng đại của giọng ca Fortnight và Travis Kelce đến gần.

Hồi đầu tháng 4.2026, Kylie Kelce cũng từng lên tiếng vì liên tục bị người hâm mộ hỏi về đám cưới của em chồng và em dâu tương lai. Trong podcast Not Gonna Lie phát sóng ngày 2.4, cô thẳng thắn nói: "Đừng tiếp tục hỏi tôi hay mẹ chồng về hôn lễ nữa. Không ai tiết lộ bất cứ điều gì đâu".

Kylie Kelce cũng nhấn mạnh cô hoàn toàn không nắm thông tin chi tiết liên quan đến đám cưới. "Ngay cả khi tôi biết thì tôi cũng sẽ không chia sẻ. Đó là chuyện riêng tư của gia đình", người đẹp 34 tuổi khẳng định.