Zendaya: 'Bệ đỡ' thầm lặng của Tom Holland

Tờ People đưa tin ngày 3.6, trong chương trình podcast Good hang with amy Poehler, ngôi sao loạt phim Spider man cho biết việc có một người đồng hành cũng hoạt động trong ngành giải trí mang ý nghĩa rất lớn đối với anh. Tom Holland chia sẻ Hollywood là môi trường đầy cạnh tranh, nơi nghệ sĩ thường xuyên đối mặt với áp lực từ công việc và sự chú ý của công chúng.

“Cô ấy thực sự là một điểm tựa. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm công việc này như thế nào nếu không có cô ấy”, Tom Holland nói khi nhắc đến Zendaya.

Theo The Ringer, Tom Holland cho biết một trong những điều khiến mối quan hệ của anh và Zendaya trở nên đặc biệt là cả hai đều hiểu rõ những áp lực mà người nổi tiếng phải trải qua. Nhờ đó, họ có thể chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Hành trình đồng hành của Tom Holland và Zendaya

Bên cạnh những lời ngọt ngào dành cho bạn gái, Tom Holland còn tiết lộ một câu chuyện hậu trường đáng chú ý trong quá trình thực hiện bộ phim Spider man: Brand New Day.

Tom Holland dành nhiều lời khen cho tài năng diễn xuất và sự chuyên nghiệp của Zendaya ẢNH: AP

San Francisco Chronicle cho biết nam diễn viên kể rằng trong một cảnh quay, anh cảm thấy phân đoạn đó chưa thực sự hiệu quả về mặt cảm xúc. Vì tin tưởng Zendaya tuyệt đối, anh đã chủ động hỏi ý kiến cô ngay trên phim trường, điều mà theo anh sẽ không làm với bất kỳ nữ diễn viên nào khác.

Sau khi xem xét, Zendaya cũng đồng tình rằng cảnh quay cần được điều chỉnh thêm. Cả hai sau đó trao đổi với đạo diễn Destin Daniel Cretton. Đạo diễn quyết định chỉnh sửa lại phân đoạn trước khi tiếp tục ghi hình.

Tom Holland cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự ăn ý mà họ xây dựng được sau nhiều năm đồng hành. Không chỉ là người yêu, Zendaya còn là cộng sự mà anh đặc biệt tin tưởng trong công việc.

Theo People, ngôi sao người Anh cũng không tiếc lời khen ngợi tài năng của Zendaya. Anh gọi cô là một trong những diễn viên xuất sắc nhất hiện nay, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần dám thử thách bản thân của nữ diễn viên.

Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng với cách Zendaya lựa chọn vai diễn cũng như khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ bộ phim truyền hình Euphoria đến các dự án điện ảnh gần đây.

“Cô ấy luôn cống hiến hết mình cho vai diễn. Zendaya là người không ngại thử thách bản thân và luôn làm việc với sự tận tâm tuyệt đối”, Tom Holland chia sẻ.

Tom Holland và Zendaya lần đầu gặp nhau khi tham gia bộ phim Spider man: Homecoming. Sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, cả hai chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2021 và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Hollywood.

Truyền thông Mỹ từng đưa tin cặp sao đã đính hôn vào cuối năm 2024, dù cả hai vẫn giữ kín phần lớn thông tin liên quan đến đời sống cá nhân.

Trong thời gian tới, Tom Holland và Zendaya dự kiến tiếp tục đồng hành trong hai dự án điện ảnh là The odyssey và Spider man: Brand New Day. Sự kết hợp của cặp đôi trên màn ảnh đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả.

Những chia sẻ mới nhất của Tom Holland nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng giữa môi trường giải trí đầy áp lực, việc cả hai luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau chính là lý do khiến mối quan hệ của họ nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.