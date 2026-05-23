Tài tử Matt Damon hé lộ chuyện hậu trường khiến Tom Holland ghen với Zendaya

Hữu Tín
23/05/2026 16:43 GMT+7

Lời khen hiếm hoi của đạo diễn khét tiếng khắt khe Christopher Nolan dành cho Zendaya trên phim trường 'The Odyssey' đã vô tình khiến 'Người nhện' Tom Holland phải ấm ức ghen tị.

Theo tờ Entertainment Weekly, tài tử Matt Damon vừa hé lộ chuyện hậu trường dở khóc dở cười khi "Người nhện" Tom Holland phải ghen tị ra mặt với vị hôn thê Zendaya ngay trên trường quay bom tấn sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.

Matt Damon cho biết vị đạo diễn đoạt giải Oscar này nổi tiếng là người cực kỳ thận trọng và khắt khe trên phim trường. Thông thường, sau khi các diễn viên dốc hết sức thực hiện xong một phân đoạn khó, phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được từ Nolan chỉ là cái gật đầu lạnh lùng: "Ừ, tốt. Được rồi". Theo Matt Damon, đó đã là lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà một diễn viên có thể kỳ vọng ở vị đạo diễn "quái kiệt" này.

Tuy nhiên, quy chuẩn thép đó hoàn toàn bị phá vỡ khi người đối diện là Zendaya. Matt Damon hài hước kể lại sự thật khiến cả anh và Tom Holland đều phải ấm ức: "Còn Zendaya thì khác - có những cảnh cô ấy diễn một cách xuất sắc, và anh ấy nói 'cắt', rồi sau đó lại nói 'hoàn hảo'. Thật sự thì, Tom và tôi bị ám ảnh bởi chuyện này. Cô ấy được điểm 'hoàn hảo' ư? Tôi thậm chí chưa bao giờ được điểm 'xuất sắc'. Tôi và anh ấy đã cằn nhằn về chuyện đó suốt cả quãng thời gian còn lại của bộ phim. 'Hôm nay cậu có được khen gì không?' - 'Không, tôi chỉ được khen 'tốt' thôi, tiếp tục nào' - 'Ừ, tôi cũng vậy'".

Matt Damon, Zendaya và Tom Holland trong phim The Odyssey

Dù nhận được đặc quyền ấy, Zendaya thẳng thắn thừa nhận cô đã phải trải qua những áp lực tâm lý vô cùng lớn và những nỗi sợ hãi tột cùng khi làm việc cùng Christopher Nolan. Để hóa thân vào vai nữ thần Athena, mỹ nhân 29 tuổi đã phải liên tục di chuyển giữa các phim trường và tự học thoại trong trạng thái kiệt sức.

"Tôi nhớ hồi còn quay phim Euphoria, đó là cảnh quay đêm tại một trang trại. Tôi rất mệt, nhưng tôi cũng đang học thuộc lời thoại tiếng Chakobsa cho phim Dune. Và rồi tôi bắt đầu viết ra lời thoại để học thuộc cho chuyến đi gấp rút đến Iceland cho phim The Odyssey. Không phải là tôi có nhiều lời thoại trong The Odyssey, nhưng tôi đang làm việc với Christopher Nolan! Điều đáng xấu hổ nhất trong đời là nói sai lời thoại. Điều đó đã xảy ra một lần nữa", Zendaya bộc bạch.

Cô cũng không ngần ngại tiết lộ nỗi sợ hãi lớn nhất của mình chính là việc bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở vai trò đạo diễn trong tương lai: "Trở ngại duy nhất khi làm đạo diễn là vì đó là chính tôi, không phải là một nhân vật, và phải vượt qua nỗi sợ hãi rằng mình không đủ giỏi. Khi xem những người như Nolan hay Luca Guadagnino làm việc, tôi tự hỏi: 'Mình là ai mà dám nghĩ mình có thể làm được điều đó?'. Tôi thực sự hy vọng mình có thể trưởng thành và làm được điều đó mà không còn sợ hãi nữa".

Christopher Nolan: Zendaya là một ngôi sao điện ảnh thực thụ

"Quái kiệt của điện ảnh Hollywood" Christopher Nolan hoàn toàn bị chinh phục bởi phong thái làm việc chuyên nghiệp của Zendaya. Vị đạo diễn vốn nổi tiếng lạnh lùng đã dành cho cô những lời tán dương tuyệt đối trước truyền thông: "Chúng tôi thường xuyên rơi vào những tình huống điên rồ, khó khăn nhất, tất cả chúng tôi phải vật lộn với thiên nhiên, căng thẳng tột độ, đủ thứ chuyện xảy ra, vậy mà cô ấy lại như thể nhảy dù từ công việc khác của mình xuống với vẻ duyên dáng và điềm tĩnh thực sự. Ý tôi là cô ấy đang đóng vai một nữ thần. Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh thực thụ, đồng thời cũng là một diễn viên xuất sắc".

Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Christopher Nolan (từ trái sang)

Matt Damon cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn trước năng lực của hai diễn viên trẻ: "Cô ấy sở hữu khả năng tuyệt vời khi đến và thực sự nhập vai, khiến mọi người kinh ngạc, rồi sau đó lại quay trở lại quay phim Euphoria. Mọi người quên mất, Zendaya và Tom Holland đều là những diễn viên trẻ và rất tài năng so với tuổi đời của họ".

Đồng thời, tài tử The Martian cũng không quên gửi lời chúc phúc đến cặp đôi đẹp nhất nhì Hollywood hiện nay: "Tôi hoàn toàn yêu thích Zendaya và Tom Holland khi ở bên nhau, họ xứng đáng với nhau. Họ là hai người đáng yêu nhất".

Siêu phẩm The Odyssey với sự góp mặt của dàn sao đình đám dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu toàn cầu vào ngày 17.7, hứa hẹn sẽ tạo nên một cú nổ lớn cho phòng vé mùa hè năm nay.

Zendaya và 'Người Nhện' Tom Holland đã bí mật kết hôn?

Nghi vấn Zendaya và Tom Holland đã âm thầm làm đám cưới tiếp tục lan rộng khi xuất hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy cặp đôi nổi tiếng này có thể đã bước sang chương mới của cuộc đời mà không hề công khai, Page Six đưa tin ngày 1.3.

