'Người nhện' Tom Holland và Zendaya hoãn đám cưới

"Thực ra, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, Zendaya đang tham gia quá nhiều dự án phim. Hiện tại cô ấy đang quay phần tiếp theo của Dune, nên phải xa nhà vì công việc. Còn nhiều phim khác nữa, nên chúng tôi đang sắp xếp thời gian", Law Roach - stylist 47 tuổi chia sẻ với E! News hôm 29.7.

Bận đóng phim, Zendaya và Tom Holland lùi kế hoạch cưới

Trên thực tế, cặp đôi đang cùng tham gia bộ phim bom tấn Spider-Man: Brand New Day do Destin Daniel Cretton đạo diễn và cũng sẽ góp mặt trong bản chuyển thể điện ảnh của The Odyssey do Christopher Nolan thực hiện, dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Zendaya và Tom Holland vẫn đang hạnh phúc bên nhau dù đám cưới phải hoãn lại vì lịch trình dày đặc Ảnh: GC Images

Zendaya đang bận rộn trên phim trường với hàng loạt tác phẩm đình đám như: Dune: Phần 3 do Denis Villeneuve đạo diễn; bộ phim tâm lý hài lãng mạn The Drama của Kristoffer Borgli; phần 5 của phim hoạt hình Shrek do DreamWorks sản xuất và mùa thứ 3 của series Euphoria trên HBO Max.

Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1996 cũng đã ký hợp đồng sản xuất và đóng chính trong phim tiểu sử Be My Baby, kể về cuộc đời ca sĩ Ronnie Spector. Dự án do Barry Jenkins đạo diễn, dựa trên hồi ký năm 2022 của Spector.

Về phía Tom Holland, anh đang hợp tác cùng Austin Butler trong bộ phim tiểu sử American Speed của Amazon MGM Studios, kể về hai anh em Whittington - những tay đua xe huyền thoại. Kịch bản do Dan Wiedenhaupt chấp bút.

Stylist Law Roach cũng hé lộ, đám cưới của cặp đôi có thể sẽ diễn ra vào năm 2026. Ông bày tỏ sự hào hứng: "Tôi thực sự rất mong chờ, vì tôi biết họ yêu nhau thật lòng và điều đó đã tồn tại từ rất lâu".

Tin đồn đính hôn của cặp đôi xuất hiện sau khi Zendaya có mặt tại Quả cầu vàng hồi tháng 1 năm nay với chiếc nhẫn kim cương khủng Ảnh: Image Press

Tin đồn đính hôn giữa Zendaya và Tom Holland bắt đầu rộ lên tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng tổ chức vào đầu năm nay, khi Zendaya đeo nhẫn kim cương do Jessica McCormack thiết kế, trị giá ước tính 500.000 USD. Ngay ngày hôm sau, trang TMZ đưa tin Tom Holland đã cầu hôn Zendaya tại nhà riêng ở California (Mỹ) giữa dịp Giáng sinh và giao thừa. Một nguồn tin mô tả: "Buổi cầu hôn lãng mạn nhưng không quá phô trương".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Men's Health, tài tử người Anh từng thổ lộ: "Khi tôi có con, bạn sẽ không thấy tôi đóng phim nữa. Chỉ chơi golf và làm bố. Tôi sẽ biến mất khỏi thế giới".

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 khi đóng chung phim Spider-Man Ảnh: GC Images

Cặp đôi được đồn đoán hẹn hò từ năm 2017 khi cùng quảng bá cho Spider-Man, nhưng chỉ chính thức xác nhận mối quan hệ vào năm 2021 bằng nụ hôn ngọt ngào trong chiếc xe hơi Audi trị giá 125.000 USD của Tom Holland, ngay bên ngoài nhà mẹ Zendaya.

Lần gần nhất họ được bắt gặp bên nhau là hôm 13.7 tại Iverness, Scotland khi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa các cảnh quay của The Odyssey - bộ phim mà cả hai đang đóng chung.