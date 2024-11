Tình bạn 35 năm của Ben Affleck và Matt Damon

Ben Affleck và Matt Damon cùng lớn lên ở Boston (Mỹ), giành giải Oscar Kịch bản hay nhất qua phim Good Will Hunting (ra rạp năm 1997), trong đó họ cùng đóng vai chính, trước khi tự mình theo đuổi sự nghiệp lớn ở Hollywood.

Matt Damon (trái) có tình bạn bền vững với Ben Affleck suốt 35 năm qua ẢNH: PEOPLE

Vào tháng 11.2022, cả hai thông báo cùng nhau thành lập một công ty sản xuất phim có tên Artists Equity, đã sản xuất những bộ phim như Air, The Instigators, Small Things Like These, Unstoppable.

Chia sẻ với tờ Deadline, Matt Damon (54 tuổi) và Ben Affleck (52 tuổi) nói về nguồn cảm hứng đưa đến quyết định của họ xuất hiện khi cả hai đang tham gia bộ phim The Last Duel của đạo diễn Ridley Scott, ra rạp vào năm 2021.

"Chúng tôi có nhiều trải nghiệm này trong The Last Duel. Đã lâu rồi Ben và tôi không viết chung một tác phẩm, và tôi đã xem bộ phim tài liệu về The Beatles của Peter Jackson. Bộ phim kết thúc bằng màn biểu diễn trên mái nhà. Những chàng trai đang chơi nhạc, và đó là The Beatles. Họ đang biểu diễn trực tiếp, bạn có thể thấy niềm vui mà họ đang thể hiện. Họ rất phấn khích, rồi Peter Jackson đưa ra một đoạn nhạc với lời: 'Đây là buổi biểu diễn trực tiếp cuối cùng của The Beatles'", Matt Damon nhớ lại.

Anh cho biết thêm đã xem bộ phim tài liệu The Beatles: Get Back cùng cô con gái út Stella và rất xúc động khi nghĩ về di sản của chính mình.

"Con bé quay lại và nhìn tôi rồi nói: 'Bố ơi, sao bố lại khóc?'. Tôi đã rơi nước mắt vì cơ hội bị bỏ lỡ của 4 nhạc sĩ tuyệt vời này, những người rõ ràng rất yêu thương nhau. Đó là động lực thúc đẩy việc thành lập công ty này", Matt Damon khẳng định.

Matt Damon là giám đốc nội dung của công ty có trụ sở tại Los Angeles, trong khi Ben Affleck làm CEO và vợ của Damon - Luciana đóng vai trò chủ chốt. Một trong những dự án tiếp theo của họ là một bộ phim làm với Netflix có tựa đề RIP, trong đó Damon và Affleck vào vai 2 cảnh sát chìm.