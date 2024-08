Sao phim 'Euphoria' ngoại tình khi đang yêu người đẹp chuyển giới

Hunter Schafer kể về cách cô phát hiện bạn trai cũ ngoại tình trong một tập podcast Call Her Daddy mới phát sóng. "Việc chia tay thật khó khăn vì chúng tôi thực sự yêu nhau. Dominic Fike là người đặc biệt, tôi yêu tâm hồn và mọi thứ của anh ấy", ngôi sao phim Euphoria nói.

Dominic Fike và Hunter Schafer tại tiệc hậu Oscar của Vanity Fair năm 2022 LA TIMES

Dominic Fike sinh năm 1995, là một ca sĩ, nhạc sĩ, rapper và diễn viên người Mỹ. Anh ký hợp đồng với hãng Columbia Records và được biết đến rộng rãi khi là người thể hiện ca khúc trong các phim Anyone But You, Spider-Man: Across the Spider-Verse và Barbie.

Nam nhạc sĩ đóng vai Elliot, nhân vật chính trong mùa hai và mùa ba của Euphoria còn Hunter Schafer vào vai Jules, đóng chính mùa một và mùa hai trong loạt phim truyền hình ăn khách của HBO.

Dominic và Hunter làm dấy lên tin đồn hẹn hò vào đầu năm 2022, họ công khai mối quan hệ vào tháng 2 cùng năm. Tuy nhiên mối quan hệ ngắn ngủi của cặp đôi kết thúc vào tháng 7.2023.



Dominic Fike trong phim Euphoria LA TIMES

Hunter tiết lộ lý do chính khiến mối quan hệ sớm kết thúc là vì cô phát hiện Dominic ngoại tình khi đang hẹn hò cô. Dù không cảm thấy tự hào vì đã xem điện thoại của bạn trai cũ nhưng nữ diễn viên 26 tuổi nói vì có linh cảm nên cô vẫn làm vậy.

Ngôi sao của Hunger Games thích nam nhạc sĩ nhưng hẹn hò người trong ngành giải trí có những nhược điểm riêng. "Nhạc sĩ nổi tiếng phải đi lưu diễn trong nhiều tháng. Điều đó thật khó khăn", cô nói.

Trong khi đó, Dominic tiết lộ anh có thể viết nhạc khi ở cạnh bạn gái cũ, theo LA Times. Anh hào hứng khi quay lại diễn xuất trong mùa phim thứ ba cùng người yêu cũ và dàn diễn viên chính. "Tôi có mối quan hệ tốt với hầu hết mọi người. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta đều là người lớn và tôi đang cố gắng", anh nói.

Người đẹp chuyển giới mô tả cuộc chia tay với Dominic khá gọn gàng. Cả hai vẫn giữ quan hệ tốt đẹp sau đó

INSTAGRAM NV

Hunter Schafer sinh năm 1998, là diễn viên và người mẫu Mỹ. Sự nghiệp diễn xuất của cô gái cao 1,78m bắt đầu vào năm cô 20 tuổi, khi cô được chọn vào vai học sinh trung học chuyển giới Jules, bạn thân và là người yêu của Rue (do Zendaya thủ vai) trong Euphoria.

Tuy nhiên, trước đó Hunter đã là một người mẫu được săn đón. Cô chuyển giới từ năm học lớp 9, có những hoạt động xã hội nổi bật và sớm được chú ý trong ngành thời trang.

Kể từ Euphoria, người đẹp có vai diễn trong loạt phim bom tấn như Belle, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Cuckoo và Kinds of Kindness. Ngoài diễn xuất, Hunter tiếp tục làm người mẫu và hợp tác với các thương hiệu xa xỉ như Prada, Dior và Gucci.