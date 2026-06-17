‘Người nhện’ Tom Holland xác nhận đã làm đám cưới với Zendaya

Theo Variety, trong buổi phỏng vấn mới nhất của Tom Holland trên tạp chí Esquire. Khi được hỏi về hàng loạt những bức ảnh cưới được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội vào hồi tháng 3 năm nay, nam diễn viên thủ vai Peter Parker đã bật cười chia sẻ về một tình huống dở khóc dở cười trong chính gia đình mình. Những tấm ảnh giả mạo một cách tinh vi này đã khiến bà nội của anh vô cùng hoang mang. Bà đã lập tức liên lạc với cháu trai để chất vấn vì nghĩ rằng mình đã bị ra rìa và không được mời đến ngày vui của cháu.

Đáng chú ý, khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi liệu Tom Holland có phải gọi điện trần tình hoặc giải thích tương tự với các thành viên khác trong gia đình hay không, nam diễn viên chia sẻ: "Không cần thiết, bởi vì tất cả bọn họ đều đã có mặt ở đám cưới thật rồi”.

Zendaya và Tom Holland nên duyên qua bộ phim Người nhện. Cả hai đã hẹn hò 5 năm trước khi kết hôn Ảnh: AP

Tom Holland trải lòng về người bạn đời

Theo People, dù kiên quyết giữ kín những thông tin chi tiết về ngày trọng đại để bảo vệ sự riêng tư, tài tử người Anh lại không hề giấu diếm sự hạnh phúc khi nhắc về Zendaya. Anh liên tục dùng những danh xưng như "bạn đời" và "người bạn thân nhất" để nói về nửa kia.

Tom Holland bộc bạch: "Môi trường công nghiệp giải trí đôi khi mang lại những áp lực vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, việc có được một hậu phương vững chắc, một mối quan hệ có thể đứng vững trước mọi thử thách của thời gian là điều tuyệt vời nhất đối với tôi. Tôi đã tìm thấy một nửa của đời mình. Cô ấy là người bạn thân nhất, và tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở bên cô ấy. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được ủng hộ và an toàn đến thế trong đời".

Lời xác nhận của Tom Holland thực chất đã làm sáng tỏ những nghi vấn rầm rộ từ đầu năm. Vào tháng 3, tại lễ trao giải Actor Awards 2026, nhà tạo mẫu lâu năm của Zendaya là Law Roach khi trả lời phỏng vấn của kênh Access Hollywood rằng: "Đám cưới diễn ra rồi. Các bạn bỏ lỡ mất rồi. Hoàn toàn là sự thật". Tại thời điểm đó, người hâm mộ cũng tinh ý phát hiện Zendaya thường xuyên xuất hiện với một chiếc nhẫn vàng trơn ở ngón áp út. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí ELLE ngay sau đó, nữ diễn viên đã khéo léo phủ nhận tin đồn bằng lời đáp ngắn gọn: "Không, tôi sẽ không làm thế đâu".

Trong một bài phỏng vấn cũ với tờ The Hollywood Reporter, Tom Holland từng khẳng định rất rõ ràng: "Mối quan hệ của chúng tôi là điều mà cả hai cực kỳ bảo vệ và muốn giữ gìn nó thiêng liêng nhất có thể. Chúng tôi không nghĩ rằng mình nợ ai một lời giải thích, đó là chuyện riêng của chúng tôi và nó chẳng liên quan gì đến sự nghiệp của cả hai cả". Hiện tại, sau khi chính thức xác nhận về chung một nhà, cặp đôi được dự đoán sẽ có một năm bùng nổ khi cùng nhau tái ngộ khán giả màn ảnh rộng trong hai dự án điện ảnh quy mô lớn ra mắt cùng năm là Spider-Man: brand new day và The odyssey.